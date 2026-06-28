Encûmena Zanyarên Dînî ya Beyrûtê ji encamên peymana Waşingtonê bi rejîma Siyonîst re hişyarî da

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA – Encûmena Zanyarên Dînî ya Beyrûtê di daxuyaniyekê de ragihand ku lihevhatina ku hikûmeta niha ya Lubnanê bi rejîma Siyonîst re girêdaye, tê wateya paşguhkirina beşdariya neteweyî ya yek ji bingehên sereke yên civaka Lubnanê ye û rê li ber berdewamkirina kuştin, hilweşandin û koçberkirinê vedike. Ev saziya olî her wiha hikûmetê tawanbar kir ku tevî îdiaya dabînkirina ewlehiya welat, nekarîbûye serweriya Lubnanê û gelê wê biparêze.
Di daxuyaniyê de li dijî tiştê ku wekî «çewtiyek mezin» a hikûmeta Lubnanê hatiye binavkirin hişyarî hate dayîn û hat gotin ku ev lihevhatin îmtiyazên bêberamber daye rejîma Siyonîst; mijarek ku, li gorî Encûmena Zanyarên Dînî ya Beyrûtê, berpirsên Îsraîlî jî wê wekî destkeftiyek girîng pênase kirine. Ev saziya olî her wiha îdia kir ku hikûmeta Lubnanê bi derbaskirina têgihiştina navbera Îran û Amerîkayê, derfeta derketina tevahî ya hêzên dagirker ji başûrê Lubnanê ji dest daye.
Encûmena Zanyarên Dînî ya Beyrûtê, bi rexnekirina danûstandinên rasterast bi rejîma Siyonîst re, tekez kir ku hikûmet bêyî lihevhatina neteweyî ketiye nav vê pêvajoyê û bi biryarekî çarenûsaz re qelstiya siyasî û civakî ya li welat kûrtir kiriye. Di daxuyaniyê de her wiha hatiye gotin ku hin helwestên ku di nav rejîma Siyonîst de hatine ragihandin nîşan didin ku armanca vê pêvajoyê afirandina cudahî û pevçûnan di nav Lubnaniyan de ye û xwestina armancên ku Îsraîl di qada şer de negihîştiye pêk bîne.
Di dawiya daxuyaniyê de, Encûmena Zanyarên Dînî ya Beyrûtê li dijî her gavekê ku li dijî berxwedanê were avêtin hişyarî da û tekez kir ku ev proje jî mîna planên berê bi têkçûnê bi dawî bibe. Ev saziya olî, bi amajekirina fedakariyên gelê başûrê Lubnanê, ragihand ku niştecihên van herêman tu carî dev ji axa xwe bernadin û nahêlin ku serwerî û mafên neteweyî yên Lubnanê bibin qurbanê lihevhatinên siyasî.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Beyrût
- Lubnan
- Hizbullah a Lubnanê
- Başûrê Lubnanê
- Lubnan
- Îsraîl
Your Comment