  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Pizîşkiyan: Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin

8 July 2026 - 13:38
News ID: 1837296
Source: kmr.abna24.com
Pizîşkiyan: Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin

Dr. Mesûd Pezîşkiyan, serokê Komara Îslamî ya Îranê, bi weşandina peyamekê li ser torên civakî yên X (Twitter berê), li hember helwestên Trump reaktîyon nîşan da.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x)-ABNA- Dr. Mesûd Pizişkîyan, serokê Komara Îslamî ya Îranê, bi weşandina peyamekê li ser torên civakî yên X nivîsiye:
"Tevgera hikûmeta Amerîkayê wekî mêvandarê Kasa Cîhanê, ronîkerê siyaseta derve ya nasbûyî ya vî welatî ye: binpêkirina qanûnan, kêmxistina hevrikan, afirandina astengiyan û xapandin. Îran van lîstikan red dike. Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin."

Pizîşkiyan: Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin

...........

Dawiya peyamê

Etîket (Haşetag):

  • Îran

  • Amerîka

  • Trump

  • Mesûd Pezîşkiyan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha