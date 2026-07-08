Pizîşkiyan: Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x)-ABNA- Dr. Mesûd Pizişkîyan, serokê Komara Îslamî ya Îranê, bi weşandina peyamekê li ser torên civakî yên X nivîsiye:
"Tevgera hikûmeta Amerîkayê wekî mêvandarê Kasa Cîhanê, ronîkerê siyaseta derve ya nasbûyî ya vî welatî ye: binpêkirina qanûnan, kêmxistina hevrikan, afirandina astengiyan û xapandin. Îran van lîstikan red dike. Em bi biryardarî li ser mafên xwe radiwestin."
...........
Dawiya peyamê
Etîket (Haşetag):
-
Îran
-
Amerîka
-
Trump
-
Mesûd Pezîşkiyan
Your Comment