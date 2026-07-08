Îdiaya CNNê: Efsarên artêşa Amerîkayê hişyariyên îstixbaratî berî êrişa li Minabê paşguh kirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA -Tora nûçeyan a CNN’ê bi pişta xwe bi sê çavkaniyên agahdar ve îdia kir ku beriya êrişa mûşekî ya tawankar a meha Adarê ya li ser dibistana “Şecere Teyîbe” ya li bajarê Mînawê, ku bû sedema şehîdbûna nêzî 200 kesî (piraniya wan keçên xwendekar bûn), hişyariyên ku bal dikişandin ser pêwîstiya lêkolînkirina agahiyên armancgirtinê, di pergala Pentagonê de hatibûn bicihkirin. Lêbelê, digel destpêkirina êrişên li dijî Îranê, fermandarên ku dixwestin lezê bidin çalakiyan, ev hişyarî paşguh kirin.
Di êrişa 9’ê Adarê ya dijminê amerîkî ya li ser dibistana seretayî ya “Şecere Teyîbe” ya li Mînawê de, 168 zarok û 14 mamoste şehîd bûn.
CNN’ê da zanîn ku beşeke mezin a agahiyên rêberiya armancan ên destpêka şer, di nav de agahiyên li ser tesîsên Spahê yên li nêzîkî dibistanê, ji 10 salan zêdetir bûn; ji ber ku analîstên îstîxbaratê beriya destpêkirina êrişan nekarîbûn hemû tomaran nûjen bikin. Li gorî raporê, pêşîniya sereke nûjenkirina pergalên livok û armancên bi gefa bilind bû, lê cihên sabît ên wekî dibistanê di rêza jêrîn de man û bi piranî nehatin piştrastkirin.
Yek ji çavkaniyan ji CNN re got: “Eyan bû ku agahî kevn in.”
Çavkaniyeke din jî di raporê de îdia kir ku amûrekî çavdêriyê yê cuda, guhertinên li qada wê bingehê tespît kiribû, lê ev dîtin qet negihîşt databasa sereke ya armancgirtinê û nehat ragihandin ji bo biryarderên payebilind.
Di raporê de ev bûyer bi kêmkirina hêzên yekîneya “Kêmkirin û Bersivdana li Zirarên Sivîl” ve hat girêdan ku bi fermana Wezîrê Şerê yê Amerîkayê “Pete Hegseth” hatibû kirin. Tê gotin ku ev yekîne di Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî (CENTCOM) de ji 10 endaman daketiye kesekî.
Berpirsekî Qesra Spî ji CNN re got ku lêkolînên derbarê êrişê de berdewam in û îdiayeke berfireh kir ku “Dewletên Yekbûyî sivîlan armanc nagire.”
Hegseth jî berê di rûbirûbûna zextên li ser xwe de ji ber vê cînayeta mezin, soz dabû ku lêkolînek “hûr” were kirin; lê CENTCOM’ê ragihand ku ew pirsan arasteyê lêkolînên ku niha tên kirin dikin û ji şîrovekirina zêdetir xwe dûr girt.
CNN di dewama raporê de nivîsî ku bi mehan piştî vê êrişê, Pentagonê encamên xwe bi awayekî fermî eşkere nekiriye; ev di demekê de ye ku Serokê Amerîkayê Donald Trump, ligel danûstandinên dîplomatîk ên paralel, gefên êrişên nû yên mezin ên li dijî Îranê didomîne.
…
Etîket:
- Dibistana Mînawê
- Şehîdên Mînawê
- Artêşa Amerîkayê
- Pat Hegst
Your Comment