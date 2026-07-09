“Sedema piştgirîkirina Amerîka û Tirkiyê ji bo dabeşkirina hêzê li Herêma Kurdistanê çi ye?”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora Kurdistan24: Her çend Herêma Kurdistanê ya Iraqê ji aliyê qanûnî ve û li ser bingeha Destûra Iraqê, yekeyekî siyasî ye ku xwedî alayek û strukturê hikûmetê ye, lê di pratîkê de salan e ku bi du qadên hêza cuda ve dabeş bûye. Nêzîkî du sal in ji dema hilbijartinên parlamentoyê derbas bûne, lê partiyên sereke hîn jî nekarîne hikûmeta nû ava bikin; kabîneyeke ku ji sala 2019an ve bi rengekî demkî rêveberiya karan dike, hîn jî li ser kar e. Di rastiyê de, îro herêm ne tenê xwedî hikûmetekê ye, lê xwedî du navendên hêzê ye; ji ber ku Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Hewlêr û Duhokê desthilatdar e, û Yekîtiya Milletî ya Kurdistanê (YNK) kontrola Silêmanî, beşên Kerkûkê û hinek parçeyên parêzgeha Hewlêrê di destê xwe de digire. Li gorî analîza “National Context”, lîstikvanên sereke yên herêmî û navneteweyî jî di pratîkê de vê rastiyê qebûl kiriye. Amerîka, Tirkiye û Baxdad êdî herêm ne tenê ji qadirê hikûmetekî yekser ve dibînin, lê her yek ji du partiyan wekî lîstikvanekî serbixwed (indepandent) wekî şandeyekî tê dîtin. Nirxa her yek ji van du navendên hêzê jî, her ji her tiştî zêdetir, bi du dosayên sereke ve girêdayî ye: Enerjî û P.K.K.
Di warê enerjiyê de; neft di destê PDKê de ye û gaz di destê YNKê de ye. Dabeşkirina erdnîgariya çavkaniyên enerjiyê bi dabeşkirina polîtîkî ya hêzê re bi awayekî temam hevdem e. Piraniya qadên neftê yên herêmê, xeta hundirîn a salûdkirina बंदर (liman) Ceyhanê ya Tirkiyê û dergehê sînorî yê Îbrahîm Xelîl, hemû di herêmên bin kontrola PDKê de ne; ev hêzeke stratejîk e ku di sî salên borî de vê partiyê veguherandî mîmarê sereke yê hevkariya îqtîsadeş bi Tirkiyê re.
Di aliyê din ve, dema ku piraniya rezervên girîng ên gaza xwezayî yên herêmê di çarçoveya bandora YNKê de ne. Qada mezin a “Kormor” piştî temambûna projeya pêşxistina KM250 di sala 2025an de, şiyana xwe ya hilberînê gihand qadeke 750 mîlyon fûta kübî di rojê de, û niha hilberîna wê nêzîkî 700 mîlyon fûta kübî ye. Her wiha, xeta veguhestina gaza vê qadê ber bi santralên Silêmaniyê ve hat temambîn kirin, û qada "Çemçemal"ê jî têsaşt e ku ji nîveya sala 2027an ve, rojane heta 142 mîlyon fûta kübî gaz pêşkêşî berkarên pîşesazî bike.
Girîngiya vê herêmê ne tenê bi hilberîna niha sînordar e. Du peymankên mezin ên enerjiyê yên Iraqê di çarçoveya bandora YNKê de hatine îmzekirin; ji ber ku peymanka 40 mîlyon dolara pêşxistina qada “Mîran” û peymanka 70 mîlyon dolara pêşxistina blokên “Tûpaxana-Kurdmîr”, her du jî di sala 2025an de bi şirîketên Amerîkî re hatin îmzekirin.
Çima îro gaz ji neftê girîngtir e?
Analîz destnîşan dike ku her çend neft hîn jî çavkaniya sereke ya dahata herêmê be jî, di mîdanên jeopolîtîk ên îro de, gaz girîngiyeke mezin dubare kiriye. Niha nêzîkî sêcarê elektrîka Iraqê bi gazê ya avakirî tê hilberandin; ev mijar bûye tirsbireke girîng (lever) ji bo dabînkirina bandorê li Baghdadê. Pêşxistina salûdkirina gaza herêmê, bi taybetî ji herêmên bin kontrola YNKê, dikare vê girêdayîbûnê kêm bike. Ji aliyê din ve, peymana îthalatkirina 9.6 mîlyon metrekubê gaza salane ya Tirkiyê jî li ber dawîbûnê ye. Ji ber vê yekê, gelek analîzger dibêjin ku salûdkirina gaza herêmê bi rêya Tirkiyê, bingeha avakirina hevkariyeke demdirêj di navbera Ankarayê û YNKê de ye. Bi gotineke din, heke neft a PDKê ji bo dabînkirina budçeyê girîng be, gaza YNKê bûye yek ji amûrên pêkanîna stratejiya hevpar a Amerîka, Tirkiye û Iraqê ji bo kêmkirina bandor û girêdayîbûna derve.
Kêmkirina hêza stratejîk a PDKê di dergehên sînorî de
Bi vê guherîna din re, hêza kevneşopî ya PDKê di kontrolkirina dergehê Îbrahîm Xelîl de hêdî hêdî kêm dibe. Piştî ketina hikûmeta Beşar Esed, rêya rêya nû ya navbera Iraq û Tirkiyê bi rêya axa Sûriyê hat vekirin, ku hem kurttir û hem jî hêrsştirtir e ji rêya kevneşopî ya herêmê. Karwanên yekem ên bazirganiyê di meha mêhan de derbas bûn û niha plana avakirina xeta vemalê ya di navbera Nesîbîn, Qamişlo, Rebiya û Mûsil de di dîsman de ye. Di heman demê de, Baghdad jî lêkolînên ji bo avakirina xetên vemalê yên nû ji Besre ber bi qeyarên Tirkiye û Sûriyê ve dest pê kiriye. Heke van projeyan pêk werin, girîngiya dergehê Îbrahîm Xelîl wekî tenê rêya stratejîk a navbera Iraq û Tirkiyê kêm dibe.
Dosaya P.K.K: Guherîna mezin di nirxandina du partiyan de
Duyemîn hêma (variable) diyarker, rêya aştiyê ya navbera Tirkiye û P.K.K. ye. Di dehên borî de, dema polîtîkaya Tirkiyê li ser bingeha şerê li dijî P.K.K. bû, PDK wekî hevkariya herêmî ya herî girîng a Ankarayê dihat hesibandin. Ev partî hem dijminê kevneşopî yê P.K.K. bû, hem jî kontrola herêmên nêzîkî çiyayên Qendîl di destê xwe de hebû, û hem jî di hevkariyên ewlehiyê re bi Tirkiyê re roleke girîng يل kîr. Di aliyê din ve, têkiliyên nêzîk ên YNK bi P.K.K. re her tim ji bo Tirkiyê dijmenê ewlehiyê bûn. Ankarayê heta demekê asmanê Silêmaniyê girtibû û nûdangeha YNKê li Tirkiyê girtibû. Lê destpêka rêya aştiyê vê mîdanê veguherand. Niha Tirkiye ne tenê hewceyî hevkariyeke leşkerî ye, lê hewceyî lîstikvanekî ye ku bikaribe têkiliyê bi P.K.K. re ava bike. Di vê rewşê de, ew nêzîkbûna YNK bi P.K.K. re ku berê wekî xema xwebûn (weak point) dihat hesibandin, niha veguherî hêzek (advantage). Virahandina merasîma simbofîk a çekwandina P.K.K. li nêzîkî Silêmaniyê, vekirina nûdangeha vîza Tirkiyê li vê bajarî û derketina YNKê di nav sêgoşeya têkiliyên di navbera P.K.K., Hêzên Sûriyeya Demokrat (SDF) û Tirkiyê de, hemû nîşanên vê guherînê ne. Di aliyê din ve, her ku rêya aştiyê pêş dikeve, nirxa rola kevneşopî ya PDKê wekî hevkariya li dijî P.K.K. kêm dibe.
Têkiliya bi Baxdadê re; du nêzîkatiyên cuda
Analîz di navbera du partiyan de cudahiya girîng a din jî di navbera rêzeweya wan a bi hikûmeta navendî ya Iraqê re nîşan dide. Li gorî vê analîzê, stratejiya hevpar a Amerîka û Tirkiyê êdî bêtir piştgiriyê dide wan lîstikvanên ku di çarçoveya strukturên fermî yên hikûmeta Iraqê de çalak in, û YNK ji PDKê çêtir bi vê modelê re li hev hatine. YNK serokatiya Iraqê di destê xwe de digire. Hêza sereke ya li dijî terorê ya girêdayî vê partiyê jî di bin banê qanûnî yê Rêxistina Têkoşîna li dijî Terorê ya Iraqê de çalak dibe, her çend budçeya wê rasterast ji aliyê Amerîkayê ve were dabînkirin jî. Her wiha, rêberên YNKê projeyên gaza xwe ne wekî mafên partiyan, lê wekî çareseriyek ji bo krîza enerjiyê ya Iraqê pêşkêş dikin; ev çîrok (narrative) hem ji bo Baghdadê û hem jî ji bo Washingtonê balkêş e. Di aliyê din ve, PDK di salên dawî de bêtir xwe bi pêşxistina têkiliyên derve yên serbixwed ve girêdayî kir. Lêkirina zêdetirî 3.3 mîlyon dolara Emarata di herêmê de, hebûna zêdetirî 120 şirîketên Emarata, hevdîtinên wekhev ên malbata Barzanî bi Mihemed bin Zeyid re û tayînkirina nûnerê taybet ê îqtîsadeş ê Emarata ji bo Kurdistanê, hemû nîşanên hewldana vê partiyê ne ji bo avakirina wekerekî (axis) serbixwed û dûr ji Baghdadê.
Vegera rola dîrokî ya YNKê
Xalê girîng ew e ku YNK, ne wekî berê, îro bûye mêvanê mezin ê veberhênanên enerjiyê yên Amerîkayê ji bo kêmkirina girêdayîbûna Iraqê bi gazê. Li gorî nivîskar, ev guherîn ne bi tesaduf e. Hin analîzgerên Amerîkî bawer dikin ku hilbijartina Silêmaniyê ji bo pêkanîna projeyên enerjiyê yên bi dehan mîlyon dolaran, bi xwe beşek ji stratejiya Washingtonê ye ji bo guherîna hevsengiya bandorê li bakurê Iraqê.
Gelo YNK cihê PDKê girtiye?
Analîz di dawiyê de destnîşan dike ku van fêmkirinan ne rast in; ji ber ku PDK hîn jî kontrola beşeke mezin a hilberîna neftê, rêya kevneşopî ya bazirganiyê bi Tirkiyê û tora berfireh a têkiliyên derve yên malbata Barzanî di destê xwe de ye, û piraniya nûnerên derve hîn jî pêşî li Hewlêrê dixistin. Ji aliyê din ve, bandora YNKê jî ne tenê bi Silêmaniyê sînordar e, û vê partî li Kerkûkê di pratîkê de wekî girîngtirîn lîstikvanê Kurd tê hesibandin.
Çima hêzên derve ji berdewamiya du navendên hêzê kêfxweş in?
Li gorî nivîskar, Amerîka, Tirkiye û Baghdad ne tenê ji hebûna du navendên hêzê ne kêfxweş, lê wê wekî hêzeke stratejîk dibînin. Hebûna du partiyên hestiyan (rival) dibe sedem ku tu yek nekaribe bi tenêya xwe kontrola temam a têkiliyên bi Tirkiyê re, rêyên tranzîtê an jî biryarên stratejîk ên herêmê bigire. Her du partî jî her tim wekî kîloya hevsengiyê (counterweight) li dijî yekî din kar dikin, û ev yek dibe sedem ku tu partiyek nekaribe bibe lîstikvanekî bêderîng (irreplaceable). Îro du partiyên sereke yên Kurdistanê ya Iraqê du stratejiyên cuda bi rê ve dibin. PDK hîn jî li ser xweseriya mezin, girêdayîbûna torên têkiliyên derve yên serbixwed, kontrola neftê û parastina cihê xwe yê kevneşopî stûr dibe. Di aliyê din ve, YNK li ser yekbûna zêdetir di nav strukturên hikûmeta Iraqê de, hevkariya bi rêya rêya aştiyê ya Tirkiyê û bikaranîna şansên gazê ji bo pêşxistina armancên hevpar ên Baxdad, Ankarayê û Washingtonê veberhênanê dike. Bi baweriya nivîskar, di nîzamê nû yê herêmî de ku bêtir ji berê li ser girêdana îqtîsadeş, hevkariya dewletên navendî û kêmkirina tenşên ewlehiyê ava bûye, vê nêzîkatiya duyemê di vê qonaxê de destê bilind digire. Lê belê, ne PDK ji mîdanên hesapkirinê derketiye û ne jî YNK cihê PDKê girtiye; lê her du jî bi awayên cuda veguherîne lîstikvanên pêwîst ji bo hêzên herêmî û navneteweyî.
Your Comment