Xatirxwazîya gelê Kurdistanê û hesreta yek dîtinê bi rêberê şehîd re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Hin xemgînî hene ku qet derfetê ji bo telafîkirinê nabînin; hesreta dîtineke ku salan di dilan de ma û niha êdî tu derfet ji bo pêkhatina wê nema.
Di nav girseyeke mezin a kesên ku ji her aliyê welatê bo beşdarbûna di merasîma veşartina cenazeyê rêberê şehîd de ber bi Tehranê ve çûn, gelek ji gelê Kurdistanê ji xewneke hevpar diaxivin; xewna dîtineke ku her carê bi hêviya derfeteke din hate paşxistin, lê di dawiyê de cihê xwe da xatirxwaziyeke bi kul.
Hesrên ku li ser rûyan diherikin, tenê çîroka merasîmekê nînin, belkî çîroka xemgîniya gelê ku dibêjin: “Em îro ne ji bo silav û dîtinê, lê ji bo xatirxwaziyê hatine.” Li gel vê xatirxwaziyê, her yek bi bîranîn, hest û çîroka xwe ya taybetî rêz û hurmeta xwe ya dawî pêşkêş dike.
Amadebûna karwanên gelê ji Parêzgeha Kurdistanê di merasîma veşartina cenazeyê de, nîşaneya hevkariya welatiyên ku ji bajar û gundanên cuda yên vê parêzgehê xwe gihandibûn paytextê bû.
Ji saetên yekem ên destpêka rêwîtiya karwanan heta dema ku tev li girseyê bûn, tiştê ku herî zêde balê dikişand cihêrengiya nifşan, cil û bergên herêmî, amadebûna malbatî û çîrokên kesane yên beşdaran li ser sedema beşdarbûna wan bû.
Hin ji wan ji şeva berê lênêrînê dest pê kiribûn, hinên din jî bi otomobîlên xwe an bi karwanên ku ji bo vê merasimê hatibûn rêxistin, xwe gihandibûn cihê merasimê.
Di nav girseyê de, cil û bergên herêmî yên Kurdî reng û taybetmendiyeke taybetî dabûn amadebûna gelê parêzgehê. Mêrên bi cilên kevneşopî yên Kurdî li gel beşdarên din dihatin dîtin. Ev amadebûn ne tenê ji bo beşdarbûna merasimê bû, lê di heman demê de beşek ji nasnameya çandî ya parêzgehê jî nîşan dida.
Li rêyên derketinê yên navçeya Qorweyê jî, hejmarek ji welatiyên ku nikarîbûn biçin Tehranê, mokeb ango cihên pêşwazî û xizmetê ava kiribûn, da ku mêvan û rêwiyan pêşwazî bikin û xizmeta wan bikin.
xizmetan bû ku bi dilxwazî hatibûn kirin. Ev xizmeta dilxwazî jî di rêya tevgera karwanan de atmosfera hevdilî û hevkariyê çêkiribû.
Çîroka ciwanên Kurdistanê li ser peymana ku hîn jî maye
Yek ji ciwanên Kurdistanê ku di merasîma veşartina cenazeyê de amade bû, di axaftinekê de bi nûçegera Mehr re got:
«Piştî rojên dirêj ên li bendê manê, em hatin Tehranê da ku di merasîma veşartina cenazeyê rêberê şehîd de beşdar bibin û amadebûna xwe ji bo daxwaza mafê xwîna wî nîşan bidin.»
Wî zêde kir:
«Em heta dawîna qetreya xwîna xwe û heta dawîna nefesa xwe li ser şoreşa Îslamî û armancên wê dimînin û vê rêyê bidomînin.»
Hesreta dîtineke ku bi merasîma veşartina cenazeyê bi dawî bû
Keçek ji nifşa salên 1380'î (دهه هشتادی) ku ji Qorweyê bû, bi çavên tijî hêsir got:
«Her dem xwestina min ev bû ku ez rêber ji nêz ve bibînim, lê ev xewn qet pêk nehat. Îro li şûna dîtinê, ez di merasîma veşartina cenazeyê wî de amade me.»
Wê berdewam kir:
«Peyama min ji bo beşdarbûna di vê merasimê de ev e ku rêya rêberê şehîd dê bidome û gelê Îranê jî her weha li ser rêya armancên şoreşa Îslamî bimîne.»
Jinên Kurdistanê؛ ji xemgîniyê heta nûkirina peymanê
Yek ji jinên Kurdistanê jî got ku beşdarbûna di vê merasimê de nûkirina peymanê bi armancên şoreşa Îslamî ye û got:
«Îro em hatine ku careke din dilsoziya xwe bi armancên şoreşê re nîşan bidin û ji cîhanê re bibêjin ku gelê Îranê di parastina nirxên olî û şoreşgerî de yekgirtî ne.»
Wê zêde kir:
«Hêvîdar in ku domandina vê rêyê bibe sedema pêkanîna armancên mezin ên Îslamî.»
Jineke din ji navçeya Bîcarê jî, bi amaje kirina xemgîniya xwe, got:
«Xewna min ev bû ku canê xwe ji bo rêberê xwe feda bikim, ne ku ew û malbata wî canê xwe ji bo gel feda bikin.»
Sikîne Dehqânî ji Qorweyê jî amadebûna xwe di merasîma veşartina cenazeyê de wekî kêmîn peywira her mislimanek li hember rêberê şehîd pênase kir û got:
«Beşdarbûna di vê merasimê de edayê dîn e ji bo kesê ku temenê xwe di rêya xizmeta gel û Îslamê de derbas kir.»
Wê zêde kir:
«Tu carî nayê pêbawerî bi Amerîkaya cinayetkar û Îsraîla dagirker û zarokkuj re tê kirin û divê daxwazên xwe li wan vegerînin.»
Wê diyar kir ku bi rêya dirêj re jî biryar daye ku bi hevparên xwe yên parêzgehê re beşdar bibe di merasîma veşandinê de.
Beşdarbûna malbatî ji bo edayê rêzê
Di nav girseyê de, hejmarek malbat jî bi hev re di merasimê de amade bûn.
Yek ji wan malbatan di axaftinê de bi nûçegera Mehr re got:
«Rêberê şehîd wek bavêkî dilsoz ji bo gelê Îranê bû û îro em wek peywira xwe dibînin ku bi malbata xwe re di merasîma veşandina wî û malbata şehîd de beşdar bibin.»
Wan teqez kirin ku dema rêberê şehîd û malbata wî canê xwe ji bo gel feda kirine, kêmtirîn peywir ji bo wan beşdarbûna malbatî ya rêzgirtin û spasdariyê ye.
Dayika malbatê dibêje:
«Her çend laşê min nexweş bû jî, ez ber bi Tehranê ve çûm da ku cîhan bibîne ku Îranî di her şert û mercê de piştgiriya pergala welat, welat û rêberê xwe dikin.»
Amadebûna gelê Kurdistanê; rûmeta yekbûna neteweyî
Rêvebirê giştî yê Çand û Rêveberiya Îslamî ya Kurdistanê jî di axaftinê de bi nûçegera Mehr re got:
«Gelê parêzgeha Kurdistanê bi evîn û hurmetê ve ber bi Tehranê ve çûye da ku di merasîma veşandina cenazeyê rêberê şehîd de beşdar bibe.»
Alî-Asghar Derîyayi zêde kir ku amadebûna berfireh a gel di vê merasimê de nîşana yekbûn, hevgirtin û hêza neteweyî ye û ev tevgera mezin peyameke zelal ji dijminên Îranê re ye.
Wî diyar kir ku girîngiya beşdarbûna berfireh a gel di vê merasimê de ji ber wê ye ku ev tevgera mezin a ku li Tehranê tê pêkanîn, tevgerêkî şaristanî ye ku dikare plan û têkiliyên dijminan betal bike û peyama yekbûn û hevgirtina gelê Îranê nîşan bide.
Hesret; xaleke hevpar a zîyarîyên Kurdistanî di merasîma veşandina cenazeyê rêberê şehîd de
Gelê Kurdistanê, bi hemû cûdahiyên nifşan, bajar û çîrokên kesane re, di yek xalê de hevpar bûn: hesreta rêberiyekê ku êdî derfeta dîtina wî nebû, û amadebûnek ku wan wek edayê dîn ji bo salan xizmet û fedaîyê dibînin.
Wan bi beşdarbûna xwe di merasîmê de, li gel rêzgirtina bîranîna rêberê şehîd, tekez kirin li ser domandina rêya şoreşa Îslamî, parastina yekîtiya neteweyî û piştgirîkirina armancên pergala Komara Îslamî ya Îranê.
Your Comment