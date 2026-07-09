Meşhed: Mawkeba “Ketayib Seyîd el-Şuheda” pêşwaziya beşdarên merasîma oxirkirina serkirdeyê şehîd dike.....

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Meşhed: Mawkiba Ketayib Seyîd el-Şuheda ji bo xizmetkirina beşdarên merasîma oxirkirinê hate vekirin
Meşhed – Hesen el-Ebadî, nûnerê çandî yê Ketayib Seyîd el-Şuheda li Îranê, ragihand ku mawkeba ofîsa wan li bajarê Meşhedê hatiye vekirin.
El-Îbadî diyar kir ku ev mawkeb bi armanca xizmetkirina zêretên Îmam Riza (s.x) û beşdarên merasîma oxirkirin û veşartina “serkirdeyê şehîd”, ji roja yekşemê ve li ser rêya merasîmê hatiye bicihkirin û dê heta roja înê xizmetê bike.
Li gorî gotina wî, mawkib li kolana Îmam Riza (s) hatiye danîn û rojane ji saet 15:00 heta 01:00ê şevê amade ye. Di vê navberê de, rojane 3 hezar xwarinên germ, 2 hezar ava fêkiyan û 20 hezar şûşeyên avê li ser amadebûyan tê belavkirin.
Nûnerê Ketayib Seyîd el-Şuheda tekez kir ku ev kar ji bo rêzgirtina li “serkirdeyê şehîd Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî” ye û got: “Birayên me li Iraqê mêvandariya serkirdeyê şehîd û malbata wî kiribûn, em jî niha li vir bi hesreta xatirxwestinê ne.”
El-Îbadî her wiha bal kişand ser rola “serkirdeyê şehîd” a di eniya berxwedanê de û got: “Bi xatirxwestina ji vî serkirdeyî, em careke din bi Îmam Seyîd Mûçteba Xaminêyî re sond dixwin ku em ê li ser rêya berxwedanê û li dijî dijmin, heta dawiyê guhdar û fermanber bin.”
.....
Dawiya peyamê/
Etîket (Birçik):
-
Îraq
-
Îran
-
Eniya Berxwedanê
-
Meşheda Pîroz
-
Pêşewayê Şehîd"
Your Comment