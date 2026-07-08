Cozef Ewn: Min danûstendinên bi Îsraîlê re hilbijart ji bo ku Libnan nekeve nav daleqandina xwe!

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (aleyhîselam) - EBNA - Cozef Ewn, Serokkomarê Libnanê, di daxuyaniyên xwe de got ku wî biryara domandina danûstendinan bi rejîma Siyonîst re ji bo pêşîgirtina ketina welêt di nav rewşên krîzê de girtiye.
Wî destnîşan kir: "Min rêya danûstendinê hilbijart da ku nehêlim welêt ber bi daleqandinê ve were birin."
Serokkomarê Libnanê herwiha tekez kir ku hikûmeta vî welatî hê jî li ser biryara xwe ya domandina danûstendinan bi rejîma Siyonîst re disekine û dê vê pêvajoyê bişopîne.
Di vê çarçoveyê de, Balyozxaneya Libnanê li Waşingtonê ragihand ku Qesra Spî bi fermî ji Cozef Ewn, Serokkomarê Libnanê, vexwiyaye ku biçe Dewletên Yekbûyî û di roja 21ê Tîrmehê (30ê Tîrmehê) de bi Donald Trump re civîne. Li gorî daxuyaniya balyozxaneyê, ev vexwendin "hevkariya domdar" di navbera her du welatan de nîşan dide û fersendekê ji bo gotûbêja mijarên hevbeş, di nav de têkiliyên dualî, ewlehiya herêmî û domdariya piştgiriya Amerîka ji serwerî, îstîqrar, yekparebûna axê û saziyên Libnanê re peyda dike.
Ev seredana piştî ku Libnan û rejîma Siyonîst meha borî bi navbeynkariya Amerîkayê "Peymana Çarçoveyê" îmze kirin, pêk tê; peymaneke ku armanca wê bidawîanîna şer di navbera rejîma Îsraîl û Hizbullahê de hatiye destnîşankirin. Ev peyman piştî çend dorên danûstendinên rasterast di navbera her du aliyan de li Waşingtonê hat bidestxistin.
Li gorî vê raporê, tê payîn ku gotûbêjên Cozef Ewn û Donald Trump li ser bicîhanîna hewcedariyên Peymana Çarçoveyê bêne sekinandin; di nav de derxistina hêzên Îsraîlî ji axên Libnanê, berfirehkirina serweriya hikûmeta Libnanê li başûrê vî welatî û vekolîna mekanîzmayên bicîhanîna peymanê.
Di heman demê de, ev peyman rastî rexneyan jî hatiye. Rexnegiran îşaret dikin ku di rewşa qanûnî ya peymanê de nezelalî heye û nexşeyeke demê ya diyarkirî ji bo derxistina hêzên Siyonîst tine ye.
Di heman demê de, rejîma Siyonîst ragihand ku doreke nû ya danûstendinan bi Libnanê re di heftiya pêş de li bajarê Romê dê were lidarxistin, lê rayedarên Libnanê ragihandin ku ji vê civînê agahdarî nîn in. Çavkaniyeke Libnanî ji rojnameya "National" re got: "Em di vê derbarê de ti agahdariyê nînin; Îsraîliyan wisa îdîa kirine, lê tu agahdarkirineke fermî ji me re nehatiye kirin." Ev çavkanî herwiha got ku rayedarên Îtalyayê jî ji ragihandina vê nûçeyê ji aliyê Îsraîlê ve hatiye şaşwazkirin.
...............
Dawiya peyamê /
Etîket:
Hizbullah
Amerîka
Donald Trump
Rejîma Siyonîst
Libnan
Cozef Ewn
Your Comment