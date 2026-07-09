  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Balyozê Îranê yê li Cinêvê: Emerîka bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye.”

9 July 2026 - 18:04
News ID: 1837960
Source: kmr.abna24.com
“Balyozê Îranê yê li Cinêvê: Emerîka bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye.”

“Elî Behrînî, balyoz û nûnerê daîmî yê Komara Îslamî ya Îranê li ofîsa Neteweyên Yekbûyî ya li Cinêvê, bi bîr xistina îmzekirina têgihiştina Îslamabadê ya bi mebesta bidawîanîna daîmî ya şer, tekez kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, wekî berê, bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye.”

Li gorî nûçeya ajansa Ehl-ul- Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Elî Behreynî, balyoz û nûnerê daîmî yê Komara Îslamî ya Îranê li ofîsa Neteweyên Yekbûyî (NY) û saziyên din ên navneteweyî yên li Cinêvê, di dawiya 62yemîn civîna Konseya Mafên Mirovan de, bal kişand ser bandora dorpêç û kiryarên leşkerî li ser mafên bingehîn ên gelê Îranê û daxwaz kir ku konseya navborî zêdetir balê bikişîne ser encamên şer, destdirêjî û kiryarên bi zorê yên yekalî.

Nûnerê Îranê bi bîr xist ku “Têgihiştina Îslamabadê” bi mebesta bidawîanîna daîmî ya şerê di navbera Îran û Amerîkayê de hatibû îmzekirin, lê diyar kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), wekî her carê, bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye. Her wiha, wî êrîşa şeva 6ê Tîrmehê ya Amerîkayê ya li dijî başûrê Îranê, wekî binpêkirineke eşkere ya yekparçeyiya axa Komara Îslamî ya Îranê bi nav kir û ew êrîş bi tundî şermezar kir.

Nûnerê Îranê tekez kir ku ev kiryar di demekê de tên kirin ku Komara Îslamî ya Îranê hîn jî bi dîplomasiyê û berdewamkirina danûstandinan ve girêdayî ye.

Behreynî her wiha anî ziman ku şer û destdirêjî, ji her awayî be û bi her behaneyê be, yek ji mezintirîn gefan li dijî pêkanîna mafên mirovan e. “Şerên çekdarî jiyana mirovan dikujin, binesaziyên aborî û civakî wêran dikin û pêvajoya geşepêdana welatan bi salan û carinan bi dehsalan paş de dixin.”

Di dawiyê de, nûnerê Îranê bang li Konseya Mafên Mirovan kir ku ji nêzîkatiyên bijartî û dabeşker dûr bikeve û balê bikişîne ser encamên şer, destdirêjiya leşkerî, kiryarên bi zorê yên yekalî û pîvanên dualî di lêkolînkirina rewşên mafên mirovan de.

……………………

Peyama dawî / Etîket: Amerîka, Îran, Neteweyên Yekbûyî, Mafên Mirovan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha