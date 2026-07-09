“Balyozê Îranê yê li Cinêvê: Emerîka bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye.”

Li gorî nûçeya ajansa Ehl-ul- Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Elî Behreynî, balyoz û nûnerê daîmî yê Komara Îslamî ya Îranê li ofîsa Neteweyên Yekbûyî (NY) û saziyên din ên navneteweyî yên li Cinêvê, di dawiya 62yemîn civîna Konseya Mafên Mirovan de, bal kişand ser bandora dorpêç û kiryarên leşkerî li ser mafên bingehîn ên gelê Îranê û daxwaz kir ku konseya navborî zêdetir balê bikişîne ser encamên şer, destdirêjî û kiryarên bi zorê yên yekalî.
Nûnerê Îranê bi bîr xist ku “Têgihiştina Îslamabadê” bi mebesta bidawîanîna daîmî ya şerê di navbera Îran û Amerîkayê de hatibû îmzekirin, lê diyar kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), wekî her carê, bi sozên xwe ve girêdayî nemaye û pîvanên exlaqî û hiqûqî binpê kiriye. Her wiha, wî êrîşa şeva 6ê Tîrmehê ya Amerîkayê ya li dijî başûrê Îranê, wekî binpêkirineke eşkere ya yekparçeyiya axa Komara Îslamî ya Îranê bi nav kir û ew êrîş bi tundî şermezar kir.
Nûnerê Îranê tekez kir ku ev kiryar di demekê de tên kirin ku Komara Îslamî ya Îranê hîn jî bi dîplomasiyê û berdewamkirina danûstandinan ve girêdayî ye.
Behreynî her wiha anî ziman ku şer û destdirêjî, ji her awayî be û bi her behaneyê be, yek ji mezintirîn gefan li dijî pêkanîna mafên mirovan e. “Şerên çekdarî jiyana mirovan dikujin, binesaziyên aborî û civakî wêran dikin û pêvajoya geşepêdana welatan bi salan û carinan bi dehsalan paş de dixin.”
Di dawiyê de, nûnerê Îranê bang li Konseya Mafên Mirovan kir ku ji nêzîkatiyên bijartî û dabeşker dûr bikeve û balê bikişîne ser encamên şer, destdirêjiya leşkerî, kiryarên bi zorê yên yekalî û pîvanên dualî di lêkolînkirina rewşên mafên mirovan de.
……………………
Peyama dawî / Etîket: Amerîka, Îran, Neteweyên Yekbûyî, Mafên Mirovan
Your Comment