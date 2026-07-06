Miftiyê ûris: Rêberê şehîd ê Îranê di rêya lihevnêzîkkirina mezheban de gav hilanî

Miftî Albîr Kêrganov got: HIn kes li Welatên Rojavayî bi taybetî Îslamnasên rojavayî di dehekên borî de gelekî hewil dan ku di navbera Sunnî û Şîeyan navbireke kûr pêk were û vê bêtifaqiyê wekî dîwarekî qahîm nîşan bidin ku nekarbin jê derbas bibin di halekî de ku tişteke bi vî rengî tineye.
Wî her wiha got: Çalakiyên rêberê şehîd ê Îranê û alimên din ên mezin, tam di çarçoveya eşkerekirina hewildanên derew jibo pêkanîna bêtifaqiyê di navbera Şîe û Suniyan de bûye.
Miftî Albîr Kêrganov bal kişand ser vê yekê ku malbata olî û jiyana sade ya Rêberê Şehîd ê Îranê, mijareke naskirî ye û got: Ew bi wêrektî ji vê cîhanê çû û şehîd bû.
Your Comment