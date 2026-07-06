  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Miftiyê ûris: Rêberê şehîd ê Îranê di rêya lihevnêzîkkirina mezheban de gav hilanî

6 July 2026 - 11:37
News ID: 1836275
Source: Sahar TV
Miftiyê ûris: Rêberê şehîd ê Îranê di rêya lihevnêzîkkirina mezheban de gav hilanî

Miftî û Serokê Civata Olî ya misilmanên Rûsiyê got: HZ. Ayetullah Seyd Elî Xamineyî, Rêberê Têkoşer ê Şehîd ê Îranê di serdema heyata xwe de gavên mezin di çarçoveya lihevnêzîkkirina mezhebên Îslamî de hilanî.

Miftî  Albîr Kêrganov got: HIn kes li  Welatên Rojavayî bi taybetî Îslamnasên rojavayî di dehekên borî de gelekî hewil dan ku di navbera Sunnî û Şîeyan navbireke kûr pêk were û vê bêtifaqiyê wekî dîwarekî qahîm nîşan bidin ku nekarbin jê derbas bibin di halekî de ku tişteke bi vî rengî tineye. 

Wî her wiha got: Çalakiyên rêberê şehîd ê Îranê û alimên din ên mezin, tam di çarçoveya eşkerekirina hewildanên derew jibo pêkanîna bêtifaqiyê di navbera Şîe û Suniyan de bûye.

Miftî Albîr Kêrganov bal kişand ser vê yekê ku malbata olî û jiyana sade ya Rêberê Şehîd ê Îranê, mijareke naskirî ye û got: Ew bi wêrektî ji vê cîhanê çû û şehîd bû. 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha