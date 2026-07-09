Li Necefê, alim û rûmetmendên herêmê bi kurê mezin ê Rêberê Şehîd ê Îranê re dîtin kirin

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hema ku cenazeya Rêberê Şehîd ê Îranê bi hemanîyan li Iraq û bajarê Necefê hat şînandin, çend alim, ruhani, nûnerên malbatên maraji’an û dostên Rêberê Şehîd, ji bo pêşkêşkirina sînorên xwe (serasaxî daina) ji bo kurê mezin ê Rêberê Şehîd, li ofîsa nûneriyê ya wî li Necefê kom bûn.
Di van hevdîtinan de, Ayetullah Seyîd Muhammad Riza Sistani û Seyîd Muhammad Baqier Sistani (korên Marja’yê Bilind ê Cîhanê, Ayetullah el-Seyîd Eli el-Sistanî) bi Ayetullah Seyîd Mustafa Hoseynî Xameneîy re dîtin kirin.
Her wiha, nûnerên malbata Ayetullah Yaqobî, Ayetullah el-Seyîd Şeyx Beşîr Necafi, Ayetullah Xersan, merhum Ayetullah el-Feyaz, Ayetullah Seyîd Sadruddin Qapanjî, Ayetullah el-Xarifi, û SeyÎd Haydar el-Hakim (Korê şehîd Ayetullah Seyîd Muhammad Baqir el-Hakîm) û gelek mamoste û alimên Hawza ya Necefê, bi kurê mezin ê Rêberê Şehîd re dîtin kirin û bîranîna wî bi rêz û ehtiram anîn.
Ev amadebûn û pêşkêşkirina sînor, berdewamiya amadebûna bi mîlyonan însan ên gelê Iraqê ye ku îro di kolanên Necefê de bûn. Ev yek nîşaneya rûmeta Musilmanên cîhanê û nîşaneya kûrahiya têkiliya du neteweyên Îran û Iraqê ye, bi taybetî jî têkiliya alim û zanistmendên her du hawzayên Qom û Necefê.
........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Rêberê Şehîd ê Îranê
Necef Eşref
Your Comment