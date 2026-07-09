Derheqê Xatirxwestina bi Serokê Şehîd re; Ji Bêbandorkirina Komployan heta Pêwîstiya Xizmetguzariya Ducarî ji Neteweya Hêjayî û Berxwedêr re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ayetullah Ebu'l-Qasim Elîdost, ji mamosteyên astên bilind ên Hawzeya Îlmiyeyê ya Qumê, di notekê de nivîsî:
Bi navê Xwedayê Şikirdar û Zana
Merasîma xatirxwestin, cenaze û nimêja serokê şehîd ê Înqilaba(Şoreşa) Îslamî; Hazretê Ayetullah Xamene'î – Xwedê rehma xwe lê bike – bi awayekî hêja, bi bîhnxweş, bêbawer û bi rêveberiyeke bilind a birêveberên merasîmê, û ji hemûyan bi rûmettir û naziktir bi hebûna milyonî ya gelê mezin ê Îranê, herêmê û welatê hevalbendê me Îraqê pêk hat.
Ev diyarde, sermayeyek e ji bo netewe û pergala Îslamî ya ku li Îranê hukum dike, ku ew pê serbilind bibin û wê wekî bêbandorkerê propagandayên fireh ên dijmin bi kar bînin.
Bêguman – bi dilêşî – tê texmîn kirin ku ji vê sermayeyê sûdê pêwîst neyê wergirtin û ji wê jî bilindtir, hin kes wê bibin sebeba belavbûnê, ku divê ev tevgera neheq pêk neyê. Her wiha divê ev rastiya mafdar û paqij û pîroz nebe bingehê xefleta berpirsên birêz ji pirsgirêkên welêt û gelê; berevajî vê, divê bi baldarî li vê diyardeyê – ku bi xwezayî divê ew ji alîkariya taybet a Xwedê ne dûr neyê hesibandin – û bi hêviyeke rojane zêde, ji vê neteweya hêjayî û berxwedêr re xizmetguzarî bê kirin.
.............
Dawiya peyamê
Etîketan:
- Ayetullah Ebu'l-Qasim Elîdost
- Ayetullah Xamene'î
- Serokê şehîd ê Îranê
- Cenazeya bi rûmet
- Cenazeya serokê şehîd
Your Comment