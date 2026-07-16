“Serokê Ulemayên Pakistanê ji bo ABNAyê:Astengiyên li pêşiya ziyaretvanên Pakistanî yên Erbaînê, berdewamiya projeyeke dij-şîî ya li herêmê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Dr. Seyîd Şefeqet Huseyn Şîrazî, berpirsê karên derve yê Meclîsa Wehdeta Mislimanên Pakistanê û Serokê Meclîsa Ulemayên Îmamiyê ya Pakistanê, di axaftinekê de bi Ajansa Nûçeyan a ABNA re, girîngtirîn astengên ku li pêşiya ziyaretvanên Pakistanî ji bo beşdarbûna meşa Erbeînê û serdana Atabatê Alîyatê hene rave kir. Wî got ku sînorkirinên ku li ser rêya ziyaretê têne sepandin beşek ji projeyên dij-Şîa û cudaxwazî li herêmê ne, û li ser vekirina dîsa ya rêyên bejayî, hêsankirina tevgera zerwaran û xurtkirina hevkariyê di navbera Îran, Pakistan û Iraqê de ji bo çareserkirina van pirsgirêkan girîngî da.
Komploya li dijî ziyaretvanên Pakistanî; domandina projeya dij-Şîa li herêmê
Wî bi amaje kirina hatina meha Muherremê, li ser pêdiviya rakirina astengên li pêşiya zerwarên Pakistanî ji bo serdana Atabatê Alîyatê rawestiya û got: Nebûna îradeyeke cidî ji bo çareserkirina pirsgirêka zerwarên Pakistanî, di rastiyê de berdewamkirina heman komployan û pirsgirêkên ku di çarçoveya projeyên dij-Şîa de li herêmê têne meşandin e. Amerîka û hevpeymanên wê Şîetiya rastîn, welayî û kûrrehî wekî astengeke mezin li hember armancên xwe yên serdestiyê dibînin. Ew dixwazin Şîetiya Huseynî, ya ku bi mekteba Kerbelayê, çanda şehadetê û berxwedanê bawer e, ji bingehên fikrî û baweriyê yên xwe vala bikin.
Hewldana belavkirina Îslama Amerîkî li şûna Îslama rastîn
Serokê Meclîsa Ulemayên Îmamiyê ya Pakistanê got: Ew dixwazin şirovekirina Aşûra, Miherrem û Seferê – ya ku bû sedema serkeftina Şoreşa Îslamî li Îranê – were sînorkirin û bandora wê kêm bibe. Herwiha hewl didin li şûna Îslama rastîn, Îslama Amerîkî û Îngilîzî belav bikin; Îslamek ku îro bi navên wekî "Îslama moderat" di hin civîn û konferansên ku bi xwe zanistî têne nîşandan de tê belavkirin.
Wî got: Dijminan naxwazin şagirtên mekteba Şîetiyê li welatên cîranê Îranê têkiliyek domdar bi Îranê re hebe û ji raman û armancên Şoreşa Îslamî bandor werbigirin. Ew dixwazin şagirtên Ehl-ul-beyt (s.x) bikin komên belavbûyî û girêdanên civakî û çandî yên di navbera Îran û Pakistanê de lawaz bikin.
Sedsed hezar zerwar ji ziyareta Erbeînê bêpar tên hiştin
Wî got: Mixabin bi behaneya pirsgirêkên ewlehiyê li pêşiya zerwarên Pakistanî asteng çêdikin û bi sedsed hezar kes ji ziyareta Erbeînê û rêwîtiya Atabatê Alîyatê li Iraq û Îranê bêpar tên hiştin.
Wî domand: Ziyaretvanên Şîa û Sunnî yên Pakistanê hem bi rêya hewayî û hem jî bi rêya bejayî diçin ziyaretê, lê nêzîkî %70 heta %80 ji wan rêya bejayî hilbijêrin; ji ber ku ev rê li gorî şertên wan ên aborî guncawtir e. Mesrefa rêwîtiya bi balafirê ji bo piraniya wan giran û dijwar e.
Girtina rêyan; zirarekî manewî û aborî li zerwaran
Hecetulîslam Dr. Şefeqet Şîrazî got: Sala borî, berî Erbeînê bi demeke kurt, girtina nişkî ya rêyan ne tenê hestên manewî yên bawermendan birîndar kir, lê herwiha zirarên mezin ên darayî jî li wan xist. Gelek ji wan mesrefa otêl, otobûs, bilêtên balafirê, vîzeyên Îran û Iraqê, pasaport û belgeyên din ji pêş de dabûn.
Wî got: Di wê demê de jî tehdîdeke nû ya girîng a ewlehiyê li ser rêya bejayî tune bû ku wisa biryarek nişkî rastdar bike. Ev di dema ku civîna wezîrên hundirê Pakistan, Îran û Iraqê li Tehranê ji bo hêsankirina karûbarê zerwaran hatibû lidarxistin de bû, lê encama dawî berevajî hêviyê bû û bêtir sînorkirin hatin sepandin.
Pêdiviya vekirina dîsa ya rêyên bejayî ji bo ziyaretvanên
Berpirsê karên derve yê Meclîsa Wehdeta Mislimanên Pakistanê got: Niha divê hikûmetên Îran û Pakistanê siyasetên xwe ji nû ve binirxînin, rêya ziyaretê ji bo zerwar û rêwiyan hêsantir bikin û rêyên bejayî dîsa vekin. Yek ji nîşaneyên bawermend ziyareta Erbeînê ye û Şîa û Sunnî yên Pakistanê tijî hezkirina Ehl-ul-beyt (s.x) ne. Hêviya wan ev e ku serkeftina ziyareta Îmamên pak û cihên pîroz bidestin.
Wî di dawiya vê beşê de got: Hatûçûya zerwaran ne tenê bandorên manewî heye, lê herwiha dibe sedema pêşketina bazirganî û xurtbûna têkiliyên aborî. Divê hemû kes di her astê de ji bo têkbirina komployên dijminên Îslamê – yên ku dixwazin di navbera birayên misilman de dûrbûn, parçebûna Şîetiyê û mezintirbûna cudahiyan çêkin – bixebitin.
Siyasetên neheq mezintrîn astenga ziyaretvanên Pakistanî ne
Hocet-ul-îslam Dr. Şefeqet Şîrazî got: Mezintrîn asteng li pêşiya ziyaretvanên Pakistanî siyasetên neheq in ku carinan ji aliyê hikûmeta Pakistanê û carinan jî ji aliyê hikûmeta Iraqê ve tên girtin.
Wî got: Hemû dizanin ku li sînorên Îran û Pakistanê bazirganiya neqanûnî û qaçaxçîtî tu carî bi tevahî rawestiyaye û hatûçû jî qet bi tevahî nehatiye qutkirin. Heke bi rastî metirsîya êrîşên terorîstî li ser rêya bejayî hebe, hêzên çekdar û saziyên ewlehiyê yên Pakistanê – ku xwedî şiyana bilind in – divê ewlehiya welatiyên xwe biparêzin.
Çareserkirina pirsgirêka ziyaretvanên hewcedarê îradeya siyasî ye
Berpirsê karên derve yê Meclîsa Wehdeta Mislimanên Pakistanê di dawiyê de got: Niha zêdetirî salekê ye ku ev pirsgirêk derketiye holê, lê heta niha bi awayekî cidî nehatiye çareserkirin. Ev mijar berî her tiştî bi îrade û biryara siyasî ve girêdayî ye. Her dem ku desthilatdarên me bixwazin ewlehiya zerwar û rêwiyan garantî bikin, ev pirsgirêk dê were çareserkirin.
Etîket:
- Erbeîna Huseynî
- Şîeyên Pakistanê
- Meşa Erbeînê
- Iraq
- Pakistan
- Îran
Your Comment