Beqayî: Şopandina xwînxwaziya serokê şehîd (Rehberê Şehîd) yek ji prensîbên cidî û daxwazeke giştî ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, îro sibehê, Duşemê 22'ê Tîrmehê, di civîna çapemeniyê ya heftane ya xwe de bersîva pirsên rojnamevanan da.
Beqayî bi îşareta heftiya borî û lidarxistina merasimên mezin yên cenazeya serokê şehîd ê umetê Îmam Xamene'î got: "Heftiya borî heftiya neteweya Îranê bû. Em ji her demê bêtir Îranî bûn û Îran ji her demê bêtir Îran bû. Roja 17'ê Tîrmehê wek roja biratiyê di navbera her du welatên Îran û Îraqê de hate tomarkirin. Îran di şîna de serê xwe bilind kir. Ji Tehranê heta Qumê û ji Necef û Kerbelayê heta Meşheda Pîroz, dîmen sekinî bû da ku biryardariya neteweyekî temaşe bike."
Wezareta Karên Derve beşek ji pêvajoya şopandina xwînxwaziya serokê şehîd e
Wî li ser daxwazên Îranê ji bo tolhildana ji dijmin û xwînxwaziya serokê şehîd û bêedebiya karbidestên Amerîkayê û rejîma Siyonîst got: "Guman tê de nîne ku li gorî hemû pîvanên siyasî, exlaqî û dadî, daxwaza dadê ji bo kesên ku di kirina tawanên pir giran de rolek hebûn, prensîbek e. Tawanên ku di 40 rojan de û di êrîşên hovane yên Amerîkayê û rejîmê de hatin kirin, qet ji muhleta demê derbas nabin. Têkoşîna li dijî bêcizakirina tawankeran prensîbek pejirandî ya navneteweyî ye, tawanên ku hê jî Amerîka tawanan dike."
"Şopandina bicihanîna dadê û xwînxwaziya serokê şehîd û yek bi yek şehîdan di êrîşa Amerîkayê û rejîma Îsraîlê de yek ji prensîbên cidî û daxwazeke giştî ye û Wezareta Karên Derve beşek ji vê pêvajoyê ye. Em di asta navneteweyî de ji hemû amrazan bo şopandina bicihanîna dadê ê bikar bînin. Di asta navxweyî de jî divê em karên girîng bikin. Dozrawejiya ji aliyê yek bi yek hemû kesên hêja yên ku di salek û nîvê de şehîd bûne û zirar dîtine, beşeke bingehîn a pêvajoya ku divê em bo daxwaza bicihanîna dadê bikin, e."
"Di derbarê gotinên bêkêmasî de, ev ji herî bêşermiyê ye, kesên ku sedema şehîdbûna hezaran kesan bûn, niha xwe bi teqlîdê mexdûriyetê didin û difikirin ku bi vê teqlîdê mexdûriyetê cîhan ji bîr dike ku ew çi kujerên xerab bûn. Van teqlîdan kesekî xapandinê nakin û em ji mafê xwe yê bicihanîna dadê vedigerînin."
Amerîkiyan 14 bendên memorandûmê kurt kirin
Berdevkê Wezareta Karên Derve li ser paşeroja memorandûma Îslamabadê got: "Di vê yekê de guman tê de nîne ku em ketine qeyranê. Îran tu carî pêşengê têkşikandina sozên xwe nebûye. Îran di her danûstandinê de bi cidî û li ber çav hebûna berjewendîyan ketiye û bi niyeta baş tevgeriyaye. Aliyê ku soz şikandiye Amerîka ye."
"Ew qas bêsebir bûn ku destûr nedan heyama yek mehî ya di bênda pêncemîn de derbarê Tengava Hirmizê de biqede. Ji heman rojên pêşîn ve dest bi gengeşeyê kirin. Amerîkiyan 14 bendên memorandûmê bi awayekî kurt kirin."
"Soza me li hemberî sozê ye, li her derê ku aliyê din têk şikand, em jî pêk neanîn. Tu kes nikare Îranê bi têkşikandina sozê tawanbar bike. Bi temamî zelal e ku aliyê din bi hincetên cuda memorandûma têgihiştinê şikandiye."
Ji ber zextên li ser Omanê, mekanîzmayek ji bo derbasbûna ewle ji Tengava Hirmizê nehat dest
Wî di bersiva îdiayên Trump de li ser qanîbûna Îranê di warê nukleerî de got: "Derewînî bûye beşek ji şêwaza tevgera Amerîkayê û ew bûne kesên girêdayî vê. Danûstandinên roja Şemiyê li Musqatê tenê li ser Tengava Hirmizê hatin sekinandin. Hewla me ew bû ku bi şêwirmendiya Omanê bigihîjin mekanîzmayek ku derbasbûna ewle ya keştiyan pêk were. Ji ber zextên li ser Omanê ev girîng nehat dest."
Rewşa Tengava Hirmizê û daxuyaniya 3 welatên Ewropayê
Beqayî li ser rewşa Tengava Hirmizê û daxuyaniya 3 welatên Ewropayê got: "Daxuyaniya sê welatên Ewropayê tu rûmetekê tune. Ew îsrar dikin ku rastiyan serûber bibînin. Rastî ev e ku hemû bûyeran ji êrîşa Amerîkayê û rejîma Siyonîst di 9'ê Reşemiyê de derketiye."
"Welatên Ewropî dikaribûn rola çêtir bilîzin lê ji ber adeta îtaetê li hemberî Amerîkayê ti kar nekirin. Ev daxuyanî alîkariya çareserkirina mijarê nakin û alîkariya bilindkirina pileya Ewropayê jî nakin."
Em destûr nadin ku Amerîka û rejîma Siyonîst ji Tengava Hirmizê ji bo zirarê danîna Îranê bikar bînin
Wî li ser şirovekirina karbidestên Amerîkayê ji bênda pêncemîn a memorandûmê got: "Şirovekirin li hemberî metnê destûr nayê, prensîba aqil e, metn zelal e. Em ji ber bêbaweriyê li mafê ku ji Amerîkayê re hebû, hewl dan ku ev metn wisa rast be ku cihê tu şirovekirinê nehêle. Divê bênda pêncemîn bi baldarî were temaşekirin û dadbarî kirin ka ev bênda şirovebar e? Sedema vê bêndê ev bû ku di şerê cengî de ji vê tengavê ji bo zirarê danîna Îranê sûd hatibû wergirtin."
"Em wek welatê peravê bi gumanî mafê me heye ku ji bo parastina berjewendiyên neteweyî yên xwe tedbîrên pêwîst bigirin. Em destûr nadin ku Amerîka û rejîma Siyonîst ji tengavê ji bo zirarê danîna Îranê bikar bînin. Sedema ku hat tekezkirin ku rêveberiya Tengava Hirmizê bi Îranê û şêwirmendiya Omanê be, ev e ku berjewendiyên Îranê bêne parastin û derbasbûna ewle pêk were. Her tiştê ku qewimî, berpirsiyariya wî bi Amerîkayê ye."
"Ew li şûna ku destûr bidin Îranê karê xwe di nav 30 rojan de bike û dizanîn ku em cidî ne, mixabin bi tehrîka welatên herêmê bi hevrebûna hin kesan hewl dan ku riya ewle dor bixin û bi vê rêyê çend zirar dan. Yekem, bênda 5'an şikandin û duyem jî bi afirandina riya paralel, ewlehiya derbasbûna welatan xera kirin û pirsgirêkên hawirdorî afirandin."
Rejîma Siyonîst li pey zirarê danîna tevaya herêmê ye, di nav de Tirkiye jî
Wî di bersiva Tesnîmê de li ser îdiaya Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyeyê li dijî Îranê û berhevkirina kiryarên Îranê bi kiryarên Îsraîlê re got: "Eceb e ku kesekî wekî Bayê Fîdan wisa berhevkirineke nerast bike. Ew bi xwe dizane ku rejîma Siyonîst bi xwezaya xwe berfirehxwaz e û li pey zirarê danîna tevaya herêmê ye, di nav de Tirkiye jî. Ji bo me pirs e ku ew çawa gihîştine wisa berhevkirineke ecêb."
Îran tu nûnerekî li herêmê nîne, tenê nûner li herêmê rejîma Siyonîst e. Em ji hevalên Tirkiyeyî dixwazin ku analîzên xwe bi rastiya heyî re li hev bînin û ji tekrarkirina analîzên ku di berjewendiya sûîstîmala rejîma Siyonîst de ne, dûr bikevin.
Her beşek ji herêmê ku ji bo êrîşa li dijî me were bikaranîn, dê bibe hedefa tedbîrên parastinê yên Îranê
Berdevkê Wezareta Karên Derve li ser kiryarên welatên herêmê got: "Em êrîşî tu welatekî herêmê nekirine û nakin. Divê peyv bi rastî werin nasîn û bikaranîn. Lêdanên Îranê tenê li dijî bingeh û amûrên Amerîkayê ne ku ji bo êrîşa li Îranê têne bikaranîn."
"Me gelek caran ji welatên herêmê xwest ku destûr nedin Amerîka û rejîma Siyonîst ku axa wan bikar bînin, ev li gorî prensîba mafê navneteweyî û sozek e. Em di parastina xwe de guman nakin. Her beşek ji herêmê ku ji bo êrîşa li dijî Îranê were bikaranîn, dê bibe hedefa tedbîrên parastinê yên Îranê."
Rêwîtiya Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê bo Efxanistanê
Beqayî li ser rêwîtiya Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê bo Efxanistanê got: "Ev rêwîtî îro pêk tê û Bayê Celalzade, cîgirê konsolî yê Wezareta Karên Derve, dê rêwîtiya Kabileyê bike û armanca rêwîtiyê hevkariyên Îran û Efxanistanê di warê konsolî û mijarên gel bi gel de ye. Mijarên ewlehiyê û têkiliyên bazirganî hewce dikin ku têkiliyên her du welatan di astên cuda de berdewam bike. Di derbarê nasîna desteya hikûmkar a Efxanistanê de, divê mijarên her du welatan bi mijara nasînê ve neyên girêdan. Nasîn hewcedarî kiryarên dadî ye."
Em destûr nadin ku Tengava Hirmizê bibe cihekî ji bo gefan li dijî berjewendiyên Îranê
Wî di bersiva îdiaya Amerîkayê li ser parastina keştiyan di Tengava Hirmizê de got: "Polîtîkaya bingehîn a me ev e ku herêm dê ewle nebe heya ku welatên herêmê mekanîzmayên herêmî bêyî hebûna biyanî ava bikin. Di van çend mehên borî de we dît ku herêma me ji ber hebûna Amerîkayê neewle bûye û em hêvîdar in ku ew dersên xwe bigirin."
"Di derbarê Tengava Hirmizê de erkên me zelal in û em destûr nadin ku Tengava Hirmizê bibe cihekî ji bo gefan li dijî berjewendiyên Îranê. Me bi dilpakî ji bo derbasbûna ewle hewl da lê aliyê ku asteng kir Amerîka ye. Îdiaya parastina keştiyan bi xwe nîşana berdewamiya destavêtinên Amerîkayê li herêmê ye û rewşa neewle ya heyî zêdetir dike."
Bersiva neyînî ya Îranê ji daxwaza Ajansê re
Wî di bersiva pirsê de li ser pejirandina daxwaza Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî ji bo venêrînê got: "Na."
Mirina Lîndsey Graham
Beqayî li ser mirina Lîndsey Graham got: "Hazretê Ezraîl karîger e. Di derbarê vî kesî de ne ku gelê me îşev ji bo Lîndsey duaya tirsê bixwîne. Ne ku gelê herêma me ji bo heyînek ku felsefeya jiyana wî destavêtin, şer û tirsandin diyar kiribû û serbilind bû ku piştgirê herî mezin ê nifinkujiyê ye, cilên şînê xwe li xwe bikin. Ji bo wî kesî tiştê ku di bîra mirovan de dimîne, tenê karnameyeke reş e. Mirina vî senatorê tûj, bi gumanê dilê tu mirovê azad êşê nade."
Guherînên navxweyî yên Amerîkayê dişopînin
Wî li ser mijarên hilbijartinê yên Amerîkayê û nêrîna gelê wî welatî li ser polîtîkaya derve ya Amerîkayê got: "Em guherînên navxweyî yên Amerîkayê dişopînin. Amerîka di du salên borî de bi celebek bêdewletiyê re rû bi rû maye û tenê kesan li gorî nêrîna xwe biryar dane û li ser bingehê nakokiya berjewendiyan, em şahidiya gotinên hevber dikin. Ji bo me ya girîng ew e ku berjewendiyên Îranê bêne parastin ku heke Xwedê bixwazê em bi hemû hêza xwe berdewam bikin."
Em li hemberî her cûre zor û tundiyê nerm nînin
Berdevkê Wezareta Karên Derve di bersiva tevgera Ewropiyan li hemberî têkçûna agirbestê de got: "Ewropiyan mafê wan nîne ku vê nêzikbûna xwe ya wekî zarokan li ser welatên din belav bikin. Em li hemberî her cûre zor û tundiyê nerm nînin, ev li dijî aştî û ewlehiya navneteweyî ye. Berxwedana li hemberî zordariyê misogerkirina serweriya welatan e."
"Nêzikbûna Ewropayê ku hûn cihê destavêjer û qurbaniyê her guherînin û rastiyê nebînin û nêzikbûna razîkirina destavêjer berdewam bikin, alîkariya aştiyê nake. Heke welatên Ewropayê bixwazin ku li prensîbên xwe bimînin, divê li ser helwestên xwe ji nû ve bifikirin."
Gelê Îranê ezmûneke tal a Amerîkayê heye
Wî di bersiva pirsê de li ser nakokiya li Îranê derbarê danûstandinê got: "Devlet û gelê Îranê yek pêşiyek heye û ew parastina ewlehiyê û berjewendiyên neteweyî yên Îranê ye. Di vê derbarê de tu nakokî di navbera tu beşekî Îranê de tune. Gelê Îranê aştîxwaz û xwazgara aramiyê ye. Gelê Îranê ezmûneke tal a Amerîkayê heye û ji bo me dîplomasî amrazek e. Li her derê ku dîplomasî misogerkirina berjewendiyên Îranê be, bi gumanê hemû bi dengê yek li hev dikin."
Li her derê ku hewce be em ê ji amrazê şer û li her derê ku hewce be em ê ji amrazê dîplomasiyê bikar bînin
Beqayî li ser hêviya danûstandinan got: "Guherîn pir herikbar û lezgîn in. Em nikarin li xalekê rawestin. Huner ev e ku em çêtirîn rêbazê ji bo alîkariya misogerkirina berjewendiyan hilbijêrin. Li her derê ku hewce be em ê ji amrazê şer û li her derê ku hewce be em ê ji amrazê dîplomasiyê bikar bînin."
Wî di bersiva raporan li ser ji nû ve avakirina saziyên nukleerî de got: "Min wêneyên peykê nedît ku ez nêrînê xwe bibêjim."
Ev ku tê gotin daxwaza Îranê ji bo danûstandinê lîstikeke derûnî ye
Beqayî li ser îdiayên Amerîkayê yên derbarê daxwaza Îranê ji bo doreke nû ya danûstandinan got: "Gelek caran hate îsbat kirin ku aliyê ku helwestên xwe rast û dilpak dibêje, aliyê Amerîkayê nine. Em li her derê ku berjewendiyên me hewce bike, ji gotina wê şerm nakin. Ev ku tê gotin daxwaza Îranê ji bo danûstandinê lîstikeke derûnî ye. Em li ser karê xwe yê xwe sekinîne."
Têkilî bi Pakistanê re berdewam e
Berdevkê Wezareta Karên Derve li ser guherînên çend demjimêrên borî û peyamên ku hatine şandin û wergirtin got: "Dîplomasî wek amraz ne yê ku were rawestandin e. Em ji bo misogerkirina berjewendiyên neteweyî yên xwe ji her amrazî bikar tînin. Navbeynkar karê wan berdewamiya hewlan ji bo pêşîgirtina li zêdebûna tansiyonê ye. Me gelek ji van rojan de bi Qeter û Omanê re civîn lidar xistine û têkiliyên me bi Pakistanê re berdewam e."
Bersiv li îdiayên Wezîrê Karên Derve yê Fransayê li dijî Îranê
Wî di bersiva îdiayên Wezîrê Karên Derve yê Fransayê li dijî Îranê got: "Xuyaye ku her car Wezîrê Karên Derve yê Fransayê hez dike ku bibe mijara gotûbêjên me di civînên dijwar de. Ew tiştên ku têne dubare kirin. Divê Fransayî fêr bibin ku di derbarê mijarên ku bi wan re têkildar nîne de li bendê rol nebin. Mijarên ku ew pêşkêş dikin tenê dubarekirina helwestên ku qet ji bo me bingeh nebûne. Mijarên têkildarî serweriya neteweyî ya xwe, em wek ku em biryar bidin, tevdigerin."
Rêwîtiya Lavrov bo Tehranê tê plankirin
Wî li ser rêwîtiya Lavrov bo Tehranê got: "Ev rêwîtî tê plankirin û her ku qediya dê pêk were."
Beqayî li ser bandora amadebûna Îranê di pêvajoya dîplomatîk de got: "Em li ser bingeha maslahat û berjewendiyên xwe biryar da ku ji amrazê dîplomasiyê ji bo parastina berjewendiyên neteweyî bikar bînin. Bi çavên vekirî ev pêvajo derbas kir. Ev ku tê gotin Îran destgirtî ye, na wisa nine. Em ê hem ji berî vê pêvajoyê hem jî di vê pêvajoyê de, sûdên xwe jê bistînin."
Ji kengî ve Amerîkî xemgîniya rewşa gelê Îranê ne?
Wî di bersiva îdiaya Amerîkayê ya derbarê afirandina cezayên nû ji bo xemgîniya rewşa Îraniyan de got: "Ji kengî ve Amerîkî xemgîniya rewşa gelê Îranê ne? Ev heman gelê ku Amerîkî gotin pirsgirêka me bi 90 milyon mirov e. Ma elîtên Îranê û serokên Îranê di qesran de şehîd bûn an jî di malên xwe yên sade de şehîd bûn? Ev lîstika derûnî ya Amerîkayê ye ji bo bandorkirina li ser fikirên navxweyî yên Îranê. Îraniyan nîşan dane ku ew bi van lîstikan ve naxapin."
Bersiv li agahiyên rejîma Îsraîlê ji Amerîkayê re li ser niyeta Îranê ji bo kuştina Trump
Berdevkê Wezareta Karên Derve di bersiva agahiyên rejîma Îsraîlê ji Amerîkayê re li ser niyeta Îranê ji bo kuştina Trump de got: "Ev mijar qet qet ne bûye mijara danûstandinê. Min li ser şopandina bicihanîna dadê got, lê ku hin alî li cîhanê hene û li pey sûdwergirtina ji her tiştî ji bo mebestên xwe ne, guman tê de nîne. Divê lîstika ku aliyên dijmin dikin were baldarî. Ev celebek bêşermiya eşkere ye. Serok û welatiyên Îranê kuştin û naha xwe li cihê qurbaniyan datînin. Ev beşek ji şerê derûnî ye ku tê hêvîkirin ku tu kesî bi wê nexelet."
Tevlîkirina navê Lubnanê di memorandûmê de nîşana berpirsiyariya Îranê ye
Wî di bersiva îdiaya desttêwerdana Îranê di karûbarên Lubnan û Omanê de got: "Em ji bo kesî biryar nadin. Tevlîkirina navê Lubnanê di memorandûma têgihiştinê de nîşana berpirsiyariya û nêzikbûna cidî ya Îranê ji bo parastina ewlehiya navneteweyî ye. Me di bênda yekem de li ser bidawîkirina şer li hemû cephan de, di nav de Lubnan, tekez kir û mijara biryarê nîne. Biryara biryarê bi Lubnaniyan ve ye."
"Di derbarê Omanê de jî tomar zelal in. Bûyera ku ji 9'ê Reşemiyê û êrîşa Amerîkayê pêk hat, rewş guhert. Em xwe mecbûr dibînin ku tedbîrên pêwîst bigirin ji bo pêşîgirtina li dubarekirina êrîşa li Îranê. Di metna memorandûma têgihiştinê de zelal e ku Îran bi şêwirmendiya Omanê tedbîrên pêwîst ji bo berdewamiya gemîvaniyê digire. Hêviya me ji hevalên Omanî ev bû ku hevkariya pêwîst di vê derbarê de bikin da ku ewlehiya her du welatan bê parastin."
Lubnaniyan ji her aliyî zêdetir qîmet û nirxa çeka berxwedanê dizanin
Wî di bersiva îdiayên li dijî Hizbullahê Lubnanê û zexta ji bo çek ji destê Hizbullahê standin de got: "Helwestên me zelal in. Lubnaniyan ji her aliyî zêdetir qîmet û nirxa çeka berxwedanê ji bo parastina serweriya neteweyî ya Lubnanê dizanin. Ji bo her kesî zelal e ku parastina hebûna welatan, xwedîbûna şiyana pêwîst ji bo parastina xwe ye. Heya ku welatekî di ber destavêtinan de be, gelê wî welatî mafê wan heye ku xwe biparêzin. Bi gumanê Lubnaniyan ji her kesî çêtir dikarin di vê derbarê de biryar bidin."
Dawiya peyamê
Your Comment