Etwan: Îran ketiye qonaxa astengkirina êrîşker (deterrence ya êrîşî) / Du pêşketinên mezin ên herêmî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–"Ebdulbarî Etwan", sernivîskarê rojnameya Ra'yul Yevm û analîstê navdar ê Filistînî, di edîtorya nû ya xwe de ji bo vê rojnameya elektronîkî, li ser guherînên dawî yên derbarê Îran û herêmê de nivîsand û got: Du guherînên mezin di du rojên borî de, yekser piştî bidawîbûna merasîma cenazeya şehîd Îmam Xamene'î pêk hatin.
Du guherînên girîng û xeternak ên herêmê
Etwan zêde kir: "Ev guherîn di destpêkê de nîşan didin ku dibe ku şerê Amerîka û Îranê ji çarçoveya şerê herêmî yê heyî yê ku bi şerê keştiyan û rêyên deryayî ve sînorkirî ye derbas bibe û ber bi warê îdeolojîk û herêmî yê berfirehtir ve bibe ku tevaya cîhanê bandor dike û ji sînorên erdnîgarî yên heyî wêdetir be."
Ev nivîskarê Filistînî tekez kir: "Yekem û girîngtirîn guherîna ku bala me kişand, daxuyaniya dîrokî ya Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î, serokê bilind yê Îranê bû, ku tê de sond xwar ku wê tolhildana xwîna bavê xwe bigire. Wî tekez kir ku tolhildana xwîna Îmamê Şehîd û hemû şehîdên din bûye daxwazeke giştî û divê kujer û tawanker bizanibin ku ew ê ji ber tawanên xwe berpirsiyar werin girtin û şervanên li seranserê cîhanê dê di demek nêzîk de rola xwe di vê kiryara tolhildanê de bilîzin. Serokê bilind yê Îranê herwiha got ku gelê me daxwaza tolhildana xwîna Huseyniyên vê serdemê dike."
Di domana vê gotarê de hatiye: "Lê duyemîn guherîn, gefa cidî ye ku di raporteke medyayên Îranê de hat destnîşankirin û tê de hat tekezkirin ku armancgirtina binesaziyên stratejîk ên rêhesina Îranê li bakurê rojhilatê welêt ji aliyê Waşingtonê ve, nîşana tundbûna rûbirûbûnê ye û vê şerê ji warê gemîvaniyê di Tengava Hirmizê de vediguhezîne bombebarana û wêrankirina binesaziyên têkildarî rêyên bazirganiya navneteweyî. Ev yek dê senaryoyên berfirehtir destpê bike ku dikare bombebarana benderên Cebel Elî li Emiratiyan û Heîfa li Filistîna dagirkirî jî tê de be."
Etwan: Netanyahû bi bêhêvî merasîma cenazeya serokê şehîd ê umetê temaşe dikir
Xalên girîng ên di daxuyaniya serokê bilind de
Ebdulbarî Etwan diyar kir: "Girîngiya yekem û girîngtirîn guherînê û tiştê ku di daxuyaniya yekem a Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î de piştî bidawîbûna merasîma dîrokî û bêhempa ya cenazeya bavê wî hatibû gotin, dikare di xalên jêrîn de were kurtakirin:
– Yekem, ku tolhildana xwîna şehîd Îmam Xamene'î û endamên malbata wî û hemû şehîdên Îranê divê wek berdewamiya tolhildana xwîna Îmam Huseyn êleyhîselam û Ehlê Beytê wî li Kerbelayê were hesibandin. Ev tê wateya ku şerê heyî dikare bibe şerekî îdeolojîk û olî yê demdirêj ku bi sînorên Îranê ve ne sînorkirî be û bi sed milyon misilman û di pêşiya wan de Şîe û hezkiriyên malbata Pêxemberê Mezin (s.x.a) ji mezhebên din ên îslamî re têkildar bike."
– Duyem, Seyîd Mucteba Xamene'î di daxuyaniya xwe de sond xwar ku tolhildanê bi Îraniyan ve ne sînorkirî ye û wî bi eşkere tekez kir ku gelên azad li seranserê cîhanê dê rola xwe di tolhildana xwîna şehîd Îmam Xamene'î û şehîdên din de bilîzin."
– Sêyem, ev îşareta eşkere dibe ku nîşana kişandina piştgirên Îranê û dijminên Amerîka û rejîma Siyonîst li herêmê be ji bo armancgirtina berjewendiyên dijminê Amerîkî-Siyonîst."
Senaryoyên bersiva hevber a Îranê li dijî destavêtiniya Amerîkayê û qeyrana ku tevaya cîhanê dikeve navê
Sererê rojnameya Ra'yul Yevm di domana gotara xwe de diyar kir: "Li vir em dixwazin li ser duyemîn guherîna xeternak, ango bersiva Îranê li dijî êrîşên hewayî û moşekî yên Amerîkayê li ser saziyên rêhesinê bisekinin. Dibe ku bersiva Îranê li dijî van destavêtinan, vekirina senaryoyên berfirehtir û êrîşa li ser armancên wekî benderên Cebel Elî li Emiratiyan û Heîfaya dagirkirî û belkî benderên din ên welatên ku bingehên Amerîkayê lê hene, pêk bîne."
Îran ketiye qonaxa vepêşandina êrîşkariyê
Ebdulbarî Etewan bal kişand: "Ev tê wateya ku şerê aborî yê bi girtina Tengava Hirmizê û pêşîgirtina li derbasbûna tîrên petrolê yên 20 milyon bermîlî di rojê de an jî yek pêncemîn hilberîna nefta cîhanê dest pê kir, dê berfireh bibe û beşên din ên aboriya cîhanê jî tê de bigire û navendên jiyanî yên aboriya cîhanê felç bike. Em careke din tekez dikin ku Îran di qonaxa piştî xatirxwestina ji serokê xwe yê şehîd de, dê ji Îranê ku berî vê qonaxê hebû cuda be û stratejiya xwe ji vepêşaneke parastinê ber bi vepêşaneke êrîşkar ve biguherîne û destpêşêxeriyê bi dest bixe."
Li gorî vê gotarê, rewşa tirsê ya ku îro Donald Trump, serokê Amerîkayê, pê ve hatiye girtin, ji agahiyên ku ji aliyê servîsa xwe yê sîxuriyê ya Amerîkayê û ne ji aliyê rejîma dagirkirî ve hatiye wergirtin û Îran bi xwe bi zanebûn van agahiyan belav kiriye, derketiye. Di vê warê de zelaltirîn delîl, daxuyaniya dawî ya Ayetullah Seyîd Mucteba Xamene'î ye ku sond xwar ku wê tolhildana xwîna bavê xwe û şehîdên din ji kujeran û di serê wan de Trump û Netanyahûyê tawanker û generalên wan bigire. Ev mijar îro êdî ne sir e, belkî her kes dizane."
Di domana vê notê de hatiye: "Xwezayî ye ku Trump, yê ku bi kuştina şehîd Îmam Xamene'î serbilind dibe û pêşiya wî ya sereke hilweşandina rejîma Îranê ye, di serê lîsteya kuştina Îranê de be û tirs û sersambûna wî di dema rûniştina wî li Enqereyê ji bo civîna NATOyê ji ber vê sedemê bû. Ev tirs û sersambûna Trump di sê caran guhertina balafira wî di vegerandina Waşingtonê de xwe da der; ku wî balafira serokatiya xwe ya ku diyarîyeke Qeterê bi nirxê nîv milyar dolar e şand Londonê û bi balafira serokatiya xwe ya kevn û di bin tedbîrên ewlehiyê yên hişk de çû wir. Di dawiyê de ji bo ku em bizanibin di rojên pêş de dê çi guherîn rû bidin, divê em li bendê bimînin û dem her tiştî diyar dike."
Dawiya peyamê
Etwan: Îran ketiye qonaxa astengkirina êrîşker (deterrence ya êrîşî) / Du pêşketinên mezin ên herêmî
Sernivîskarê RAI al-Yawmê behsa du pêşketinên xeternak ên herêmê kir û bal kişand ku Îran ketiye qonaxa astengkirina êrîşker (deterrence ya êrîşî).
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–"Ebdulbarî Etwan", sernivîskarê rojnameya Ra'yul Yevm û analîstê navdar ê Filistînî, di edîtorya nû ya xwe de ji bo vê rojnameya elektronîkî, li ser guherînên dawî yên derbarê Îran û herêmê de nivîsand û got: Du guherînên mezin di du rojên borî de, yekser piştî bidawîbûna merasîma cenazeya şehîd Îmam Xamene'î pêk hatin.
Your Comment