Şêx Îsa Qasim, alimê Şîa yê Behreynê, merasîma fireh a terxankirinê ya serokê şehîd ê şoreşê ku bi destê gelê Iraqê hate lidarxistin pesn kir û ev beşdariya bi milyonan kesan wekî nîşaneya kûrbûna dilsoziya ji serokatiya Îslamî re û xuyabûna ruhê fedakarî û berxwedanê li dijî hêzên xwe-mezinbîn nirxand.
Di peyamekê de ku ji gelê Iraqê re şand, wî got ku pêşwazî û merasîma terxankirinê ya bi heybet a Ayetullah Xameneî, bûyerek dîrokî bû ku wate û nirxên kûr ên bawerî û neteweyî nîşan da.
Şêx Îsa Qasim bal kişand ku gelê Iraqê bi vê gavê xizmeteke mezin ji Îslamê û ji niha û pêşeroja xwe re kir, û encamên erênî yên vê tevgerê di pêşerojê de ji bo ummeta Îslamê dê eşkere bibin.
Wî zêde kir ku ev merasîma terxankirinê ya bi milyonan kesan, xuyabûna dilsoziya ji Xwedê, Pêxemberê Îslamê (S.X.A) û Ehlulbeytê (S) re bû, herwiha nîşana girêdana bi serokatiyekê bû ku parêzvanê ol û pasdarê rûmeta ummeta Îslamê ye.
Ev alimê Behreynî herwiha got ku beşdariya fireh a gel di vê merasîmê de asta bilind a hişyariyê, îxlasê û amadeya fedakarîkirinê ji bo parastina armancên mezin nîşan da.
Şêx Îsa Qasim di dawiya peyama xwe de bal kişand ku ev civîna mezin peyameke zelal ji cîhanê re şand; ku ummeta Îslamê hîn jî bi serokatiya xwe ya baş û rastgir ve girêdayî ye, û ev dilsozî li hemberî astengan ne tenê lawaz nabe, lê ji berê jî bihêztir berdewam dike.
Dawiya peyamê /
Etîket:
• Ayetullah Şêx Îsa Qasim
• Serokê şehîd ê Îranê
• Behreyn
• Merasîma terxankirina serokê şehîd
Şêx Îsa Qasim: Merasîma terxankirina milyonan a Îmamê Şehîd, nîşaneya dilsoziya ji serokatiyê re bû û ji bo ummeta Îslamê peyamek girîng bû"
Şêx Îsa Qasim bal kişand ku: Pêşwazî û merasîma terxankirinê ya bi heybet a Ayetullah Xameneî, bûyerek dîrokî bû ku wate û nirxên kûr ên bawerî û neteweyî nîşan da.
Şêx Îsa Qasim, alimê Şîa yê Behreynê, merasîma fireh a terxankirinê ya serokê şehîd ê şoreşê ku bi destê gelê Iraqê hate lidarxistin pesn kir û ev beşdariya bi milyonan kesan wekî nîşaneya kûrbûna dilsoziya ji serokatiya Îslamî re û xuyabûna ruhê fedakarî û berxwedanê li dijî hêzên xwe-mezinbîn nirxand.
Your Comment