«Trump, tevî dijberiya Kongreyê jî, tekezî li ser berdewamiya operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê kir.»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Donald Trump di nameyeke fermî de ji Kongreya Amerîkayê re ragihand ku ji 7ê Tîrmehê ve operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê dîsa dest pê kirine. Wî ev biryar di çarçoveya berpirsiyariya xwe ya ji bo parastina welatiyan, ewlehiya neteweyî û berjewendiyên siyaseta derve ya Amerîkayê de bi nav kir û îdîa kir ku “Yasaya Desthilatên Şer” destûrê dide serokomar ku berî wergirtina destûra Kongreyê, operasyonên leşkerî ji bo demek sînorkirî berdewam bike.
Trump herwiha bi bîr xistina geşedanên dawî, Îran bi hedefgirtina keştiyên bazirganî yên li Tengava Hurmuzê tohmetbar kir û îdîa kir ku ji ber vê yekê wî ferman daye ku êrişên nû werin kirin û zextên li dijî Tehranê bên tundtir kirin, di nav de berdewamiya operasyonên leşkerî û dorpêçkirina benderên Îranê. Di heman demê de wî got ku rêya dîplomasiyê bi temamî nehatiye girtin û hêj derfeta gihîştina çareseriyeke siyasî heye.
Ev biryar bi bertekên neyînî yên hejmarek ji yasadanerên Amerîkî re rû bi rû maye. Rexnegir, ji her du partiyên Demokrat û Komarparêz, tekez dikin ku berdewamiya şer bêyî destûra Kongreyê bi destûra bingehîn a Amerîkayê re nakok e û rêveberiya Trump desthilatên serokomar bi awayekî berfireh şîrove kiriye. Ev di demekê de ye ku Meclîsa Nûneran û Senaya Amerîkayê beriya niha jî daxwaz kiribûn ku beşdariya hêzên Amerîkî di operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê de bi dawî bibe.»
..........
Dawiya peyam
Etîket:
Trump, Îran, Amerîka, Şerê Îran û Amerîkayê, Kongreya Amerîkayê
Your Comment