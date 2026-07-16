Agahdariya Sipaha Hazretê Seyîd-ûl-şûhedaSeyîd-ûl-şûheda derbarê dengê bihîstî li Pakdeştê

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beyt (S.X) – ABNA – Rêveberiya ragihandinê ya Sepaha Hazretê Seyîd-ûl-şûheda(s.x) ya parêzgeha Tehranê ragihand ku çend deqîqe berê dengekî teqînê li derdora bajarê Pakdeştê bihîstî bû. Lê lêkolînên qadî û leşkerî nîşan didin ku ev deng ji ber karê pergalên parastina hewayî li herêma Parçînê çêbûye.
Di vê daxuyaniyê de, îdîayên hin medyayên dijber û alîgirên padîşahiyê derbarê qewimîna ketina hedefekê bi tundî hatin redkirin. Hat tekez kirin ku tu qezayek an jî ketina hedefekê li herêmê çênebûye û çalakiyên hatine dîtin di çarçoveya amadekariyê û xebata pergalên parastina hewayî de bûne.
Rêveberiya ragihandinê ya Sepaha parêzgeha Tehranê ji gelê hêja xwest ku aramiyê biparêzin, nûçeyên derbarê vê bûyerê tenê ji çavkaniyên fermî bişopînin û guh nedin şayiyên armancdar ên medyayên biyanî ku ji bo çêkirina tengasiya civakî û neewlehiya derûnî belav dibin.
Dawiya peyam
Etîket:
Parastina hewayî
Pakdeşt
Your Comment