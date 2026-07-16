  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Agahdariya Sipaha Hazretê Seyîd-ûl-şûhedaSeyîd-ûl-şûheda derbarê dengê bihîstî li Pakdeştê

16 July 2026 - 15:42
News ID: 1841029
Source: kmr.abna24.com
Agahdariya Sipaha Hazretê Seyîd-ûl-şûhedaSeyîd-ûl-şûheda derbarê dengê bihîstî li Pakdeştê

Sipaha Seyîd-ûl-şûheda ya parêzgeha Tehranê derbarê dengê bihîstî li Pakdeştê ragihand: Ew operasyonek parastina hewayî (pêşîlêgirtina berevaniyê) bû; tu ketina hedefekê çênebûye.

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beyt (S.X) – ABNA – Rêveberiya ragihandinê ya Sepaha Hazretê Seyîd-ûl-şûheda(s.x) ya parêzgeha Tehranê ragihand ku çend deqîqe berê dengekî teqînê li derdora bajarê Pakdeştê bihîstî bû. Lê lêkolînên qadî û leşkerî nîşan didin ku ev deng ji ber karê pergalên parastina hewayî li herêma Parçînê çêbûye.

Di vê daxuyaniyê de, îdîayên hin medyayên dijber û alîgirên padîşahiyê derbarê qewimîna ketina hedefekê bi tundî hatin redkirin. Hat tekez kirin ku tu qezayek an jî ketina hedefekê li herêmê çênebûye û çalakiyên hatine dîtin di çarçoveya amadekariyê û xebata pergalên parastina hewayî de bûne.

Rêveberiya ragihandinê ya Sepaha parêzgeha Tehranê ji gelê hêja xwest ku aramiyê biparêzin, nûçeyên derbarê vê bûyerê tenê ji çavkaniyên fermî bişopînin û guh nedin şayiyên armancdar ên medyayên biyanî ku ji bo çêkirina tengasiya civakî û neewlehiya derûnî belav dibin.

Dawiya peyam

Etîket:

Parastina hewayî
Pakdeşt

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha