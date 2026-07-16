  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Jasmin Crockett:"Piştrehiya Trump ji Netanyahu re, Amerîka ket nav şerekî neqanûnî /Wî êhmaqê guncaw li Qesra Spî dît"

16 July 2026 - 18:59
News ID: 1841109
Source: kmr.abna24.com
Jasmin Crockett:"Piştrehiya Trump ji Netanyahu re, Amerîka ket nav şerekî neqanûnî /Wî êhmaqê guncaw li Qesra Spî dît"

Jasmine Crockett, endama Dêmoqrata Kongreya Amerîkayê, di hevpeyvînekê de li gel tora CNN bi tundî rexne li siyaseta derve ya hikûmeta Amerîkayê kir. Ew Benjamin Netanyahu, serokwezîrê Îsraîlê, wekî guhertoya jîrtir a Trump binav kir û got ku peyrewîkirina Donald Trump ji Netanyahu re, Amerîka kiriye ku bikeve nav şerekî neqanûnî û bê rewa. Ew bi destnîşankirina xirabûna rewşa li Xezzeyê got ku gelê vê devera teng, ji ber hebûna Trump li Qesra Spî, di rewşeke xirabtir de ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA – Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s) - Îbna - Jasmin Crockett, parlamentera Demokrat a Kongreya Amerîkayê, di hevpeyivînekê de bi kanala Amerîkî «CNN» re, bi rexneyeke tûj a siyaseta derve ya hikûmeta Amerîkayê, Binyamîn Netanyahu, serokwezîrê rejîma Sîonîst, wekî «guhertoya jîrtir a Trump» binav kir.

Crockett di vê hevpeyivînê de got: «Ez qet ne piştevanê Netanyahu bûme. Netanyahu mîna guhertoya jîrtir a Trump e. Mixabin, wî êhmaqê guncav li Qesra Spî dît da ku di vê rêyê de bibe peyrewê wî. Û ji ber vê yekê ye ku em ketine nav şerekî neqanûnî û nerewa.»

Ev parlamentera Demokrat, bi tekezkirina ku pirsgirêka wî bi serokwezîrê rejîma Îsraîlê re bû, diyar kir: «Ez her tim bi Netanyahu û qanûnşikênîyên wî re pirsgirêk min hebûye.»

Wê hişyarî da ku encama vê hevramanîya di navbera Trump û Netanyahu de, kişandina Amerîkayê nav şerekî neqanûnî û nerewa bûye.

Crockett di berdewamîyê de, bi îşareta xirabbûna rewşa Xezeyê, got: «Gelê Xezeyê ji ber hebûna Donald Trump li Qesra Spî, di rewşeke xerabtir de ne.»

Wê zêde kir ku nikare tenê bibe dengderekî yek-mijar, ji ber ku mijarên navneteweyî gelek tevlihevîyan hene.

Ev gotin di demeke ku lêçûnên leşkerî û pêşînîya siyaseta navxweyî ya Amerîkayê bûye yek ji naverokên sereke yên pêşbazîyên hilbijartinê yên beriya hilbijartinên nav-dem ên Kongreyê de, têne gotin.

Crockett bi îşareta lêçûnên bêwate yên ku hikûmeta Trump ji bo Îsraîlê dike, got: «Ez naxwazim gelê ku niha di bin zextê de ne, bi taybetî niha ku em nêzîkî hilbijartinên nav-dem ên girîng dibin, li Demokratan binêrin û bibêjin: Hûn dizanin çi ye? Em nikarin bihayê benzînê bikin. Em nikarin bihayê xwarinê bikin. Lê hûn hê jî dişînin cihên din pere.»

………………….

Dûmahîya Peyamî/

Etîket:
Amerîka | Donald Trump | Rejîma Sîonîst | Binyamîn Netanyahu | Xezze | Qesra Spî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha