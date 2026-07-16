Jasmin Crockett:"Piştrehiya Trump ji Netanyahu re, Amerîka ket nav şerekî neqanûnî /Wî êhmaqê guncaw li Qesra Spî dît"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA – Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s) - Îbna - Jasmin Crockett, parlamentera Demokrat a Kongreya Amerîkayê, di hevpeyivînekê de bi kanala Amerîkî «CNN» re, bi rexneyeke tûj a siyaseta derve ya hikûmeta Amerîkayê, Binyamîn Netanyahu, serokwezîrê rejîma Sîonîst, wekî «guhertoya jîrtir a Trump» binav kir.
Crockett di vê hevpeyivînê de got: «Ez qet ne piştevanê Netanyahu bûme. Netanyahu mîna guhertoya jîrtir a Trump e. Mixabin, wî êhmaqê guncav li Qesra Spî dît da ku di vê rêyê de bibe peyrewê wî. Û ji ber vê yekê ye ku em ketine nav şerekî neqanûnî û nerewa.»
Ev parlamentera Demokrat, bi tekezkirina ku pirsgirêka wî bi serokwezîrê rejîma Îsraîlê re bû, diyar kir: «Ez her tim bi Netanyahu û qanûnşikênîyên wî re pirsgirêk min hebûye.»
Wê hişyarî da ku encama vê hevramanîya di navbera Trump û Netanyahu de, kişandina Amerîkayê nav şerekî neqanûnî û nerewa bûye.
Crockett di berdewamîyê de, bi îşareta xirabbûna rewşa Xezeyê, got: «Gelê Xezeyê ji ber hebûna Donald Trump li Qesra Spî, di rewşeke xerabtir de ne.»
Wê zêde kir ku nikare tenê bibe dengderekî yek-mijar, ji ber ku mijarên navneteweyî gelek tevlihevîyan hene.
Ev gotin di demeke ku lêçûnên leşkerî û pêşînîya siyaseta navxweyî ya Amerîkayê bûye yek ji naverokên sereke yên pêşbazîyên hilbijartinê yên beriya hilbijartinên nav-dem ên Kongreyê de, têne gotin.
Crockett bi îşareta lêçûnên bêwate yên ku hikûmeta Trump ji bo Îsraîlê dike, got: «Ez naxwazim gelê ku niha di bin zextê de ne, bi taybetî niha ku em nêzîkî hilbijartinên nav-dem ên girîng dibin, li Demokratan binêrin û bibêjin: Hûn dizanin çi ye? Em nikarin bihayê benzînê bikin. Em nikarin bihayê xwarinê bikin. Lê hûn hê jî dişînin cihên din pere.»
………………….
Dûmahîya Peyamî/
Etîket:
Amerîka | Donald Trump | Rejîma Sîonîst | Binyamîn Netanyahu | Xezze | Qesra Spî
Your Comment