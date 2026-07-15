Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ji Bender Ebbasê, Ragihandina Giştî ya Sipaha Îmam Seccad (S.X) ragihand: ‘Kêliyek berê, firokeyeke bêmirov (drone) a dagirker a Amerîkî ji cureyê «Lûkas» bi çalakiyeke demildest û hûr a şervanên hêza berevaniya hewayî ya Sipahê li asmanê Bender Ebbasê hate şopandin û têkbirin.’
Li gorî vê daxuyaniyê, ev drone piştî ku ji aliyê pergalên berevaniyê ve hate naskirin, bi teqandina serketî ya sîstema mûşekî ya erd-bi-hewa ya hêza berevaniya Sipahê, ku di bin tora yekbûyî ya berevaniya hewayî ya welat de çalak e, lêket û hate xistin.
Ragihandina Giştî ya Sipaha Îmam Seccad (S.X) tekez kir ku şervanên berevaniya hewayî bi hişyariya tam, bi şev û roj liv û tevgerên dijmin dişopînin û li hemberî her cure gefekê li ser ewlehî û yekparebûna axa welat, wê bersiveke yekalîker û bilez bidin."
……………
Dawiya Peyam/
“Firokeya bêmirov (drone) a dagirker ‘Lûkas’ li asmanê Bender Ebbasê ji aliyê pergala berevaniya hewayî ya Pasdarên Şoreşa Îslamî ve hate xistin”
“Ragihandina giştî ya Sipaha Îmam Seccad (S) ji tunekirina yek firokeya bêmirov a dagirker ya Amerîkî li asmanê Bender Abbasê agahdar kir.”
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ji Bender Ebbasê, Ragihandina Giştî ya Sipaha Îmam Seccad (S.X) ragihand: ‘Kêliyek berê, firokeyeke bêmirov (drone) a dagirker a Amerîkî ji cureyê «Lûkas» bi çalakiyeke demildest û hûr a şervanên hêza berevaniya hewayî ya Sipahê li asmanê Bender Ebbasê hate şopandin û têkbirin.’
Your Comment