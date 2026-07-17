"Êrîşeke nişkeva li ser navenda fermandariya operasyonên taybet ên dijmin li axa Sûriyê."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA – Rayeta giştî ya Sipaha Pasdaranê Şoreşa Îslamî di daxuyaniyekê de ji êrîşa nişkavî ya şervanên Îslamê li ser navenda fermandariya operasyonên taybet ên li Sûriyê nûçe da.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin ku operasyona navborî li herêma Et-Tenfa Sûriyê, di berteka xwîna leşkerên şehîd ên Îranşehrê de, hatiye kirin.
Nivîsa tevaya daxuyaniyê wiha ye:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
Bi navê Xwedayê ku zordaran dişkîne
Û bi wan re şer bikin heta ku fitne nemîne
Gelê hêja, epîkî, wêrek û bîrewer yê Îrana Îslamî;
Di bersiva zordestîyên artêşa zarok-kuj a Amerîkayê de, şervanên hêzên fezayî yên Sepahê di pêla yazdehemîn a operasyona Nesr 2 de, bi ramza pîroz ya "Ya Eba Ebdilhuseyn (s.x)" û bi pêşkêşî leşkerên şehîd ên mazlûm ên Bampûr-Îranşehrê, bi êrîşa nişkavî li ser navenda fermandariya operasyonên taybet ên dijmin li herêma Tenfa Sûriyê, ji bilî têkşikestina pergalekê radarê, çend balafirên helîkopter ên taybet ên operasyonên taybet, di berteka xwîna leşkerên şehîd ên şeva berê li Îranşehrê de, hejmareke mezin ji karmendên tawanbar ên Amerîkî da kuştin.
Kontrola tevahî ya Tengava Hirmizê hê jî di destê şervanên me yên wêrek de ye û heta ku zordestîyên Amerîkayê berdewam bin, ne yek dilopek neft û gaz ji vê herêmê wê were hinardekirin.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
Û serfirazî ne ji bilî ji cem Xwedayê serkeftî ye, yê bijejî ye
Dawiya peyamê/
Your Comment