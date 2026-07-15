Balyozxaneya Îranê li Viyanayê: Bersiv dersekê îbretê ye ji bo hemû destdirêjkeran

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Awistriyayê derbarê bersivên tund ên Îranê li dijî artêşa terorîst a Amerîkayê li herêmê de di bernameya X de nivîsî: "Komara Îslamî ya Îranê her dem piştgirê aştî û îstiqrara herêmî bûye. Lê belê, em di rewşa binpêkirina serweriya xwe ya neteweyî de, bêdengiyê wekî siyasetekê nabînin."
Balyozxaneya Îranê tekez kir: "Bersivên me tenê çalakiyên leşkerî nînin, belkî derseke îbretê ne ji bo hemû destdirêjkeran: lîstina bi agirî encamên giran ên xwe hene."
Dawiya peyamê/
15 July 2026 - 12:26
News ID: 1840500
Source: Tasnim News
Balyozxaneya Îranê li Awistriyayê derbarê bersivên tund ên Îranê li dijî êrişên dijminê Amerîkî de nivîsî ku "lîstina bi agirî" encamên xwe hene.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Awistriyayê derbarê bersivên tund ên Îranê li dijî artêşa terorîst a Amerîkayê li herêmê de di bernameya X de nivîsî: "Komara Îslamî ya Îranê her dem piştgirê aştî û îstiqrara herêmî bûye. Lê belê, em di rewşa binpêkirina serweriya xwe ya neteweyî de, bêdengiyê wekî siyasetekê nabînin."
Your Comment