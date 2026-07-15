  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Balyozxaneya Îranê li Viyanayê: Bersiv dersekê îbretê ye ji bo hemû destdirêjkeran

15 July 2026 - 12:26
News ID: 1840500
Source: Tasnim News
Balyozxaneya Îranê li Viyanayê: Bersiv dersekê îbretê ye ji bo hemû destdirêjkeran

Balyozxaneya Îranê li Awistriyayê derbarê bersivên tund ên Îranê li dijî êrişên dijminê Amerîkî de nivîsî ku "lîstina bi agirî" encamên xwe hene.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Awistriyayê derbarê bersivên tund ên Îranê li dijî artêşa terorîst a Amerîkayê li herêmê de di bernameya X de nivîsî: "Komara Îslamî ya Îranê her dem piştgirê aştî û îstiqrara herêmî bûye. Lê belê, em di rewşa binpêkirina serweriya xwe ya neteweyî de, bêdengiyê wekî siyasetekê nabînin."
Balyozxaneya Îranê tekez kir: "Bersivên me tenê çalakiyên leşkerî nînin, belkî derseke îbretê ne ji bo hemû destdirêjkeran: lîstina bi agirî encamên giran ên xwe hene."
Dawiya peyamê/

Your Comment

You are replying to: .
captcha