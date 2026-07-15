“Ayetullah Dejkam: Efsaneya ku dibêjin kesek (an hêzek) ‘Kedxuda’ (serok an xwediyê) cîhanê ye, tenê derewek pêve tiştek nîne”

Navenda Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) –ABNA–Ayetullah Lutfullah Dejkam, di merasîma şazdehemîn dewreya şîngirtina neteweyî ya helbestên Aşûrayî ya êl, eşîr û pêkhateyên neteweyî yên Îranê de ku li Şîrazê hat lidarxistin, got: “Ev şîngirtina helbestên Aşûrayî ya êlên serbilind ên Îranê, cihê şanaziya miletê serhildayî yê Îranê ye; miletek ku ji her quncikê vî welatî û bi her zaravayî, mêrek ji nav wan radibe ku gotina wî bi yên din re yek e û ew jî ‘parastina îzzeta Îslamê û serbilindiya Îranê’ ye.”
Wî di dewamê de, bi îşaretkirina li ser têgîna “hişyarbûnê” di şiroveya ayeta pîroz a “أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ” (ku hûn ji bo Xwedê rabin) de, tekez kir: “Hişyarbûna li hemberî dijmin ji bo standina mafan, karekî jiyanî ye.”
Ayetullah Dejkam amaje bi helbestên ku di vê şîngirtinê de hatin xwendin kir û got: “Gotar û helbestên we yên xweşik, diyariyekê ji bo seranserê Îranê tîne û ew jî ev e ku ‘serhildana ji bo Xwedê’ (Qiyamê Lillah), bi hemdê Xwedê di vê ummetê de pêk hatiye.”
Nûnerê Welayetê Feqîh li parêzgeha Farsê, bi îşaretkirina li ser daxwaza Eqbalê Lahûrî ji bo îzzetbexşîna cîhana Îslamê û şikandina hestiyên istikbarê (zordariyê), destnîşan kir: “Ev serhildan bi xwîna Seyîdê Şehîdên Şoreşa Îslamî, Hezretê Ayetullah El-Uzmê Şehîd Îmam Xaminêyî (Xwedê meqamê wî bilind bike), ji sînorên Îranê derbas bûye û îro Pakistan, Iraq, Hindistan, Keşmîr, Efxanistan, Misir û hemû cihên cîhana Îslamê, motîvasyona serhildan û rabûna li hemberî dijminên Xwedê bi dest xistine.”
Îmamê înê yê Şîrazê ji helbestvanên ayînî xwest ku vî peyama hişyariyê di qalibê helbestên xwe de bigihînin guhê cîhanê û hezimanên xwe da ku serhildana ummeta Îslamî zêdetir were xurtkirin.
Ayetullah Dejkam bi rexnekirina nêrîna mustekbiran a li ser cîhanê, got: “Ew yek ku mustekbir xeyal dikin hemû xelkê cîhanê divê fermanberên wan bin û xwe wekî ‘Kudxudayê cîhanê’ (serwerê cîhanê) dibînin, ne rastî ye; belku ji blofekê wêdetir tiştek nîne.”
Wî di dewamê de anî ziman: “Miletê Îranê bi azmeke qayîm û îradeyeke pola kom bûne da ku biselimînin ku Amerîka û din hêzên zordar, nikarin ti xeletiyekê bikin (nikarin tu şaşiyekê bikin). Amadebûna nûnerên pêkhateyên cuda ji bakur heta başûr û ji rojhilat heta rojava ya vî welatî, nîşandana azma neteweyî ya ji bo şikandina heybeta vala ya istikbara cîhanî û Amerîkayê û cezakirina wan e.”
Endamê Meclîsa Xebîrên Rehberiyê di dawiyê de got: “Guman tune ye ku şer, şer e û zehmetî û keda xwe heye; lê gotina me ev e ku em bi awayê Husênî ketine vê meydanê, em ê Husênî bimînin û înşelle em ê tama şîrîn a serkeftinê di hembêza xwe de bigirin.”
Hucet Kehîyarî
Etîket / Berçavk:Ayetullah DejkamMutekebir / Zordest Têkoşîna dijî zordestiyê / Mutekebir
“Ayetullah Dejkam: Efsaneya ku dibêjin kesek (an hêzek) ‘Kedxuda’ (serok an xwediyê) cîhanê ye, tenê derewek pêve tiştek nîne”
“Nûnerê Welayetê Feqîh li parêzgeha Farsê, bi rexnekirina nêrîna mustekbiran (zordaran) a li ser cîhanê, got: ‘Ew yek ku mustekbir xeyal dikin hemû xelkê cîhanê divê fermanberên wan bin û xwe wekî “Kudxudayê cîhanê” (serwerê cîhanê) dibînin, ne rastî ye; belku ji blofekê wêdetir tiştek nîne.’”
Navenda Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) –ABNA–Ayetullah Lutfullah Dejkam, di merasîma şazdehemîn dewreya şîngirtina neteweyî ya helbestên Aşûrayî ya êl, eşîr û pêkhateyên neteweyî yên Îranê de ku li Şîrazê hat lidarxistin, got: “Ev şîngirtina helbestên Aşûrayî ya êlên serbilind ên Îranê, cihê şanaziya miletê serhildayî yê Îranê ye; miletek ku ji her quncikê vî welatî û bi her zaravayî, mêrek ji nav wan radibe ku gotina wî bi yên din re yek e û ew jî ‘parastina îzzeta Îslamê û serbilindiya Îranê’ ye.”
Your Comment