Uman: Gefên herî cidî ne ji aliyê Tehranê ve belkî ji aliyê Telavîvê ve çavkaniyên digrin

Navenda Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) –ABNA–Bedr Bû Seîdî, Wezîrê Karên Derve yê Umanê got: Niha behs û nîqaşên zav li ser amadekirina rêkeftina demdirêj ku azadiya gemîvaniya li tengerêya Hormizê garantî bike di rojevê de ne. Em berpirsiyariya hevkariya digel Îranê û civaka navnteweyî jibo bidestxistina rêkeftina ku azadiya gemîvaniya li tengerêya Hormizê garantî bike didin istûyê xwe.
Wî her wiha got: Gefên herî cidî ne ji aliyê Tehranê ve belkî ji aliyê Telavîvê ve çavkaniyên digrin.
Wî destnîşan kir ku di dehekên borî de xercên leşkerî yên zav hatine kirin,meqerên Amerîkayê li navçeyê zêde bûn îstemeke ewlehiyê ya girêdayî bi parastina ji derve hat misogerkirin ku tu yek ji wan di pêkanîna ewlehiya mayînde an girtina pêşiya şêr û qeyranan de bi ser neketin ji ber vê yekê divê di binesaziyên ewlehiê yên navça Kendava Farsê de venihêrîn bên kirin
Serepeyv
REJÎMA SIYONÎST -KOMARA ÎSLAMÎYA ÎRENÉ -UMAN
Wezîrê Karên Derve yê Umanê got ku gefên li dijî ewlehiya Kendava Farsê ne ji hundur ve ne belku ji biryar û kiyarên ji derve bi taybetî li Telavîvê çavkaniyê digrin.
Navenda Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) –ABNA–Bedr Bû Seîdî, Wezîrê Karên Derve yê Umanê got: Niha behs û nîqaşên zav li ser amadekirina rêkeftina demdirêj ku azadiya gemîvaniya li tengerêya Hormizê garantî bike di rojevê de ne. Em berpirsiyariya hevkariya digel Îranê û civaka navnteweyî jibo bidestxistina rêkeftina ku azadiya gemîvaniya li tengerêya Hormizê garantî bike didin istûyê xwe.
Your Comment