Zanyarên Ehlê Sunetê yên Kurdistanê; Pêşrewên Nermbawerî, Zanistwerzî û Parastina Mîrateya Îslamî / Mamosta Abid Neqîbî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA - Rola Zanyarên Kurdistanê di Dîroka Şaristaniya Îslamî û Avakirina Nasnameya Dînî de
Kurdistana Îranê û herêmên kurdnişîn ên Iraqê, di nava çend sedsalên dawî de, bûne yek ji girîngtirîn navendên perwerdekirina zanyarên Ehlê Sune li cîhana Îslamê. Hebûna medreseyên olî, mizgeft, pirtûkxane û kevneşopiya kevnare ya hînkirin û fêrbûnê, bû sedem ku ev herêm kesayetên berbiçav di warên fiqhê Şafiî, tefsîr, hedis, usûlê fiqhê, edebiyata erebî, mantiq, kelam û exlaqê Îslamî de bide naskirin.
Gelek ji van zanyaran, bi pişta xwe bi Qurana Kerîm, sunneta pêxemberî û mîrata zanistî ya mezhebên resen ên Ehlê Sune ve girêdayî, di gel fêrkirina zanistên Îslamî, di parastina yekîtiya misilmanan, reformên civakî, perwerdekirina nifşên nû û rûbirûbûna zanistî ya li hember ramanên tundrew û cudaxwaz de xwedî roleke giring bûne. Ev gotar, bi çavekî dîrokî û civaknasî, rola wan di avakirina nasnameya dînî ya Kurdistanê de dinirxîne.
Kurdistan di dirêjahiya dîrokê de, ne tenê herêmeke erdnîgarî bûye, belkî yek ji navendên girîng ên çand û şaristaniya Îslamî jî tê hesibandin. Ji sedsalên borî heta niha, bi sedan medreseyên olî li bajaran wekî Sine, Seqiz, Bane, Merîwan, Pawe, Ciwanro, Pîranşar, Mehabad û deverên din ên kurdnişîn çalak bûne û bi hezaran telebe di wan de zanistên Îslamî hîn bûne. Ev nîzama perwerdehiyê ya kevneşop, ji bilî veguhestina zanistê, giringiyeke taybet dida perwerdehiya exlaqî, berpirsyariya civakî û xurtkirina ruhê pêkvejiyanê di nav misilmanan de.
Medrese; Dilê Şaristaniya Îslamî ya Kurdistanê
Medreseyên olî yên Kurdistanê li ser bingeha kevneşopiya perwerdehiyê ya kevnare hatibûn avakirin. Telebe piştî fêrbûna bingehên destpêkê (sarf, nehw, belaxet, mantiq, usûlê fiqhê, fiqh, tefsîr, hedis û zanistên aqilî), bi wergirtina îcazeya zanistî, dest bi dersgotin, îmametî, fetwa û şîretkirina xelkê dikirin. Van medreseyan li gelek gundan jî çalak bûn û ev yeka dibû sedem ku deverên dûr û kûr jî ji xêra perwerdehiya dînî û çandî bêpar nemînin.
Taybetmendiyên Zanyarên Kurdistanê
Lêkolîna li ser berhem û jiyana gelek zanyarên Kurdistanê nîşan dide ku ev taybetmendî di nav wan de berbiçav bûne:
- Giringîdana bi Quran û Sunnetê.
- Pabendbûna bi fiqhê Îmam Şafiî û rêzgirtina ji mezhebên din ên Îslamî.
- Giringîdana bi exlaq, tehzîb û perwerdekirina şagirtan.
- Jiyaneke sade û têkiliya nêzîk bi xelkê re.
- Çareserkirina nakokiyên civakî bi rêya gotûbêj û dadweriyê.
- Dûrbûna ji cudaxwaziya mezhebî û nijadî.
- Giringîdana bi zanist, lêkolîn û nivîsandinê.
Rola Civakî ya Zanyaran
Zanyarên Ehlê Sune yên Kurdistanê ne tenê mamosteyên zanistên olî bûn, belkî di çareserkirina nakokiyên malbatî, dadweriyên herêmî, berbelavkirina çanda aştî û pêkvejiyanê, pêşxistina perwerdehiyê, alîkariya xizan û parastina yekîtiya civakî de xwedî roleke giring bûn. Li gelek herêman, mizgeft û medreseyên olî, tewereya sereke ya jiyana çandî ya civakê bûn û zanyarê dînî, ji bilî dersgotinê, wekî merceya pêbaweriya xelkê dihat hesibandin.
Rûbirûbûna Zanistî ya li hember Tundrewiyê
Di serdemên cûda yên dîrokî de, cîhana Îslamê bi cûreyên cûda yên ramanên tundrew re rû bi rû maye. Gelek ji zanyarên Kurdistanê hewl dane bi rêya delîlan, perwerdehiya rast, nivîsandina pirtûkan, niqaşên zanistî û perwerdekirina şagirtan, bersiva van pirsgirêkan bidin. Rêbaza wan berî her tiştî li ser qanehkirina zanistî, exlaq û gotûbêjê bû û ev nêzîkatî alîkariya kêmkirina rageşiyên mezhebî û xurtkirina pêkvejiyanê dikir.
Hin Kesayetên Berbiçav
Di nav zanyarên Ehlê Sune yên Kurdistanê de, kesayetên gelek girîng di dîroka zanistî ya herêmê de hatine naskirin ku her yek ji wan di warên fiqh, hedis, tefsîr, edebiyat an perwerdekirina zanistên Îslamî de xwedî rol bûne; ji wan:
- Mamosta Mela Ebdulkerîm Muderris (Rehmetê Xwedê lê be): Feqîh, dîroknas û edîbê kurd ku gelek berhemên wî di warê dîrok û zanistên Îslamî de hene.
- Mamosta Mela Mihemed Baqirê Balkî (Rizwanê Xwedê lê be): Ji mamosteyên berbiçav ên zanistên olî û perwerdekarê telebeyan.
- Mela Xelîlê Siyotî: Ji zanyarên naskirî yên Kurdistanê ku berhemên wî yên fiqhî û perwerdeyî di medreseyên olî de xwedî giringî bûn.
- Şêx Omerê Ziyaedînê Neqşebendî (Rehmetê Xwedê lê be): Ji kesayetên bandorger ên di warê pêwendiya di navbera perwerdehiya dînî, exlaq û reforma civakî de.
- Şêx Merûfê Nûdehî û mamosteyên din ên medreseyên kevneşopî ku di veguhestina zanistên Îslamî bo nifşên paşerojê de roleke giring lîstin.
Her yek ji van kesayetiyan, di gel dersgotin û nivîsandinê, gelek şagirt perwerde kirin ku wan bi xwe jî di berfirehkirina perwerdehiya dînî li herêmên cûda de rol lîstine.
Mîrata Zanistî
Berhemên hewldanên van zanyaran dikare di çend waran de were dîtin:
- Berdewamiya kevneşopiya perwerdehiyê ya di medreseyên olî de.
- Parastina mîrata fiqhê ya Îmam Şafiî (Rehmetê Xwedê lê be) li herêmê.
Nivîskar: Mamosta Abid Neqîbî, lêkolînerê dîn û mezhebên Îslamî.
Your Comment