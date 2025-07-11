"Deng | Mersîye xwên li ser Osmaniyan di rojekî Aşûrê de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di dewletê padşahiya Osmanî û navbera Mûsilmanên wê welêtan de, roja Aşûra bi şenbûna giran ajiya tê kirin. Şairên dema Osmaniyan, di destpêka divanên şîʿrê xwe de, piştî qasîdeyên li ser tevhîd û feyzên Nebî (s.x.a), mersiyên Aba Ebdillah Huseyn (s.x) vedikirin.
Di navdarîya Sultanên Osmanî de, rêza taybet û wezîfe yek ji wan li ser «mersiyexwînî» (merşiyecîlîk) bû. Sultan û hevalên xwe di roja Aşûra de bi qehwetî û reşbînî derdê merşiyexwînî dikin û li ser azabên Îmam Huseyn (s.x) dîlan didin.
Dawî mersiyexwîn di navdarîya dawî yê padşahiya Osmanî, kesekî bû navê wî «Huseyn Sebîlcî» (1894 - 1975 m) bû, ku serê xwe bi hêz û şansê xwe hêjî zanîngehên xwe di forma diskên gramofonê de maye.
Yek nimûne dikare li pêşgeha dengdanê ya "Pêveka Pevçûnê" hate guhertin û guhêştin.
