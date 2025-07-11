  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Deng | Mersîye xwên li ser Osmaniyan di rojekî Aşûrê de"

12 July 2025 - 00:20
News ID: 1706758
"Deng | Mersîye xwên li ser Osmaniyan di rojekî Aşûrê de"

Di dema padşahiya Osmaniyan de, roja Aşûra wek rojeka şenbûna Îmam Huseyn (s.x) bi rêz û hîsaret hat pîroz kirin û şairan bi mersiyên xwe vê rojê dest pê dikirin. Di navdarîya padşahiya Sultan Osmanî de jî bi lidarxistina Mersîye xwênê, ji bîranîna azabên Îmam Huseyn (s.x) şenbûna tê kirin. Dawî merşiyxwênê di vê navdarî de, Huseyn Sebîlci bû, ku eserên xwe wekî bîranînamê hatiye mayîn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di dewletê padşahiya Osmanî û navbera Mûsilmanên wê welêtan de, roja Aşûra bi şenbûna giran ajiya tê kirin. Şairên dema Osmaniyan, di destpêka divanên şîʿrê xwe de, piştî qasîdeyên li ser tevhîd û feyzên Nebî (s.x.a), mersiyên Aba Ebdillah Huseyn (s.x) vedikirin.

Di navdarîya Sultanên Osmanî de, rêza taybet û wezîfe yek ji wan li ser «mersiyexwînî» (merşiyecîlîk) bû. Sultan û hevalên xwe di roja Aşûra de bi qehwetî û reşbînî derdê merşiyexwînî dikin û li ser azabên Îmam Huseyn (s.x) dîlan didin.

Dawî mersiyexwîn di navdarîya dawî yê padşahiya Osmanî, kesekî bû navê wî «Huseyn Sebîlcî» (1894 - 1975 m) bû, ku serê xwe bi hêz û şansê xwe hêjî zanîngehên xwe di forma diskên gramofonê de maye.

Yek nimûne dikare li pêşgeha dengdanê ya "Pêveka Pevçûnê" hate guhertin û guhêştin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha