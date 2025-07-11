  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Larîcanî: Em êdî baweriya xwe bi Amerîkayê naynin

11 July 2025 - 21:53
News ID: 1706740
Larîcanî: Em êdî baweriya xwe bi Amerîkayê naynin

Elî Larîcanî tekez kir: "Piştî şerê li dijî me, êdî baweriya me bi Amerîkayê nemaye."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X)- ABNA- Elî Larîcanî, şêwirmendê Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî ya Îranê, di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re got: "Piştî şerê ku li dijî me dest pê kir, êdî baweriya me bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê nemaye."

Wî zêde kir: "Em niha peyamên ku me ji Washingtonê di derbarê ji nû ve destpêkirina danûstandinan de wergirtine dinirxînin."

Wî diyar kir: "Neteweyên Yekbûyî û Konseya Ewlekariyê bûne cihê tinaz û henekan."

Larîcanî destnîşan kir: "Teoriya Amerîkayê di bin serokatiya Trump de li ser prensîba an teslîmbûn an jî ketina şer hatiye avakirin."

Wî tekez kir: ""Rojhilata Navîn" a nû dê Rojhilata Navîn a berxwedêr be."

..............................

Dawiya peyamê/

Your Comment

You are replying to: .
captcha