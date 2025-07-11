Îsraîl kuştina fermandarekî Hizbullah li başûrê Lubnanê ragihand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di êrîşeke hewayî ya droneke Îsraîlê li ser motorsîkletê li bajarokê Mansûrî yê li başûrê Lubnanê de kesek hat kuştin û du kes jî birîndar bûn.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Neteweyî ya Lubnanê, êrîş li xaçerêya sereke ya bajarokê Mansûrî yê li parêzgeha Tîrê pêk hat.
Îsraîl: Me fermandarê topxaneya Hizbullahê hedef girt
Çend demjimêr piştî êrîşê, artêşa Îsraîlê di daxuyaniyekê de îdia kir ku armanca êrîşê "Mihemed Cemal Murad" bû, fermandarê topxaneya Hizbullahê li herêma peravê Lubnanê.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku Murad di mehên dawî de hewl dida ku şiyanên topxaneya Hizbullahê li herêmê ji nû ve ava bike û di demên berê de berpirsiyarê çend operasyonên avêtina mûşekan li dijî herêmên dagirkirî bû.
Êrîşên berdewam; di êrîşên berê de çar kes şehîd bûn
Êrîş tenê du roj piştî rêze êrîşên hewayî yên bi heman rengî tê ku di encamê de çar kes li bakur û başûrê Lubnanê hatin kuştin; Di nav wan de endamekî tevgera Hamasê li bakurê Lubnanê û Huseyîn Elî Mezhar, ku Îsraîlê wekî berpirsiyarê birêvebirina agir li herêma Zehranî destnîşan kiribû.
Binpêkirineke eşkere ya agirbestê
Avichai Adraee, berdevkê artêşa Îsraîlê, di peyamekê de li ser tora civakî "X" (berê Twitter) îdia kir ku hêzên rejîmê operasyonên taybet û baldar pêk tînin da ku pêşî li ji nû ve kombûna Hizbullah li herêmê bigirin.
Ev tevî wê yekê ye ku ji Mijdara 2023an vir ve li Lubnanê peymaneke agirbestê ya bi navbeynkariya Amerîkayê di meriyetê de ye. Li gorî bendên wê, Hizbullah mecbûr bû ku ji başûrê Çemê Lîtanî vekişe û di heman demê de artêşa Lubnanê û hêzên UNIFIL dê hebûna xwe li herêmê xurt bikin.
Her wiha biryar hat dayîn ku rejîma Siyonîst jî ji herêmên ku di şerê dawî de dagir kiribûn vekişe. Lêbelê, heta niha, Îsraîl hîn jî li pênc deverên stratejîk li ser axa Lubnanê heye; herêmên ku Lubnan dixwaze tavilê ji wan were derxistin.
