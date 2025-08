Hocet-ul Îslam Mandegarî: Mirovên mezin hember kêşe û tengasiyan bêhêvî nabin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- "Zanyarê dînî Hocet-ul Îslam Mehdî Mandegarî: Mirovên mezin sê taybetmendiyên bingehîn hene"

Beşa 1: Terbiyeta zarokan

Di bernameyeke taybet li boneya roja jidayikbûna Îmam Muhemmed Baqir (s.x) li Hewlêrgeha Îmam Xomeynî (r.a) li Hrema Muqedesê Razavî, Hocet-ul Îslam Mandegarî gotinek ji Pêxember (s.x.a) anî ziman:

"Zarokên xwe bi exlaqeke kerîm perwerde bikin."

Beşa 2: Sîfetên mirovên mezin

1. Spasdariya ji bo nîmetên Xwedê:

"Yekem taybetmendî: Mirovên mezin li hember nîmetên Xwedê spasdar in. Dema ku nîmetên Xwedê digirin, qet pozbilind nabin, ji ber ku dizanin ev hemî emanetên Xwedê ne."

2. Sebir di tengasiyan de:

"Duyem taybetmendî: Di hember zehmetî û pirsgirêkên jiyanê de sebir dikin û qet hêvî winda nakin."

3. Razîbûn bi qezenca Xwedê:

"Sêyem taybetmendî: Her tim bi qezenca Xwedê razî ne. Ji ber ku ew bi hikmeta Xwedê bawer dikin, hemî tişt qebûl dikin."

Beşa 3: Encamên xweş

Hocet-ul Îslam Mandegarî teswîr kir:

"Kesê ku li ber nîmetên Xwedê spasdar be, di tengasiyan de sebir bike û bi qezenca Xwedê razî be, Xwedê jî ji wî re jiyaneke bextewar çêdike. Ev kes qet bêhêvî nabe."

Gotina dawîn:

"Em hemî divê hewl bidin ku bibe mîna van mirovan - spasdar, sebirkar û razî bi fermanê Xwedê.

Çavkanî:

Tags:

#Îmam_Baqir #Terbiyet #MirovênMezin #Kurmancî #HermaRazavî

Nîşe:

Ev nûçe ji zimanê farisî bo kurdî (kurmancî) hat wergerandin û kurt kirin. Heke xwestekên taybet hebin, dikare bê guhertin.