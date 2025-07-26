  1. Home
Serokê Encumena El-Wifaqa Bahreynê:Mirovahîyê qet birçîbûn û dorpêçeke wiha nedîtiye ku gelê Filistînê yê bindest îro pê re rû bi rû ye

26 July 2025 - 11:27
News ID: 1711466
"Endamekî girîng yê Konseya Aştiyê :Diyar kir ku di dîroka mirovahiyê de qet birçîtî, dorpêçkirin, qir û koçberî bi vî şiddet û dehşetê pêk nehatiye – wekî ku îro gelê Felistînê yê bêguneh ji aliyê dagirkeran zilmkirin tê kirin."

"Li gorî ragihandina ajansa Ehlê Beytê (s.x) - ABNA - Seyîd Cemîl Kazim, serokê Konseya Civaka Wifaqê ya Behreynê, ji hemû azadiyaxwazên cîhanê xwest ku bi rêya meşên, çalakiyên medyaya civakî û rêbazên dîplomatîk li dijî blokada zordar û barbar a rejîma dagirker a li ser Xezzê tevbigerin."

Naveroka Peyamê:

  1. Daxwaza tevgerê:
    • Bi meş û nîşandanên girseyî
    • Bi çalakiyên serhêl û kampanyayên medyayê
    • Bi rêbazên dîplomatîk û siyasî
  2. Tawanbarkirina dewletên rojavayî:
    "Ev têkûzî bi piştgiriya temamê Dewletên Yekbûyî û cîhana kapîtalîst a Rojava têne kirin - ewên ku ji talankirina çavkaniyên gelan û dagirkirina welatan debara xwe dikin."
  3. Rewşa bêhempa ya mirovahî:
    "Dîroka mirovahiyê qet şahidê vî qas birçîtî, blokad, qetlîam û koçberiyê nebûye - wekî ku îro gelê Felistînê yê bêguneh ji aliyê dagirkeran tê zordarî."
  4. Daxwaza li ser DYAyê:
    "Pêdivî ye ku hemû azadiyaxwaz û welatên cîhanê zextê li ser DYAyê bikin - ku bi pere, çek û pozîsyonên siyasî piştgirî ji rejîma dagirker dike."

Daxuyaniya Dawî:
"Bîra şehîdên Filistînê û berxwedana wan bi şadî bimîne. Em ê li ser maf û azadiya gelê Filistînê berdewam bikin."

