Serokê Encumena El-Wifaqa Bahreynê:Mirovahîyê qet birçîbûn û dorpêçeke wiha nedîtiye ku gelê Filistînê yê bindest îro pê re rû bi rû ye

"Li gorî ragihandina ajansa Ehlê Beytê (s.x) - ABNA - Seyîd Cemîl Kazim, serokê Konseya Civaka Wifaqê ya Behreynê, ji hemû azadiyaxwazên cîhanê xwest ku bi rêya meşên, çalakiyên medyaya civakî û rêbazên dîplomatîk li dijî blokada zordar û barbar a rejîma dagirker a li ser Xezzê tevbigerin."
Naveroka Peyamê:
- Daxwaza tevgerê:
- Bi meş û nîşandanên girseyî
- Bi çalakiyên serhêl û kampanyayên medyayê
- Bi rêbazên dîplomatîk û siyasî
- Tawanbarkirina dewletên rojavayî:
"Ev têkûzî bi piştgiriya temamê Dewletên Yekbûyî û cîhana kapîtalîst a Rojava têne kirin - ewên ku ji talankirina çavkaniyên gelan û dagirkirina welatan debara xwe dikin."
- Rewşa bêhempa ya mirovahî:
"Dîroka mirovahiyê qet şahidê vî qas birçîtî, blokad, qetlîam û koçberiyê nebûye - wekî ku îro gelê Felistînê yê bêguneh ji aliyê dagirkeran tê zordarî."
- Daxwaza li ser DYAyê:
"Pêdivî ye ku hemû azadiyaxwaz û welatên cîhanê zextê li ser DYAyê bikin - ku bi pere, çek û pozîsyonên siyasî piştgirî ji rejîma dagirker dike."
Daxuyaniya Dawî:
"Bîra şehîdên Filistînê û berxwedana wan bi şadî bimîne. Em ê li ser maf û azadiya gelê Filistînê berdewam bikin."
