Ayetullah Recebî serdana Ajansa Nûçeyan a ABNA kir /Pêwîstiya veguhastina bedew a mearifên Ehlul Beyt (s.x)ji bo bandorê li seranserê cîhanê"

i gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)- ABNA- Ayetullah Mehmûd Recebî, endamê Lijneya Serokatiyê ya Meclîsa Pisporan û serokê Enstîtuya Perwerde û Lêkolînê ya Îmam Xumeynî (RA), îro şemiyê 26ê Tebaxê, sala 1404an de, ji bo agahdarkirina li ser çalakiyên ajansê, serdana edîtoriya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ABNAyê kir.
Piştî vê serdanê, Ayetullah Recebî beşdarî rojnamevanên ajansa nûçeyan bû û di gotarekê de, mîsyona(ragihandina peyame) medyayê di rewşa heyî û piştî şerê 12 rojan ê ferzkirî de û girîngiya hewildana veguhestina hînkirinên mearifên Ehlul Beyt (s.x)ji yên din re rave kir.
Di destpêka axaftina xwe de, kêfxweşiya xwe ya li Ajansa Nûçeyan a ABNA anî ziman û got: Ez ji Xwedê re şikir dikim ku li vir bi navê Ehlê Beytê (S.X) me. Hemû pêxemberên îlahî bang li teslîmbûnê ji Xwedê re dikirin û karê wan medyayî bû. Pêxemberê Pîroz (S.X) jî gava xwe ya yekem di mîsyona xwendina ayetên Quranê de avêt, ku cureyek veguhestina zanînê ye.
Medya; Berdewamiya rêya pêxemberan di veguhestina peyama Xwedê de
Ayetullah Recebî diyar kir ku hînkirinên mearifên Ehlul Beyt (s.x) ji bilî veguhestina peyamê xwedî aliyên çandî û civakî ne û got: Hemû pêxemberên îlahî peyamber bûn û peyama Xwedê ji mirovan re veguhestin. Hûn jî li Ajansa Nûçeyan a ABNA divê bi vî rengî li karê xwe binêrin ku hûn rêya pêxemberan didomînin û mînakek ji vegotinên ku vejandina doza Ehlê Beytê (S.X) pêşniyar dikin in. Ji ber vê yekê, karê we hem karê pêxemberên îlahî ye û hem jî vejandina doza Ehlê Beytê (S.X) ye.
Wî berdewam kir: Di vegotinan de peyrewên Ehlê Beytê (S.X) wekî sêwiyên malbata Muhemmed têne behs kirin. Fermana Ehlê Beytê (S.X) ew e ku alîkarîya van peyrewên Ehlê Beytê (S.X) bikin û lênêrîna wan bikin. Li Ajansa Nûçeyan a ABNA, hûn lênêrîna rewşenbîrî didin sêwiyên malbata Muhemmed. Pesnê wê yekê tê dayîn ku di nêzîkatiya nû ya vê ajansa nûçeyan de, ne tenê agahî ji peyrewên Ehlê Beytê (S.X) re tê dayîn, lê di heman demê de di navbera civakên Ehlê Beytê yên li çaraliyê cîhanê de têkilî jî têne çêkirin. Li Ajansa Nûçeyan a ABNA, hûn karê çend rêxistin û saziyan pêk tînin.
Şerê vegotinan ji şerên leşkerî girîngtir e
Endamekî Serokatiya Meclîsa Pisporên Rêberê Bilind şerê vegotinan girîng dît û got: Hem di demên berê de û hem jî di dema niha de, şerê sereke şerê vegotinan e. Ji ber vê yekê, heke hûn bikaribin vegotina rastîn di qada cîhanî de vebêjin, mirovên azad ên cîhanê dê vê vegotinê bi xwezaya xwe qebûl bikin û ev dikare bibandor be. Divê hûn bizanin ku kîjan vegotin yekem be, ew biryardar e.
Serokê Enstîtuya Perwerde û Lêkolînê ya Îmam Xumeynî, behsa taybetmendiyên hînkirinên mearifên Ehlul Beyt (s.x)kir, got: Em di dibistana Ehlê Beytê (S.X) de piştgiriyek mezin a rewşenbîrî heye ku ev hînkirinên rastîn di pakêtên xweşik de ji Ehlê Beytê (S.X) gihîştine me. Ehlê Beytê (S.X) ji me re got ku heke mirov bedewiya gotinên wan fam bikin, ew ê Ehlê Beytê (S.X) bişopînin. Ji ber vê yekê, eger em bikaribin fêrkirinên mearifên Ehlul Beyt (s.x)veguhezînin yên din, ew ê berhemdar be.
Ji Erebistana Siûdî bo Cîhana Şîeyan; Guhertina Perspektîfan(Neyrîn) Piştî Şerê 12 Rojan
Wî zêde kir: Şerê 12 Rojan ê ferzkirî di warên cûrbecûr de kapasîteyên nû afirand. Yên ku li dijî me bûn piştî vî şerî perspektîfa(Neyrîn) xwe ya li hember me guhertin. Yek ji Mamosteyen medreseyê Hewzê got ku her gava em diçûn Erebistana Siûdî, em diçûn hevdîtina alimekî Wehabî û ew bi zorê randevûyek (wext)dida me, lê piştî Şerê 12 Rojan ê ferzkirî, me dît ku vî alimekî Wehabî bi xwe bi me re têkilî danî û got ku ez ji Şîeyan lêborînê dixwazim û niha ez fêm dikim ku Şîe parêzvanên Îslamê ne. Ev rewş ne kêm in û ev kerema Xwedê ye. Bi kerema Xwedê ye ku Şîe di cîhanê de hatine naskirin û yên ku dikarin rastiyê bistînin û ew negirtine, ew wergirtine. Ji ber vê yekê, divê em derfetên ku derketine holê bi rêkûpêk bikar bînin.
Endamekî Lijneya Bilind a mamostayen Hewze ilmiyê behsa şerê 12 rojî yê ferzkirî kir û got: "Ev şer ji bo me bûyerek tirsnak bû, lê divê em bizanin ku dîmena herî tirsnak a cîhana Şîeyan bûyera Aşûrayê bû. Lêbelê, tevî vê yekê, Ehlê Beyt (s.x) fêrî me kir ku em heca Aşûrayê bikin û di dawiya wê de secde bikin, û di secdeyê de ji bo vê karesatê pesnê Xwedê bidin. Ger bûyera Aşûrayê tunebûya, ji ol tiştek nedima. Yek ji bandorên Aşûrayê bûyera Erbeînê ye ku dibe sedema dengvedanê."
Aşûra, modelek îlahî ji bo veguherandina karesatê bo derfetek îlahî
Ayetullah Recabî, diyar kir ku divê em ji derfetan sûd werbigirin û got: Nirxa xebata we li Ajansa Nûçeyan a ABNA ji aliyên cûrbecûr ve hêja ye. Dijminên me destên hev girtin da ku ew bikaribin me di şerê vegotinan de têk bibin. Divê em perspektîfa(Nerîna)xwe berfireh bikin û bizanin ku em bingeha olê vejînin. Dijminên me li dijî bingeha olê ne. Ew dibînin ku dibistanek ku mezin dibe, ol li her derê xurt dibe, li vir e. Dijmin li dijî her olek ku gazî Xwedê dike ne.
Endamê Lijneya Serokatiyê ya Meclîsa Pisporên Rêber, dilsozî wekî yek ji pêşniyarên domdar ên rehmetî Allamê Misbah Yezdi nirxand û zelal kir: Wî tekez kir ku divê her kar bi dilsoziyê re were kirin, xebata hêja zirardar e ger bi dilsoziyê re nebe. Lê heke xebata we bi dilsoziyê re were kirin, bandora wê dê pir zêde bibe. Pêşniyareke din a Allamê Misbah Yezdi şîreta ji bo Ehlê Beytê (S.X) bû, û wî tekezî li ser dayîna silavekê ji bo Ehlê Beytê (S.X) di civînan de kir. Divê em bizanin ku Ehlê Beyt (S.X) li her derê ne û heke em silavekê ji Pêxemberê Pîroz (S.X) re bidin, ew ê bersiva me bidin.
Wî destnîşan kir: Ez ji kûrahiya dilê xwe spasiya Xwedê dikim ku derfet da min ku ez di nav rêveber û rojnamevanên Ajansa Nûçeyan a ABNA de amade bim.
Di destpêka vê serdanê de, Hesen Sadraîy Arif, Rêveberê Giştî yê Ajansa Nûçeyan a ABNA, raporek li ser çalakiyên beşên cûda yên ajansa nûçeyan pêşkêş kir.
