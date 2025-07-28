Îranê hişyarî da Îsraîlê li ser cudakirina parêzgehên başûrê Sûriyeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Nûnerê Îran li Rêxistina Neteweyên Yekbûyî got:Êrîşên dawî yên rejîma Siyonîst li ser Şam û başûrê Sûriyeyê binpêkirineke eşkere ya hiqûqa navneteweyî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê ne, û pêvajoya siyasî ya heyî lawaz kirine û danûstandin dijwartir kirine.
Emîr Seîd Îravanî, balyozê daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekbûyî, di gotarekê de li ser ajandaya xeternak a rejîma Siyonîst ji bo veqetandina parêzgehên başûrê Sûriyeyê hişyarî da.
Wî tekez kir ku êrîşên hewayî yên dawî yên rejîma Siyonîst û kiryarên wê yên êrîşkar li dijî Şam û başûrê Sûriyeyê ne tenê binpêkirineke eşkere ya hiqûqa navneteweyî û binpêkirineke cidî ya serwerî û yekparçeyiya axa Komara Erebî ya Sûriyeyê ne, lê di heman demê de pêvajoya siyasî ya nazik a heyî jî lawaz dikin û hewldanên ji bo danûstandin û gihîştina çareseriyekê tevlihev dikin. Nivîsa axaftina Êrwanî:
Bismillahir Rahmanir Rahîm
Spas dikim, hevalê serok.
Dixwazim ji hevalê Pedersen, şandeyê taybet a Serokê Giştî, û xanima Vosorno, rêvebirê beşê operasyon û piştgiriyê ya ofîsa rêxistina Neteweyên Yekbûyî ya bo alîkariyên mirovî, ji bo danîna raporên bidawî û ronahiyê xwe spas bikim.
Li ser rewşa Sûriyê, tiştên jêrîn şîret dikim:
- Komara Îslamî ya Îran dîsa serwextiya xwe ya bêguman û bi bêguman li ser serxwebûn, yekîtiya neteweyî û tevahiya erdê ya Komara Erebî ya Sûriyê vedihewîne. Em qetî ne di her çalakiyekê de ku serxwebûna neteweyî ya Sûriyê tê şikandin an erdê wê tê parçeparçe kirin, heke rastî be an ne, dijwar in.
Di vê çarçoveyê de, em hişdariya xeterek û bêstabilîzasyona rejîma Îsraîl li ser cihêkirina deverên başûrê Sûriyê ji ser serxwebûna hukûmeta navenda daynin. Ev kiryarên neqanûnî wekî şikandina zelal ya mafên navneteweyî, fermana Rêxistina Neteweyên Yekbûyî û bernameyên Şûra Ewlehiya Neteweyî ne, û wan divê şûra ewlehiyê bi qetî bibe hemberî wan bernameyan.
- Em bi girîngî derbarê şerên giran yên dawî li El-Suwaydâ têhesas dikin, ku sebebê mirina sivîlan û ziyanê li infrastûrukturên girîng bû. Komara Îslamî ya Îran alîkariyên hukûmeta demkî ya Sûriyê ji bo vegerandina stabîlîtî piştgirî dike û daxwaz dike lêkolînên zû, ron û li gorî bingehên qanûnê were kirin.
Em raporên kirdinên gelemperî li hember alawiyan li deverên Lâzkiye û Tartuus jî temaşe dikin. Pêdivî ye ku bersivdarî ji bo vê qetlanê jî bê destnîşan kirin. Dad divê bi rêbazên domdar û bê astengên derve û siyasî were pêvajoyê.
- Em dixwazin mafên hemû koma têkçûnê bi tevahî were rêz dan û nizanîna daxwazên navxweyî bi rêya gotûbêja hemûtiyekî were çareserkirin. Tirsiyên cemaetî astengî pêvajoya siyasî dike; pêvajoyek ku divê hemûtiyek, neteweyî û xwe ji gelê Sûriyê be. Sûriyeyek yekbûn û hemûtiyek, bingehî ya aştiya dirêj mezintirîn e.
- Hecmetên hêzên hêwayî yên dawî yên rejîma Siyonîstî û kiryarên têkçûnê yên wî li Dimashq û başûrê Sûriyê ne tenê şikandina zelal ya mafên navneteweyî û serxwebûn û tevahiya erdê ya Komara Erebî ya Sûriyê ne, lê her weha pêvajoya siyasî ya heyî tê dijîtin û hewldanên gotûbêj dijwar dikin.
Îşgala neqanûnî ya Bilindiyên Golan ji aliyê rejîma Siyonîstî ve û berdewamî ya şikandina bernameyên Şûra Ewlehiya Neteweyî ya wê rejîma divê rawesta. Şûra Ewlehiyê nekaribû ye bêdeng bimîne ber hemû van têkçûnên.
- Li derbarê rewşa mirovahî, em bi girîngî zexta rewşa tevlihev a li Suwaydâ û herêmên din nîşan dikin. Kêmiyê xwarinê, av, şewat, derman û tiştên pêwîst gelek têne têgihiştin. Em ji hêzên alîkarî yên Neteweyên Yekbûyî û şerikên alîkarî spas dikin û ji hemû welatên deynedar dixwazin bi dilsozî alîkariyên wan yên mirovahî yên sala 2025-ê pêşkêş bikin, bi taybetî li ber kêmiyê dravî ya zêde.
- Em her weha li hemû gihanînên dijwar ên neqanûnî û yekşandî yên li ser gelê Sûriyê têne cebir kirin, pejirandinê dikin. Ev kiryarên neqanûnî krizê mirovahî zêde kirine, hewlên avakirinê asteng kirine û pêvajoya aborî xwarine. Lêkirina van cezayên divê ji bo vegerandina Sûriyê, afirandina rewşa ewleh û piştgirî ji vegerandina qehreman û koçberên navxweyî hewce be. Lê ev ne divê wekî amûreyek bo şewitandina siyasî an şert kirinê yên siyasî were bikaranîn.
- Kîzîra Sûriyê çareseriyek leşkerî nîne. Tenê rêyekê çêtir heye, pêvajoya siyasî ya ku xwe li ser Sûriyê ye û bi şewitiya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî, bi bingeha bingehên fermana 2254 pêvajoyê. Em piştgirî dikin ji gotûbêja hemûtiyek ku serxwebûn, endamên neteweyî û rûmetandinê li nav civakê derxistin berdewam bike.
Komara Îslamî ya Îran her wext amade ye bo hevkarî ya xebatî bi Rêxistina Neteweyên Yekbûyî û şerikên herêmî ji bo piştgirî ji aşti, dad û avakirina tevahî ya Sûriyê, bê îşgalkirin, teror û têkçûnên derveyî.
