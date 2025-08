Yemenê bi mûşeka "Filîstîn 2" balafirgeha Bin Gurion hedef girt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Hêzên çekdar ên Yemenê ragihandin ku operasyoneke leşkerî ya taybet li dijî Balafirgeha Bin Gurion li deverên dagirkirî pêk anîne û ragihandine ku operasyon bi serkeftî gihîştiye armancên xwe.

General Yahya Sarî, berdevkê tevgera Ensarullah, ragihand: Hêzên çekdar ên Yemenê bi karanîna mûşekeke balîstîk a supersonîk a "Filistîn 2" operasyoneke leşkerî ya taybet li dijî Balafirgeha Bin Gurion li Tel Avîvê pêk anîn.

Wî tekez kir ku êrîş serkeftî bû û bû sedema revîna bi mîlyonan siyonîstan ber bi stargehan û rawestandina çalakiyên balafirgehê.

Yahya Sarî her wiha got: Operasyona me ya leşkerî dê berdewam bike û tenê wê demê wê were rawestandin ku êrîşkariya li dijî Xezzeyê raweste û dorpêç bi dawî bibe.

Daxuyaniya berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê diyar dike ku ev operasyon wekî bersivek li hember sûcê qirkirinê yê dijminê siyonîst li dijî gelê Filistînî li Xezzeyê pêk hatiye û nîşana pabendbûna Yemenê ye ji bo piştgiriya gelê Filistînî û Mucahîdên vê axê.

Her wiha hate ragihandin ku Hêzên Deryayî yên Sana'ayê ji duh ve dest bi çavdêriya keştîyên şîrketên keştîvaniyê yên ku bi rejîma Îsraîlê re hevkariyê dikin kirine. Ev çalakî li gorî qonaxa çaremîn a zêdebûna operasyonên leşkerî li deryayê ye. Ev çavdêrî hemû keştîyên ku bi rejîma Îsraîlê re di têkiliyê de ne digire nav xwe.

Etîket

Filistîn

Yemen

Hêzên Çekdar ên Yemenê

Balafirgeha Ben Gurion

Tel Aviv