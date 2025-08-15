Kurdistan: Nîşandana yekîtiya Şîe û Sunnî di xizmetkirina ziyaretvanên Erbeînê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di van rojan de ku dijmin bi hemû hêza xwe hewl dide ku sînorên navxweyî ne ewle bike û komployan bike, Erbeîn derfetek bû ku ewlehî, yekîtî û hevxemiyê nîşan bide.
Kurd bi hemû hêza xwe pêşwaziya heciyên Îmam Huseyîn kirin û bi hemû dil û canê xwe çûn mêvanên wî pêşwazî bikin da ku toza lingên xwe bikin papaxê çavên xwe.
Çar sal xizmet li ser rêya Erbeînê
Mukiba Pêxemberê Mezin (s.x.a) ê Kurdistanê, ku xwedî dîrokeke 4 salan a xizmetkirina ziyarevanên Erbeîn Huseyîn e, îsal jî, mîna salên berê, pêşwaziya evîndarên Ebû Abdullah El-Huseyn (s.x) kir.
Di hevpeyvînekê de bi nûçegihanê Mehr re, berpirsê vê meşê, behsa çalakiya 24 demjimêran a vê meşê kir û got: Rojane di navbera 1200 û 1300 hecî de di vê meşê de dihatin pêşwazîkirin, û di her nîvro û şîvê de 600 heta 700 pakêtên xwarinê dihatin belavkirin.
Ehmed Felegarî got jî: Ev du sal in, vê rêwresmê bi zêdekirina taştêyên germ û sar xizmetên xwe berfireh kiriye, û rojane nêzîkî 500 heta 600 hecî ji taştêyên germ û 200 kesan jî ji taştêyên sar kêf distînin.
Serokê rêwresma mukiba Pêxemberê Pîroz (s..x.a) li Kurdistanê, behsa tesîsên bicihkirina vê rêwresmê kir: Kapasîteya rêwresmê ji bo bicihkirina xwişk û birayan di navbera 500 û 600 kesan de ye, û ev xizmet dê ji 12ê Tebaxê heta 15ê Tebaxê berdewam bike da ku heciyên ku ji merasîma Erbeînê vedigerin piştî bêhnvedanê bikaribin ber bi bajarên xwe ve biçin.
Erbeîn derfetek e ji bo xurtkirina ewlehiya domdar
Yek ji xizmetkarên rêwresmên Kurdistanê jî diyar kir: Rola bêhempa ya rêwresma Erbeînê di xurtkirina ewlehiya domdar û yekbûna neteweyî de hêja ye, û Erbeîna Husên komplo û bombebarana propagandayê ya dijminan di qada sîber de bêbandor kiriye û bûye faktorek ji bo yekîtî û hevgirtinê di civaka Îslamî de.
Remezanzade behsa damezrandina 76 rêwiyan ji bo xizmetkirina heciyên Îmam Huseyîn (s.x) li vê parêzgehê kir û got: Xizmetên rêwiyên Kurdistanê 24 saetan ji xizmetkaran re hatin pêşkêş kirin.
Xizmetkirina heciyên ji sînorên din ên welêt
Remezanzade behsa berfirehiya rêwiyên parêzgehê kir û got: Ji bilî heciyên ji sînorê Başmaqê, van rêwiyan xizmet ji hezkiriyên ku ji parêzgehên Erdebîl, Azerbaycana Rojhilat, Azerbaycana Rojava, Zencan, Gîlan, û her weha parêzgehên navendî yên welêt re derbas bûne da ku serdana sînorên Xosrewî û Mehranê bikin, kirine û dê heta 15ê Tebaxê xizmetên xwe bidomînin.
Wî Erbeîn wekî faktorek girîng di xurtkirina yekîtî û bêbandorkirina komployên dijmin de hesiband û got: Spas ji Xwedê re, ev hezkirina Ehlê Beytê (s.x) bûye sedem ku ew hem di ewlehiya domdar û hem jî di hevgirtin û yekîtîya civaka Îslamî de rolek girîng bilîze.
Kolonel Remezanzade, tekez li ser rola girîng a Sunniyan di pêşwazîkirina heciyan de kir û got: Bi xêra Xwedê, li Parêzgeha Kurdistanê, piraniya pêşwazîkirinê ji hêla Sunniyan ve tê kirin, û ev yek hevgirtinek mezintir diafirîne. Heciyên ku cara yekem ji navenda welêt serdana parêzgeha me dikin û ji wir derbas dibin, bi xwe jî qebûl dikin ku Kurdistan parêzgehek çandî ye, û ev mînakek ji daxuyaniya Rêberê Bilind di dema serdana wan a Parêzgeha Kurdistanê de ye, ku wî got; Parêzgeha Kurdistanê parêzgehek çandî ye.
Piraniya meşên li Kurdistanê ji hêla birayên Sunnî ve têne birêvebirin
Wî destnîşan kir: Xelkê parêzgehê bi zehmet dixebitin û piraniya meşên me ji hêla birayên Sunnî ve têne birêvebirin ku bi xwe pêşwaziya heciyan dikin, û ev evîna di navbera mezhebên Şîe û Sunnî de ji ber hebûna xelkê bi xwe ye.
Hewesa heciyan, hewldanên cîhadîst ên hêzên Xizmetkarên Erbeînê li vê herêmê, bîranînek ji yek ji bûyerên olî yên herî mezin ên cîhanê di dîroka medyayê ya welêt de belge dikin û tomar dikin.
Kurdistan îro neynika yekîtî, hevxemî, hevgirtin û hevgirtinê ye li welêt, û hembêza germ a Kurdên Sunnî ji bo mazûvaniya evîndarên Huseyîn (s.x) vekirî bû û pêşwaziya ziyarevanên kir.
Your Comment