"Bi bereketê Erbaînê yekbûna Şîʿe û Sûnî li Kurdistanê hêvîdarî hat damezrandin"

Li gorî rapora rojnamegerê Meher ji Senendecê, Mamosta Fayiq Rostêmî di rojava roja înî ya nimêja înî ya vê hefteyê ku di Mizgefta Camie ya Senendecê de hat pêkanîn, di nav xutbeyan de, di pêşî gîhandina bîranîna şehîdan û teslîyyeta rojanê Erbaînê Huseynî, got: Kurdistanî di rojanê Erbaînê Huseynî de yekbûna û hevkarîya Şîʿe û Sûnî nîşan dan.
Ew ji hemû zayiran ku sinora Başmaqê ji bo rêwîtiya Erbaînê hilbijartibûn, sipas kir û got: Bi bereketê Erbaînê me dît ku yekbûn û hevpeyvîn di navbera Şîʿe û Sûnî û evîndarên Hazretê Ebû Abdillah Huseyn (s.x) li herêmê zêde bûye.
Wê diyar kir: Mehmankirina gelê Kurdistanê di nav gelê Îranê de naskirî ye û ev hez û evîndarîya wan ji bo zayiran, bi taybetî di cemiyeta ruhani ya rêwîtiya Erbaînê de, nîşana derînahiya peywendiyê û evîndarîya ruhanî ye.
Îmamê Înê yê Sine Cemeʿa ya Senendecê zêde kir: Ev hez sinor û sînorên çandî nayê zanîn û wê yek nîşana evîndarî, yekbûn û fedaîtiya mirovên bi peyman li Ahlê Beyt (s.x) ye.
Mamosta Rostêmî diyar kir: Di çar sala dawî de me dît ku zayiran bi hejmarê mezin ji sinora Başmaqê derbas dibûn û hêvîdar in ku di sala pêş de jî mezinbûnê bibin.
Komara Yekîtiya Neteweyên Yekgirtû jêr hilweşîna hêzên mezin, di nav wan de Amerîka e
Îmamê Înê yê Sine' ya Senendecê her weha li ser zulum û terora rejîma qazî û sionîst li gelê Xezze diaxivî û got: Ji bo gelê cîhanê aşikar e ku Komara Yekîtiya Neteweyan li bin destê hêzên mezin ên cîhanê ye, di nav wan de Amerîka jî hene, heke ne ew ê bêdengiya xwe şikê, çalakîyekî pratîkî jî bibêje.
Îmamê Demkîʿa ya Senendecê her wiha ji pêşîyên gelê Îranê di dijwarîyan de, bi taybetî di şerê 12-rojî yê zulumî de, piştgirî kir û ji rêxistinan xwest ku tevahî hêviyên xwe bo çareserkirina pirsgirêkan bi kar bîne û ji gelê xwe sipasdar bin.
Di beşeke din a axaftina xwe de, ew bi cihêkirina pêwîstiya sazkirina şertên baş bo sermaweyan û piştgirî ji sermayedarên daxwaz kir: Îran welatekî hêzdar e bi serdana xwezayî û çavkanî û ne hewce ye ku li derveya xwe bifikirin.
Îmamê Demkîʿa di dawi de got: Herêmê Kurdistan û Îranê Îslamî ji hemî alî ne qelew ne, lê bi kar anîna rast û rêxistina xwerû ji van çavkanîyan pêdivî ye ku rêvebiriyekî xwerû û planekî pêvajoyî hebin.
