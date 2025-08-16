Trump û Putin manşetên rojnameyan kirin; Wan li hev kir ku şer bi dawî bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Donald Trump, serokê Amerîkayê, û Vladimir Putin, serokê Rûsya, li serbankeya asmanî ya Elmendorf li Alaska civînêk dan. Di vê civînê de wan li ser qediya şerê Ukrayna, hêvîkirina aştiyê û hevkariya aborî û ewlehiya cîhanê axivîn.
Piştî civînê, konferansa rojnamevanan çêbû ku Trump û Putin jê re gotin ku civîn gelek baş bû û wan hêvî dikarin şer qediya xwe bigire.
Putin got: "Em dixwazin şerê Ukrayna qedî bike."
Trump jî got: "Ez bi dostên xwe yên NATO û Zelenskiy re axivîme û ez ê serdana Moskva bikim. Civînê min bi serok Putin pir pozîtîv(erênî) bû."
Your Comment