Trump û Putin manşetên rojnameyan kirin; Wan li hev kir ku şer bi dawî bikin

16 August 2025 - 12:55
Donald Trump û Vladimir Putin rêkeftin ku şerê Ukrayna qedî bike.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Donald Trump, serokê Amerîkayê, û Vladimir Putin, serokê Rûsya, li serbankeya asmanî ya Elmendorf li Alaska civînêk dan. Di vê civînê de wan li ser qediya şerê Ukrayna, hêvîkirina aştiyê û hevkariya aborî û ewlehiya cîhanê axivîn.

Piştî civînê, konferansa rojnamevanan çêbû ku Trump û Putin jê re gotin ku civîn gelek baş bû û wan hêvî dikarin şer qediya xwe bigire.

Putin got: "Em dixwazin şerê Ukrayna qedî bike."

Trump jî got: "Ez bi dostên xwe yên NATO û Zelenskiy re axivîme û ez ê serdana Moskva bikim. Civînê min bi serok Putin pir pozîtîv(erênî) bû."

