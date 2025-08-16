Bandora rêkeftina navbera Tirkiye û PKKê li ser Herêma Kurdistanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komek ji 30 endamên PKKê di merasîmekê de li Şikefta Jasana ya parêzgeha Silêmaniyê di 11ê Hezîranê de wekî beşek ji pêvajoyek aştiyê ya nû di navbera PKK û Tirkiyeyê de çekên xwe şewitandin. Şikeft cihê berxwedana Şêx Mehmûd li dijî hêzên Brîtanî di salên 1920an de bû û hilbijartina cihê wekî cih peyam û aliyên herêmî yên tevgera aştiyê nîşan dide; Hewldana dawî ya aştiyê di sala 2015an de bi ser neket.
Piştgiriya partiyên sereke yên herêmê û peyama Ocalan
Herdu partiyên sereke yên herêmê, PUK û KDP, pêşwaziya vê gavê kirin. Şandeyek ji Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gel peyama Ocalan ji Mesûd Barzanî û Bafel Talabanî re ragihand.
Rewşek cuda ji ya berê
Berevajî gerên berê, di sala 2019an de piraniya pevçûnên di navbera PKK û artêşa Tirkiyeyê de li Herêma Kurdistanê qewimîn, ku bû sedema koçberbûna berfireh a gundiyan. Tirkiyeyê di nav 15 kîlometreyan de ji Herêma Kurdistanê zêdetirî 35 baregehên leşkerî vekirine û PKK ji hin deverên parêzgeha Duhokê derxistiye. Di heman demê de, operasyona bêmirov a Enqerê zirareke girîng daye hêzên PKKê û ew neçar kiriye ku tunelên bin erdê bixebitîne.
Li gorî komên aştîxwaz, êrîşên Tirkiyeyê ji merasîma bêçekkirinê vir ve ji sedî 97 kêm bûne. Ajansa Îstîxbarata Parastinê ya DYA pêşbînî dike ku bêçekkirina tevahî ya PKKê, her çend hêzên Tirkiyeyê li herêmê bin jî, dikare aramiya herêmê baştir bike.
Têkiliyên aloz ên partiyên Kurdî bi PKKê re
Partiya Demokratîk, ku Erbîl û Duhokê kontrol dike, her tim li dijî hebûn û pêşketinên PKKê li van deveran derketiye û têkiliyên wê yên nêzîk bi Tirkiyeyê re hebûne. Pirsgirêkên di navbera her du aliyan de vedigerin şerê navxweyî yê Kurdan di salên 1990î de û pirsgirêkên wekî hebûna PKKê li Şengal û kampa Mexmûrê.
YNK tevî têkiliyên xwe yên demdirêj bi PKKê re di bin zexta Tirkiyeyê de ye. Enqerê di sala 2023an de firînên ji balafirgeha Silêmaniyê qedexe kir û êrîşên bêmirov li parêzgehê berdewam kirin.
Encamên serkeftina pêvajoya aştiyê
Hikûmeta Iraqê pêşwazî li vê gavê kir û tekez kir ku pêwîst e leşkerên Tirk ji welêt derkevin. Ger pêvajoya aştiyê serkeftî be, Herêma Kurdistanê dê gelek sûd werbigire, di nav de:
Bidawîanîna pevçûnên sînor û kêmkirina windahiyên mirovî û aborî
Vegera penaberên ji kampa Mexmûrê bo Tirkiyeyê
Rakirina qedexeya seferê li Silêmaniyê û baştirkirina têkiliyên Tirkiyeyê bi Herêma Kurdistanê re
Xurtkirina hevkariya aborî û geştiyariyê di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de
Kêmkirina tiştê ku PKK wekî destwerdana partiyek Kurd a Tirkiyeyê li Herêma Kurdistanê bi nav dike
Mihemed Salih ji Enstîtuya Lêkolînên Siyaseta Derve ya Dewletên Yekbûyî bawer dike ku ger PKK çekan deyne û dewleta Tirkiyeyê di çarçoveya qanûnî de mafek bide Kurdan, ev ji bo hemî Kurdan gavek mezin e û dikare têkiliyên xwe bi Tirkiyeyê re baştir bike.
Li gel van hemû hêviyan, encama dawî ya vê pêvajoyê dê heta dawiya sala 2025-an were zanîn, lê ger ew were bidestxistin, ew dikare bibe xalek werçerxê di aramî û pêşkeftina Herêma Kurdistanê û têkiliyên wê bi cîranên xwe re.
