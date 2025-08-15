Meşa mezin a Lîwayên Seyîd el-Şuheda di şeva Erbeînê de bi amadebûna Ebû Ala el-Welai / nîşandana yekîtiya berxwedanê û Aşûrayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) ABNA- Ji Iraqê, di êvara Erbeînê de, bi sedan hêzên Lîwayên Seyîd el-Şuheda (S.X) roja Înê êvarê, 19ê Sefera 1447an de li Kerbelayê kom bûn da ku merasîma xwe ya salane bi amadebûna Hecî Emîn Ebû Ala el-Welai, Sekreterê Giştî yê komê li dar bixin.
Ev çalakiya di şeva Erbeînê de, bi amadebûna yekîneyên şer, hêzên seferberiya gel û fermandarên payebilind ên berxwedanê, hevgirtina rêxistinî û peyama siyasî ya eniya berxwedanê nîşan da.
Ebû Ala El-Welai di axaftina xwe ya li kêleka merasîmê de hebûna hêzên berxwedanê li kêleka bi mîlyonan Ziyaretvanên Huseynî wekî "tevlîheviya bawerî û amadebûna şer" bi nav kir û tekez kir ku Lîwayên Mamosteyê Şehîdan Seyîd el-Şuheda (S.X) dê di parastina Iraqê, pîroziyan û îdealên neteweya Îslamî de di pêşengiya wan de bimînin.
Meşa îsal bi dirûşmeya #Aşûra_Serkeftinê hate lidarxistin û hêzan alên şîna Huseynî û sembolên berxwedanê hilgirtin, di heman demê de qurbanîdana hevalên Mamosteyê Şehîdan bi bîr anîn û peyama amadebûna ji bo rûbirûbûna her gefê ragihandin.
Şirovekarên siyasî bawer dikin ku lidarxistina vê merasîmê di nav pêşketinên ewlehiya herêmî de ne tenê sembola girêdana dîrokî ya Aşûrayê bi berxwedana hemdem re ye, lê di heman demê de peyama astengkirinê ji dijminan re û ragihandina hevgirtinê bi eksena berxwedanê ya li seranserê herêmê re jî hildigire.
Ketaib Seyyid el-Şuheda, ku di salên dawî de di şerê li dijî terorîzmê û parastina mezargehên Ehlê Beytê (S.X) de roleke girîng lîstiye, her sal vê defîleyê wekî kevneşopiyeke stratejîk ligel meşa Erbeînê li dar dixe; kevneşopiyeke ku îsal ji her demê bêtir aliyek sembolîk û stratejîk girtiye.
................................
/Dawiya peyamê
Tags
Ketaib Seyîd El-Şuheda
Iraq
Erbaîn el Huseynî
Ebû Ala el-Welayî
Your Comment