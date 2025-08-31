  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

El-Welaî:Şehîdbûna serokên Yemenê belgeyek e ji bo bêgirtiya vê gelê li ber armanca Filistînê

31 August 2025 - 11:03
News ID: 1722185
El-Welaî:Şehîdbûna serokên Yemenê belgeyek e ji bo bêgirtiya vê gelê li ber armanca Filistînê

Serokê Giştî ya "Ketayib Seyîd El-Şuheda " di peyamekê de şehîd bûnê serok û hin wezîranê hukûmeta Yêmenê di êrîşa dawî ya rejîma sîyonîstî de bi rêz û xemgînî hatî şandina, û vê reketê wisa nas kir: "Ev şehadet nîşaneke rûmetdar e ji ber berxwedana gelê Yêmenê di parastina Filistînê û dijî zulumê de."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebu Elâ El-Welaî, Serokê Giştî ya Ketayib Seyyidûş-Şuheda, di peyamekê de bi rêzdankirin ji ser cih û awayê gelê Yemenê, bi serokatiya Seyyid Ebdulmelik Bedrêddîn Hûsî, ragihand ku:

Gelê Yemenê di bilindtirîn astên rûmet, hevduzî û berxwedanê de, bi serfirazî li hemberê neteweyê zulumgirtî ya Filistîn û gelê Gaza ya di girtiyê de rawestine.

Ew hucûma dawî yê Siyonîstan, “xiyanetekê zalimane û bicihanane” navnîş kir û zêde kir:

Xwînên paqij a serokên Yemenî careke din bi cîhan nîşan da ku gelê Yemenê xwedî awayekê rastîn û fermî ye di alîgiriyê ji mazlumên de.

Ebu Elâ El-Welaî herwisa rejîma Siyonîstî bi hêz û aşkarî li dijî nirxên mirovahiyê û qanûnên navneteweyî şermezar kir û got:

Yemenî bi qehremanî li dijî dijmên rawestin û hêj jî piştgiriya xwe ji gelê Filistîn derbas nakin.

Di dawiya peyamê de, ew bi rêzdankirinê ji goran û duayê bo şêfa ya birîndarên hucûman, bêyan kir:

Ev şehîdî azm û iradeya fronta berxwedanê di parastina mazlumên de zêdetir dike.

Dawiya Peyamê /

Navnîşanên Girîng:
Yemen |

Your Comment

You are replying to: .
captcha