El-Welaî:Şehîdbûna serokên Yemenê belgeyek e ji bo bêgirtiya vê gelê li ber armanca Filistînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebu Elâ El-Welaî, Serokê Giştî ya Ketayib Seyyidûş-Şuheda, di peyamekê de bi rêzdankirin ji ser cih û awayê gelê Yemenê, bi serokatiya Seyyid Ebdulmelik Bedrêddîn Hûsî, ragihand ku:
Gelê Yemenê di bilindtirîn astên rûmet, hevduzî û berxwedanê de, bi serfirazî li hemberê neteweyê zulumgirtî ya Filistîn û gelê Gaza ya di girtiyê de rawestine.
Ew hucûma dawî yê Siyonîstan, “xiyanetekê zalimane û bicihanane” navnîş kir û zêde kir:
Xwînên paqij a serokên Yemenî careke din bi cîhan nîşan da ku gelê Yemenê xwedî awayekê rastîn û fermî ye di alîgiriyê ji mazlumên de.
Ebu Elâ El-Welaî herwisa rejîma Siyonîstî bi hêz û aşkarî li dijî nirxên mirovahiyê û qanûnên navneteweyî şermezar kir û got:
Yemenî bi qehremanî li dijî dijmên rawestin û hêj jî piştgiriya xwe ji gelê Filistîn derbas nakin.
Di dawiya peyamê de, ew bi rêzdankirinê ji goran û duayê bo şêfa ya birîndarên hucûman, bêyan kir:
Ev şehîdî azm û iradeya fronta berxwedanê di parastina mazlumên de zêdetir dike.
Dawiya Peyamê /
