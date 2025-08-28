Hevkêşeya Kurd, Şam û Enqerê nazik û aloz e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) bi berdewamî li pey rêkeftinekê bi Şamê re ne, heta di dema desthilatdariya Beşar Esed de jî," Vladimir van Welgenborg, pisporekî navneteweyî yê mijarên Kurdan, ji kovara Antold Syria re got.
Peymanek bê zorê ku ji agirbest û vegera penaberan pêk tê. Lê pirsgirêka sereke li vir rêveberiya navendî an nenavendî ya dewleta Sûriyeyê ye, ku hîn jî nezelal û pirsgirêkdar e. Ji aliyekî din ve, peyman bi berdewamî tekez li ser yekbûna saziyên leşkerî û sivîl li bakurê rojhilatê Sûriyeyê dikin, lê hûrguliyên çawaniya bicîhanîna wê nezelal in.
"Peymana 10ê Adarê ya di navbera Serokê Demkî yê Sûriyeyê Ehmed Şera û Fermandarê Giştî yê Hizbullahê Mezlûm Kobanî de ne-rûbirû ye û hin xalan dihewîne wekî agirbest û vegera penaberan," wî got. Lê tiştek li ser modela hikûmeta navendî ya dewletê û navendîkirin an nenavendîkirinê nehatiye gotin. Ji ber vê yekê, pirsgirêkên sereke bêguherîn dimînin û ti ravekirinek li ser ka saziyên leşkerî û sivîl li bakurê rojhilatê Sûriyeyê dê çawa bibin yek tune.
"Helwesta Hizbullahê neguheriye, lê reftara hikûmeta navendî ya bi gelê Elewî re, derew, boykot û hewldanên kontrolkirin û yekgirtina wan, bêbaweriya di navbera Hizbullah û Şamê de zêde kiriye," wî got. Di vê navberê de, dewleta Şerîetê eşîrên xwe li dijî Droziyan bi kar aniye û xuya ye ku li dijî Kurdan komployek wisa dimeşîne.
"Ew ji bo zextkirina li Şamê bû ku nenavendîbûn û yekîtî bi kom û encumenên din ên Sûriyeyê re qebûl bike. Hilweşandina Parîsê ji konferansê bêtir li ser dijberiya Tirkiyeyê ya li hember konferansa li Fransayê ye," wî got.
Pisporê mijarên Kurdî behsa îhtîmala vegera hêzên Ereb ên di nav Hizbullahê de bo dewleta Sûriyeyê kir û got: "Di şerê li Minbicê de, hin ji Hizbullahê ji hev veqetiyan û tevlî hêzên ku ji aliyê Tirkiyeyê ve tên piştgirîkirin bûn. Ji ber vê yekê îhtîmalek heye ku di eniya hêzên Ereb ên Hizbullahê de guhertinek çêbibe, û niha ku Beşar ketiye û hêzên biyanî yên nêzîkî wî ji Sûriyeyê vekişiyane, îhtîmal e ku eşîr bi zorê ber bi Şamê ve biçin.
"Kurdên ku li herêmên Ereb dijîn di konferansê de roleke girîng nelîstine ji ber ku ew êdî di nav civaka Ereb de nehatine entegrekirin û hebûna teknokratan li Şamê nikare Kurdan temsîl bike, nemaze ji ber ku êdî pozîsyoneke wan a leşkerî tune ye," wî got. Helwesteke eşîrî.
"Tirkiyeyê her tim piştgirî daye dewleteke navendî li Sûriyeyê û xwestiye ku Hizbullah hilweşe, ji ber vê yekê heke danûstandinên di navbera Hizbullah û Şamê de bi ser nekevin, îhtîmalek heye ku Kurd rasterast bi Tirkiyeyê re danûstandinan bikin," wî got. Lê di rewşa têkçûna têkiliyên Kurd-Şamê de, ku ne ne mimkûn e, ez nafikirim ku Enqere rasterast êrîşî Kurdan bike.
Your Comment