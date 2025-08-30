Teror(Kuştina) Ebû Ubeyde hat redkirin/Berxwedana Îslamî li dijî gotegotan hişyarî dide

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA- Hêzên ewlehiyê yên Berxwedana Filistînê îro, Şemiyê, daxuyaniyek weşandina û bêjeyên nerast yên rejîma Siyonîst ên li ser kuştina berdevkê Lîwayên El-Qesam Ebû Ubeyda red kirin.
Berxwedana Filistînê, dema ku hişyarî da kesên ku van gotegotan belav dikin, got: Çavkaniya van gotegotan rejîma dagirker e; yanî gotegot bi armancên îstîxbaratî yên taybetî têne belavkirin.
Hemasê tekez kir: Medyaya rejîma dagirker di bin fermana artêş û ajansên îstîxbaratê de ye, û bêyî fermana ewlehiyê tu nûçe nayê weşandin.
Berxwedana Filistînê her wiha bi bîr xist: Bi ezmûnê hatiye îspat kirin ku rejîma dagirker gotegotên li ser kuştina rêberên berxwedanê belav dike da ku wan û torên wan ên ragihandinê ber bi hin reftaran ve bibe û bi vî rengî, agahdariya pêwîst ji bo hedefgirtina wan berhev bike û nûve bike.
Hemasê, dema ku banga hişyariyê kir, lê zêde kir: Em bang li gelê xwe dikin ku bala xwe nedin gotegotên rejîma dagirker, ji ber ku ev gotegot beşek ji şerê psîkolojîk in ku armanc dikin ku eniya navxweyî qels bikin.
