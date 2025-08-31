  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Çand û Huner

Rêberê Şoreşê : Şampiyonên voleybolê dilê welêt xweş kirin

31 August 2025 - 20:44
News ID: 1722405
Rêberê Şoreşê : Şampiyonên voleybolê dilê welêt xweş kirin

Tîma voleybola ciwanan a Îranê di fînala şampiyoniya cîhanê de bi serketina li hember Îtalyayê, bi ser ket û cara sêyemîn bû şampiyon. Rêberê Şoreşê Îslamî, Ayetullah Xamineyî, di peyamekê de spasî û teqdîra xwe ji van lehengên ciwan re anî ziman.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- piştî serbilindiya tîma voleybola ciwanan a welatê me bi serketina şampiyoniya cîhanê, Ayetullah Xamineyî di peyamekê de spasiya xwe ji zarokên neteweya Îranê re anî ziman.

Mesajê peyama Rêberê Şoreşa Îslamî wiha ye:

Bi navê Xwedêye Dilovan ûnDilovîn

Xortên delal ên voleybolê yên şampiyon, bi lîstika xwe ya baş dilê gelê Îranê kêfxweş kir. Ji hemû we re spas dikim.

Seyîd Elî Xamineyî

1404/6/9

🔹Tîma neteweyî ya voleybolê ya xortan a Komara Îslamî ya Îranê, ku bi bi serketina 8 serkeftinên li dû hev di qonaxa pêşbirk û rakirinê de çûne fînal, bi bi serketina Îtalyayê bi 3-1 cara sêyem bû şampiyonê pêşbirkên voleybolê yên cîhanê yên di binê 21 salî de.

………………………..

Dawiya peyamê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha