Rêberê Şoreşê : Şampiyonên voleybolê dilê welêt xweş kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- piştî serbilindiya tîma voleybola ciwanan a welatê me bi serketina şampiyoniya cîhanê, Ayetullah Xamineyî di peyamekê de spasiya xwe ji zarokên neteweya Îranê re anî ziman.
Mesajê peyama Rêberê Şoreşa Îslamî wiha ye:
Bi navê Xwedêye Dilovan ûnDilovîn
Xortên delal ên voleybolê yên şampiyon, bi lîstika xwe ya baş dilê gelê Îranê kêfxweş kir. Ji hemû we re spas dikim.
Seyîd Elî Xamineyî
1404/6/9
🔹Tîma neteweyî ya voleybolê ya xortan a Komara Îslamî ya Îranê, ku bi bi serketina 8 serkeftinên li dû hev di qonaxa pêşbirk û rakirinê de çûne fînal, bi bi serketina Îtalyayê bi 3-1 cara sêyem bû şampiyonê pêşbirkên voleybolê yên cîhanê yên di binê 21 salî de.
