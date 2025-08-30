Wezîrê Derve ê berê yê Lubnanê di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Piştî bêçekkirina Hizbullahê, garantiyek ji bo parastina Lubnanê ji dijminê xayîn tuneye

Adnan Mençur: Ma erkdarên fermî yên Lîbnanê dikarin li hember Dewletên Yekbûyî bidin sekinîn û berjewendiyên Lîbnanê û xetereyên ji bêçekkirinê têne çêkirin li ber çavan bigirin? Kê dê di axa Lîbnanê de bimîne da ku li hember tecawuza Îsraîlê bisekine? Ma artêşa Lîbnanê bi tenê dikare li hember tecawuzê bisekine? Qet nayê."
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Mijara bêçekkirina Hizbullahê li Lubnanê û yekdestkirina çekan di destê hikûmetê de, di demên dawî de bûye yek ji mijarên herî hesas û nakok di qada siyasî ya vî welatî de.
Şêx Neîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, di helwesta xwe ya dawî de ragihand ku hemû pirsgirêkên welêt ji ber dijminatiya Îsraîlê û piştgiriya Amerîkayê ji bo wê çêdibin, û ji bo çareserkirina pirsgirêkên Lubnanê, divê em pêşî vegerin serweriya neteweyî, êrîşa Îsraîlê rawestînin, hêzên dagirker ji axa Lubnanê vekişînin, dest bi ji nû ve avakirinê bikin û girtiyan azad bikin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku eger berxwedan nebûya, Îsraîl dê bigihîşta Beyrûtê û 600 kîlometre Lubnanê dagir bikira, wekî ku li Sûriyeyê qewimî, û got: Berxwedan astengiyeke xurt e li dijî armancên Îsraîlê, û ev rejîm nikare li Lubnanê bimîne an jî projeya xwe ya berfirehbûnê bi rêya Lubnanê pêş bixe.
Di vê çarçoveyê de, "Adnan Mansûr", Wezîrê Derve yê berê yê Lubnanê, sedem û encamên bêçekkirina Hizbullahê li ser serweriya axa welêt şîrove kir û bersiva pirsên ku hatine kirin da.
ABNA: Hûn sedemên daxwazên dubare yên ji bo bêçekkirina Hizbullahê û îdiayên ku ev çek gefê li Lubnanê dixwin çawa dinirxînin?
Derbarê îdiayên ku çekên Hizbullahê gefê li hikûmeta Lubnanê ne û divê hikûmet van çekan bi xwe ve sînordar bike, divê ez bibêjim ku biryara 1701 û bi taybetî peymana "Taîf" destnîşan dike ku mafê Lubnanê û gelê wê heye ku bi êrîşkariyê re rû bi rû bimînin. Ji ber vê yekê, hebûna berxwedanê li Lubnanê bi fermî hatiye pejirandin. Lêbelê, îro, piştî êrîşkariya rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê, di hundirê Lubnanê de deng derketine ku îdia dikin ku Hizbullah divê çekên xwe radest bike, ji ber ku radestnekirina çekan ji bo Îsraîlê hincetek peyda dike ku êrîşên xwe yên li ser Lubnanê bidomîne û rê li ber vegera niştecihên wê bigire. Bi rastî, ev îdia ji hincetên derewîn wêdetir tiştek din nînin.
ABNA: Di siya êrîşên berdewam ên rejîma Siyonîst de encamên bêçekkirina Hizbullahê ji bo welatê Lubnanê çi ne?
Divê bê zanîn ku bêçekkirina Hizbullahê encamên cidî hene. Piştî bêçekkirinê, kî û çawa dê axa Lubnanê ji her êrîşeke Îsraîlê biparêze, nemaze ji ber ku em dizanin ku piştî sala 2006an, Konseya Ewlekariyê biryara 1701 derxist ku banga agirbestê dikir, lê rejîmê her gav ew binpê kiriye.
Ji sala 2006an heta 2023an, dema ku şerê piştgiriya Xezeyê dest pê kir, Lubnanê guleyek jî neavêt erdên dagirkirî. Berevajî vê, Îsraîlê ji bejahî, deryayî û hewayî zêdetirî 40,000 caran biryara 1701 binpê kir. Ji ber vê yekê, dijminê Îsraîlê ne pêbawer e. Bi tu awayî nayê bawerkirin, ji ber ku îştaha wê ya dagirkirin û xwarina axan pir mezin e, ne tenê li Lubnanê, lê di heman demê de li Sûriye û deverên din jî.
Ji ber vê yekê berxwedan dibêje: Kî dikare garantî bide Lubnanê ku ger Hizbullah çekên xwe radest bike, Îsraîl dê ji her demê bêtir êrîşî axa welêt neke û axên wê tevlî neke?
Ti saziyeke navneteweyî tune ye ku garantiyek wisa bide, nemaze ji ber ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê serokê komîteya pênc-endamî ye ku çavdêriya agirbestê dike ku di 27ê Mijdara 2024an de hatiye damezrandin, û Îsraîl, di bin siya çavderiya bi vî rengî de, her roj peymanê binpê dike, balafirên bêpîlot ên Îsraîlî dever û gundên Lubnanê bombebaran dikin, rê li ber vegera niştecihan bo ser erdên xwe û heta ji nû ve avakirina malên xwe digirin.
Ji ber vê yekê, Lubnanê soz da agirbestê, lê Îsraîl qet pê ve girêdayî nebûye, ji ber vê yekê dê çi bibe ger berxwedan çekên xwe radest bike? Radestkirina çekan tê wê wateyê ku Îsraîl bi azadî li axa Lubnanê bigere, êrîşan bike û xakê kontrol bike, mîna ku ew niha hin dever û gundan kontrol dike û niha bawer dike ku gund hene ku Lubnanî divê di tu şert û mercan de nekevinê, ango divê ew sivîl û bêmirov bin.
Helwesta gelê Lubnanê li ser mijara bêçekkirina Hizbullahê çi ye?
Piraniya Lubniyan, her çend nêrînên wan ên cûda hebin jî, bi gelemperî piştrast in ku ger Hizbullah çekên xwe radest bike, Îsraîl dê dagirkeriyê bidomîne. Ji Rojava, Dewletên Yekbûyî, Ewropa an welatên Erebî ti garantî tune ku eger Hizbullah çekên xwe deyne, Îsraîl dê dest bi dagirkeriyê neke.
Nûnerê Amerîkî Lindsey Graham, ku du roj berê serdana Lubnanê kir û bi rayedarên Lubnanî re civiya, heman tiştî qebûl kir. Wî got: "Ji min nepirsin ka piştî ku Hizbullah çek datîne, Îsraîl dê çi bike." Wateya vê yekê ev e ku dema berxwedan çek datîne û çekên xwe datîne, kes nikare garantî bike ka Îsraîl dê bêdeng bimîne an ji axa Lubnanê vekişe.
Lindsey Graham mebest ew bû ku ji bo Lubnanê ti garantiyek me tune ku Îsraîl dê ji deverên dagirkirî vekişe. Di wê rewşê de, berxwedana li Lubnanê çawa dikare bêçek bibe, ji ber ku hebûna wê di serî de ji bo pêşîgirtina li her êrîşeke Îsraîlê li ser axa Lubnanê ye.
ABNA: Hûn îdiaya rejîma Siyonîst a li ser çalakiya li dijî çalakiyê û vekişîna ji deverên dagirkirî yên Lubnanê ger Hizbullah çek datîne çawa dinirxînin?
Dijminê Îsraîlê îdia dike ku eger berxwedan çekên xwe radest bike, ew ê vekişe û ji axa Lubnanê derkeve. Dijmin durû ye, dijmin xayîn e, dijmin xwe diparêze. Dijmin pişta xwe bi bêçekbûnê nayne û razî nabe, lê li bêçekbûnê digere da ku Lubnanê bê hêzek rastîn bihêle ku rûbirûyê wê bibe.
Bo nimûne, li Sûriyeyê, em dibînin ku ji sala 1973an vir ve, piştî îmzekirina peymana agirbestê, Sûriyeyê guleyek jî li dijî Îsraîlê neavêtiye, lê dema ku hikûmeta Serokê berê yê Sûriyeyê Beşar Esed ket, me dît ku Îsraîlê çawa êrîşeke mezin li dijî vî welatî da destpêkirin. Îsraîlê şiyanên leşkerî yên Sûriyeyê yên ku di 70 salan de kom bûbûn ji holê rakir. Îsraîl her roj axa Sûriyeyê bombebaran dike. Ji ber vê yekê, em nikarin li hember vî dijminî bêdeng bimînin û em nikarin bi tu awayî baweriya xwe pê bînin. Ev dijminekî xayîn e ku dixwaze erdên Ereban parçe bike û tevlî bike, çi li Lubnanê, Sûriyeyê an li her deverek din be.
ABNA: Ma projeya bêçekkirina berxwedanê ne temamkirina senaryoya rejîma Siyonîst a di derbarê pêşeroja herêmê de ye?
Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu vê dawiyê qebûl kir ku ew dewletek li ser încîlî xeyal dike ku heşt welatan dihewîne, di nav de Iraq, Sûriye, Lubnan, Urdun û hin beşên Misir, Erebistana Siûdî û Kuweyt.
Niha, di ronahiya vê pirsgirêkê de ku bandorê li qada Lubnanê dike, pirsek derdikeve holê: gelo rayedarên Lubnanî perspektîfa berxwedanê fam dikin? Gelo ew dikarin li hember Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê rawestin û berjewendiyên Lubnanê û xetereyên bêçekkirinê li ber çavan bigirin? Kî dê li ser axa Lubnanê bimîne da ku li hember êrîşa Îsraîlê raweste? Gelo artêşa Lubnanê bi tena serê xwe dikare li hember êrîşê bisekine? Qet nebe.
