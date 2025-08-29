Gotinên Serokkomarê Iraqê li ser Xezzeyê û PKKê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokkomarê Iraqê Ebdulletîf Reşîd roja Çarşemê got ku çekdarkirina Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) gaveke girîng e ji bo xurtkirina aştî, ewlehî û aramiyê û çareserkirina nakokiyên li Iraqê.
Reşîd got, "Êrîşên berdewam ên li ser Xezzeyê bandorek neyînî li ser tevahiya herêmê dikin û helwesta Iraqê eşkere ye: ew israr dike ku piştgiriyê bide gelê Filistînê da ku mafê xwe yê diyarkirina çarenûsê bi dest bixe."
Serokkomarê Iraqê têkiliyên di navbera Bexda û Hewlêrê de di hemû waran de wekî baş û erênî nirxand û got: "Her çend cudahî hebin jî, lê gelek xalên hevpar hene û ji bo çareserkirina pirsgirêkan pêwîstiyeke mezin bi derxistina qanûna petrol û gazê heye.
………………………..
Dawiya Peyam/
Your Comment