"KEMÎNÊN ZÊYTÛNÊ": Piştî Bahoza El Eqsayê, Derbeya Herî Giran a Berxwedanê li Dagirkeran

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Lîwayên El-Qesam, baskê leşkerî yê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hamas), li ser kanala xwe ya Telegramê daxuyaniyek weşand û operasyona ku îro danê sibê, roja Şemiyê ji aliyê berxwedana Filistînê ve hatiye kirin, ku di encamê de çend leşkerên siyonîst hatine kuştin, birîndarkirin û windabûn, bi hûrgilî rave kir.
Li gorî daxuyaniya jorîn, artêşa rejîma dagirker di çar "bûyerên ewlehiyê" de li Xan Yûnis, taxa El-Sebra, û di du bûyeran de li taxa El-Zeytûn, ku di encamê de leşkerek hatiye kuştin û ۱۱ leşkerên din ên rejîmê birîndar bûne, hatiye hedefgirtin. Çar leşkerên din jî winda ne û tê bawerkirin ku ji aliyê hêzên berxwedanê ve hatine girtin. Ji ber sansura medyaya Îsraîlê, hîn jî derbarê rewşa wan de tu agahî tune.
Medyaya rejîmê êrîş û operasyonên leşkerî yên berxwedana Filistînê li dijî leşkerên siyonîst wekî bûyerên ewlehiyê bi nav dike.
Çavkaniyên Îbranî jî ragihandin ku hejmareke mezin ji şervanên El-Qesam beşdarî kemînên li taxa El-Zeytûn bûne, û helîkopterên artêşê yên ku ji bo veguhestina birîndaran hatine şandin, bi guleyên berxwedanê yên giran re rû bi rû mane.
Medyaya dagirker a Îsraîlê "Kemînên El-Zeytûn" wekî êrîşa herî dijwar ji Operasyona Bahoza El-Eqsayê ya ۷ê Cotmeha ۲۰۲۳an vir ve bi nav kir. Li gorî çavkaniyên Îbranî, artêşa dagirker protokola "Henîbal" çalak kir da ku di dema êrîşên li taxa El-Zeytûn de pêşî li girtina leşkerên xwe bigire.
Protokola Hanîbal prosedurek e ku artêşa Îsraîlê bikar tîne da ku pêşî li girtina leşkerên xwe bigire, her çend ev kiryar bibe sedema mirina leşkerên dîlgirtî jî. Ev protokol heta destûrê dide bombebarankirina mewziyên leşkerên dîlgirtî.
Ebû Ubeyde, berdevkê Lîwayên El-Qesam, di pozîsyonek nû de hişyarî da ku plana dagirkirina Xezzeyê dê ji bo dijmin felaket be û dê derfetên bêtir ji bo girtina leşkerên nû peyda bike.
Berdevkê Lîwayên El-Qesam zêde kir ku artêşa dagirker dê bi xwîna leşkerên xwe bedela plana dagirkirina Xezzeyê bide, û tekez kir ku hêzên berxwedanê di rewşek hişyarî û amadebaşiyê ya tevahî de ne.
