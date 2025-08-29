Sernav: Elewiyên Sûriyê piştî Tekçûna hikûmeta Beşar Esed: Ji kenarînişînî heta xwestina federalîzmê

Li gorî ajansa xabirên navneteweyî ya Ehl-ul Beyt ê (s.x) -ABNA - Eşîra Elewî yek ji koman herî navdar ên demografîk û siyasî di avahiya civaka Sûriyeyê de hesab dibe. Ev eşîr dîroka xwe ya tevlihev û guherbar heye. Ji bo sedsalan bi kenariya civakî û cudakariyê rû bi rû bûye û ji bo mayînde manê, ji bo jiyana herêmên çiyayî reviye.
Bi bihêzbûna elîtên Elewî di avahiya hukimraniya Sûriyeyê de, ev eşîr ji kenarê hate navenda hêzê. Lêbelê, eşîra Elewî piştî kuştina hukûmeta Beşar Esed di 8ê berfanbara 2024an de, bi komek mezin ji pirsgirêkên ewlehiyê, aborî û siyasî rû bi rû bû.
Nêrînek li ser Elewiyên Sûriyeyê
Kokên eşîra Elewî, ku di dîrokê de bi navê "Nuseyrî" hate nasîn, heta sedsala sêyem a hicrî (sedsala nehem a zayînê) tê şopandin. Ev eşîr li ser bingehên taliyên Mihemed bin Nesîr ava bûye û baweriyên wê tevliheviya hêmanên batînî û sufîzmê ne. Îmam Elî bin Ebî Talîb(ê) di vê mezhebê de cihêkî navendî digire û wekî rêberek manewî û fikrî tê nasîn.
Di dema mîsyoneriya Fransayê li Sûriyeyê û Libnanê di deh sala 1920î de, hin mezinên Nuseyriyan hewl dan ku navê xwe biguherînin, ji ber ku "Nuseyrî" barê neyînî dikir û ji bo cudakariyê dihat bikaranîn. Ew navê "Elewî" hilbijartin ku li Îmam Elî(ê) dimeşe. Ev guhertin di heman demê de bi avakirina "Dewleta Çiyayê Elewiyan" re pêk hat û navê nû di serdemê nûjen de belav bû.
Elewî bi taybetî li herêmên peravê yên Sûriyeyê, bi taybetî li bajarên Laziqîye û Tertosê, dijîn. Her weha li parêzgehên Hims, Heme û Dîmeşqê jî komên wan hene. Nifûsa wan nêzîkî %12ê nifûsa giştî ya Sûriyeyê tê texmîn kirin. Civakên Elewî li Libnan û Tirkiyeyê jî hene.
Pirsgirêkên ku Elewiyan tevgerandin
Piştî ruxandina hukûmeta Beşar Esed, Elewiyan bi pêlek mezin ya îtham û zextan rû bi rû bûn, ji ber ku gelek wan wekî berpirsiyarê karên hukûmeta berê dihesibandin.
Di sala 2025an de, şiddeta mezhebî li Sûriyeyê zêde bû. Nêrevanê Mafên Mirovan yê Sûriyeyê rapor da ku nêzîkî 50 komkujî li dijî Elewiyan li herêmên peravê yên Sûriyeyê û parêzgeha Hema ya Sûriyeyê çêbûye ku bû sedema mirina nêzîkî 1400 sivîlên Elewî. Ev statîstîk ne dawî ye, ji ber ku gelek leş ji aliyê grupên çekdarî yên têkildarî hukûmeta Colanî ve, hatine şewitandin an veşartin.
Elewiyên Sûriyeyê niha bi tehdîdên ewlehiyê, tirs ji tîna mezhebî, kêmbûna aborî û derxistina ji avahiyên dewletî û leşkerî rû bi rû ne. Her weha xetera koçberiya bi-zorê ji herêmên navxweyî yên Sûriyeyê ber bi herêma peravê ya Sûriyeyê û guhertina şêwaza jiyana dînî û civakî ya wan heye.
Her çend hikûmeta Colanî li Sûriyeyê wada daye ku Elewiyê dê bibe beşek ji pêşeroja welat û ne dê bibe hedefa tînê, lê şiddeta mezhebî û bêbaweriya di navbera Elewiyan û hikûmeta Colanî de hê jî berdewam e.
Şûrayên Elewiyên Sûriyeyê
Di bersiva vê tehdîdê de, Elewiyên Sûriyeyê çalakiya avakirina sazî û şûrayan kir da ku nûneriya xwe ya siyasî û civakî di Sûriyeya nû de bi cih bikin. Di dema hikûmeta Beşar Esed de, wisa avahî tune bûn, ji ber ku girêdana rasterast bi serokkomarê cihê saziyên serbixwe girtibû.
Şûraya Îslamî ya Bilind a Elewî
Ev şûra di destpêka sala 2025an de di nav û derveyê Sûriyeyê de hate avakirin. Daxuyaniya avakirina wê bi vîdyoyekê di torên civakî de ji hêla "El-Multaqa El-İslamî El-Elewî" ve hate weşandin.
Ev şûra wekî plansaziyeke nû ya parastinê ji bo Elewiyên Sûriyeyê li dijî hemû peywendiyên mafên wan ji aliyê hikûmeta Colanî ve hate nasîn û armanca wê ya sereke birêvebirina kara eşîra Elewî ya Sûriyeyê di dema guherînê ye. Li gorî daxuyaniya avakirinê, ev şûra heta avakirina hikûmeteke nû ya Sûriyeyê êdî aktîf e.
Navê "Şûraya İslamî ya Bilind a Elewî" bi awayekî stratejîk hate hilbijartin da ku desthilatdariya dînî û siyasî ya wekî mezhebên din bi dest bixe.
Ev şûra ji du beşên sereke pêk tê. Şûra dînî bi serokatiya Şêx Ghazal Ghazal, bi 130 endaman ku parêzgehên cuda yên Sûriyeyê ne (30 kesên ji Tertosê, 30 ji Laziqîyê, 30 ji Hemsê, 30 ji Hemê, û 10 kes jî ji Dîmeşqê û derdorê). Şûra çêkirinê ku ofîsên siyaset û têkiliyên giştî, medya, aborî û alîkarî, mafî, hevkariyê, û dîrokî vedihewîne.
Şêx Xazal roleke sereke di naskirina vê şûrayê de li asta navxweyî û navneteweyî leyistîye û di konferansan de, di nav de civînên bi piştgirîya "Rêveberiya Xweber a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê" de beşdar bûye. Her weha ji saziyên mafên mirovan xwestiye ku bala xwe bide rewşa Elewiyên Sûriyeyê piştî tekçûna hikûmeta Beşar Esed.
**Nexşeya pêşerojê
Rewşa Elewiyên Sûriyeyê di bin serdestiya hikûmeta Colanî de hê jî ne diyar e. Her çend hin peymannameyên ewlehiyê hatine destnîşankirin, lê şiddeta mezhebî û bêbawerî di nav gel de berdewam e. Gelek Elewî ji parastina navxweyî û parastina mafên xwe di pêvajoya siyasî ya nû ya Sûriyeyê de neşok in.
Di 27ê tebaxa 2025an de, ev şûra bi daxuyaneke wêneyî di torên civakî de xwe ragihand. Herêma wê ya cîgrafî parêzgehên Laziqîye, Tertos, Hems û hin beşên derdora Hema yên wekî Sehl El-Gab dihundirîne.
Di daxuyaniyê de ku ji hêla "Kenan Weqaf" rojnamevan û yek ji damezrênerên şûrayê ve hate xwendin, hate tekîd kirin ku federalîzm cihê hêzê bi zagon e û ev şûra belavkirina îxtiyaran di çarçoweya federalîzmê de dixwaze.
Şûra li ser bicihanîna biryara 2254ê ya Encumena Ewlekariyê ji bo avakirina komîteya guherînê û derxistina koman terorîst ji avahiya hukimranî ya Sûriyeyê tekîd kir. Her weha azadiya girtîyan, betalkirina welatmiyiya terorîstan û avakirina pergaleke federal û sekuler ji bo Sûriyeyê xwest.
Serkeftina vê şûrayê girêdayî ye bi karîna wê ya kişandina piştgiriya gel, hevkariya bi menfeyên herêmî û navneteweyî, û bicihanîna plansaziyên xwe yên pratîk.
Berbi belavbûnê
Şûraya Siyasî ya Navenda û Rojavayê Sûriyeyê beşek ji pêvajoyek firehtir di welat e ku berbi belavbûnê diçe. Di heman demê de, saziyên leşkerî û siyasî yên din jî ava bûn, di nav de "Şûraya Leşkerî" li Suwedayê ku amadehiya xwe ji bo tevlêbûna "Garda Neteweyî" ragihand.
Ev çalakî nîşan didin ku dixwazin xwebixweberî û redkirina desthilatdariya navendî ya Dîmeşqê; desthilatdariyek ku di mehên dawî de bi tundî, bêsebrî û kenariya kêmaniyan re bûye.
Belavbûn di Sûriyeyê de du nêrînên dijber hene. Ji aliyekê, wekî riya xilasê ji bo parastina yekîtiya neteweyî û bidawîkirina navendperestiya zordar tê dîtin. Ji aliyekî din, hin wê wekî pêşgotinek ji bo veqetîn û ruxandina welatê Sûriyeyê dibînin.
Dawîya Peyami/
Pêşeroja Şûraya Siyasî ya Navenda û Rojavayê Sûriyeyê bi awayekî girîng girêdayî ye bi karîna wê ya hevkariyê bi hêzên herêmî û navneteweyî û pejirandina plansaziyên xwe yên siyasî. Di vê rewşê de, roleke navendî ya piştgiriya gel û birêvebirina pratîk a pirsgirêkên civakî heye.
--------------------
Etîket (Tags):
Elewiyên Sûriyeyê
Hikûmeta Beşar Esed
Sûriye
Eşîra Elewî
Federalîzm
Your Comment