Sersaxî ji Cîgirê Serokê Meclisa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) piştî şehîdbûna Serokwezîr û hejmarek ji wezîrên Yemenê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Piştî şehîdkirina Serokwezîr û hejmarek fermandarên leşkerî û xelkê asayî yê Yemenê ji aliyê rejîma Siyonîst ve, Ayetullah "Qurban Elî Durî Necefabadî", Cîgirê Serokê Konseya Bilind a Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X), peyamek sersaxiyê weşand.
Peyama sersaxiyê ya Ayetullah Darî Necefabadî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Xizmetkirina miletê mezin û birûmet ê Yemenê û hemî azadîxwazên cîhanê, bila aştî û rehmet û bereketa Xwedê li ser we be.
Di berbanga serdemeke nû de di têkoşîna rastiyê de li dijî derewan û di nîvê şerê pîroz de bi dijminê Siyonîst re, nûçeya şehîdkirina mucahîdê mezin, "Ehmed Xalib El-Rehwî", Serokwezîrê Hikûmeta Guhertin û Avakirinê ya Yemenê, û hejmarek wezîrên ku pê re bûn, dilê me êşand û xemgîniyek kûr di dilê bawermend û azadîxwazên cîhanê de çêkir. Ev trajediya tal nîşanek din a sûcên xudperestî û bêrêziya cîhanî li dijî neteweyên bindest û mafxwaz e, ku bi barbarî û hovîtiyek bêkêmasî jiyana mirovên azad û wêrek hedef digirin.
Mucahîdên weha ne tenê sembola fedakarî û xweragirtinê û parastina welatê xwe û îdealên neteweya xwe ne, lê ew ê ji bo nifşên pêşerojê jî bibin çira; nifşek ku divê ji xwîna paqij a van şehîdên delal gelek dersan fêr bibe û li ser rêya rast a rastiyê bimeşe.
Di kiryarek sûc de, dijminê Îsraîlê Serokwezîr û hejmarek ji wezîrên wî di komxebatek birêkûpêk de ku hikûmetê salekê ji bo nirxandina çalakî û performansa xwe li dar xistibû, hedef girt. Ev êrîş ne tenê bû sedema mirina kesayetên navdar di hikûmeta Yemenê de, lê di heman demê de ewlehî û aramiya civakê jî xiste xwarê. Di van şert û mercên krîtîk de, divê gelê Yemenê bibe yek û bi hev re bisekinin, ne tenê ji bo rêzgirtina li bîranîna şehîdên xwe yên hêja, lê di heman demê de ji bo tolhildanê û bersivek tund wekî peyamek bihêz ji dijminan re bigerin. Divê ev sûc bi hêsanî neyê jibîrkirin, û dem hatiye ku bersivek bihêz bidin kiryarên hovane.
Dema ku ez sersaxiyê ji malbatên birûmet ên van şehîdên hêja û tevahiya miletê mezin ê Yemenê re dixwazim, ez bîranîna şehîdên mezin ên Îslam û Yemenê, ji şehîdên bûyera "Fex" heta îro, şehîdên mezin ên Lubnan, Xeza, Filistîn û hemî şehîdên mezlûm ên eniya berxwedanê, wekî Generalê şehîd Hecî Qasim Silêmanî, Seyîd Hesen Nesrullah ê şehîd û şehîdên mezin ên şerê 12 rojî yê Îrana Îslamî, bi rêzdarî dinirxînim û ez tekez dikim ku ev miletê mezin biryardariya cidî û bêwestan a ji bo berdewamiya rêya têkoşîna li dijî hemî xuyangên zilm û gendeliyê didomîne. Divê dijmin bala xwe bide ku şehîdbûna van ezîz dê qet moralê me qels neke, lê belê biryardariya me ya xurt zêde bike û hestên veşartî yên di dilê me de geş bike.
Şehîdbûna welatparêz û azadîxwazan hiş û dilên me nêzîkî hev dike û yekîtiya peyva li dijî dijminê Siyonîst xurt dike. Ev bûyer soza neşikestina îradeya gelê Yemenê û eniyê bi mezinbûna berxwedan û çalakiyên avaker li gorî serkeftin û armancên me yên pîroz didin.
Dua me ew e ku Xwedê rehmet û bexşandina xwe bide van şehîdên pilebilind û sebir û xelat bide malbatên wan û sebir û serkeftin bide miletê mezin ê Îranê û azadîxwazên cîhanê.
Silav li ser we be û bila rehmet û bereketa Xwedê li ser we be.
Ayetullah Duri Necafabadî
Nûnerê Rêberê Bilind li Parêzgeha Navendî(Erakê)
Dîrok: 9 (Şehrîverê)Îlon 1404
