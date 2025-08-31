Larîcanî: Îran dijî her guhertineke jeopoltîk li navçeyê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Elî Larîcanî di vê hevdîtinê da tevî dîyarkirina razîbûna Komara Islamî ya Îranê ji ber asta peywendîyên aborî, sîysî, emnî û berevanî yên digel Ermenistanê, pêgirî ser şirîkatîya tev cînarê xwe yê bakur di kemilandina korîdora bakur- başûr û girêdana Kendava Farsê bi Deryaya Reş va kir.
Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehîya Netewî ya Ermenistanê jî di vê hevdîtinê da peywendîyên di navbera her du welatan da peywendîyên bêmînak bi nav kirin û dîyar kir ku armanca seredana wî jî berfirekirina peywendîyên Têhran- Rewanê di hemî waran a ye û got: Ermenistan hez dike di siberojeke nêzîk da belgeya hevkarîya tam a peywendîyên istiratejîk bi Îranê ra wajo bike.
Vî rayedarê payebilind ê dewleta Ermenistanê ragihand ku welatê wî bi awayekî teqil dijî her guhertineke jeopoltîk a li herêmê ye.
Serepeyv
ERMENISTAN KUNSEYA BILIND A EWLEHIYE NETAWAHIYA ÎRANE ELÎ LARÎCANÎ
Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehîya Netewî ya Îranê bi Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehîya Netewî ya Ermenistanê ra hevdîtin pêk anî.
