Biryara welatên ewrûpî ji bo vegerandina zêde ji 60 hezar penaberên iraqî û Kurd

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Karbidestên ewropî hişyarî dane ku eger Iraq van penaberan qebûl neke, dê sînordarkirinên dîplomatîk û rawestandina vîzeyan ji bo welatiyên iraqî, di nav de karsaz û dîplomatan, werin sepandin. Daban Şedle, cîgirê serokê Beşa Têkiliyên Derve ya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê, jî piştrast kir ku ji 60 hezar penaberên ku dê ji Ewropayê bo Iraqê werin şandin, zêdetirî nîvê wan Kurd in û ji Herêma Kurdistanê ne.
HEREMA-KURDISTANÊ IRAQ EWROPA PENABER PENAXWEZ
