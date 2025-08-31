Nîgeraniya Siyonîstan li ser rewşa fîzîkî ya Donald Trump

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA –Kanala 12 ya Îsraîlî ragihand ku bi nehatina Donald Trump di çalakiyên giştî de û şopandina wênekên wî li ser torên civakî, lêkolîn û gotûbêjên zêde derketine holê ku rewşa fizîkî ya wî nikare bêtir veşartin. Heta wisa pêşveçûn ku hat lêgotin “jiyana wî di bin gumanê giran de ye.”
Şikestekê zêde?
Hin teorîsyên komployê jî vê qas guman lê kirine ka Donald Trump hîn jî dikare di salên nêzîk de bibê serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê?
Rayedarekê bilind a Amerîkî roja Şemiyê di gotûbêjekê de bi Kanala 12 re belav kir:
"Trump baş e, nişanên nexweşiyekî nehat dîtin û wî dê di qada golfê de xweş bibî."
Bi awayekî alîkariyê bo seretayên Îsraîl, medyayên bi zimanê Îbranî vê dîtinê dagirin. Hin rojnamevanên Qesra Spî jî daxuyan ku Trump hat dîtin dema ku ber qada golfê ve digeriya.
Pirsgirêka muhtemel: Trump û nexweşiyekî dilê؟
Lêkolîn zêdetir bûn dema ku Cîgirê Serokê Dewletên Yekbûyî J.D. Vance di gotûbêjekê de, di hefteya borî de got:
"Ger tiştekê xirab bibe, ez nikarim xwe bispêrim tiştekî din ji bilî tiştan ku min fêr bûme di 200 rojên dawî de."
Vîdyoêk ku dikevê bihîstin:
Piştî vê agahdariyê, li ser torên civakî vîdyoêkê kevn ji kartûnê Simpsons hate belavkirin ku tê de karakterek ku bi Trumpê re hevrûmet e, piştî ku singa xwe digire, ji nişkê ve dikeve erdê.
Sernavê vîdyoyê gotiye:
"Di Tebaxa 2025an de serokê dewletê bi nexweşiya dilê qet dibe.
Dawiya Peyamê
