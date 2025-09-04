Raporek li ser hebûna hevalên îranî di Karwana Semûdê de; Artêşa Hizbullahê Cîhanî; ji Tûnisê heta Spanyayê rêwîtiya xwe ber bi Xezêê kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di dûrê dema ku girêdayî binketiya tevahî ya gelê Xezze ye û ragihandina kêmî ji xwarinê di vê herêma de hatîye şandin, azadîxwazan ji her dûr û nêzîkên cîhanê biryar dan ku bi rêya deryayê û di formê karwanên deryayî de û bi kirina kelek û qûlikan berê Xezze ve berdewam bikin da ku gelê Xezze rizgarkirin.
Ji çend rojan berê, karwana sereke ya "Sermestî" ji Barcelona ya Spanyayê bi beşdariya hin kesên navdar ên siyasî, civakî û hunerî rêya Xezze bû. Di pelê duyemîn ya ku ji Tûnisê tê de, kes û komeleyên cûda bi kelek û qûlikan hewl didin ku bi karwana sereke ya li Spanyayê ve girêdayî bin.
Li gorî xwendevanên navneteweyî yên pirsgirêka Filistînê, tenê rêya rizgarkirina gelê Xezze yekbûna gelê cîhanê li ser pirsgirêka Filistîn e, û divê gel ji her derveyî cîhanê bi rêya deryayê û bi kelek û qûlikên xwe yên amade bi Xezze ve gihîjin.
Lêbelê vê rê rêkê xetereke mezin e û hêzên rejîma Sêyonîstî dikarin li ser vê tevgera komalî cejnên cûda wekî girtina kelek û girtina kesên li ser wan an jî şerê leşkerî li ser van kelekên şandin.
Di vê çarçoveyê de, çar endamên parlamanê Îtalya ragihand ku dema ku karwana cîhanî ya "Sermestî" gihîje pelgaha wan, dê bi hev re bi hêvî û alîkariya zêde be.
Karwana cîhanî ya "Sermestî" ku têkildarî 70 kelek e ji bo ketina Gaza mezintrîn tevgera şikandina binketiyê ya Xezze ye. Li Tûnisê 500 hevalên Filistîn ji 45 welatên cîhanê dixwazin bi karwana Sermestî ve hev beş bibin. Mehemmed Muslem Wafi, Elî Ekber Siyah Taherî û Dr. Meqsûdî ji aktivîstan iranî yên qada Filistîn in ku di Tûnisê de bi karwana Sermestî re hebûn.
Dr. Meqsûdî, aktivîsta qada Filistîn ji Îran ku xwe gihîşt Tûnisê, di vîdoyekê de got: "Niha kesên cûda li hotelên Tûnisê civiyan û di şêwazê de radestî û komalgeha bikaranîn û kirina kelek da ku bi karwana Sermestî li Spanyayê ve rehet bibin."
Wî berdewam kir: "Ev kes ji welatên cûda ne û ji temenên zarok û ciwan heta mezin û kevn û ji olên cûda ne û vê tevgera ne tevgera dewletî ye. Divê tevgerên cîhanê bi karwana Sermestî ve hev beş bibin."
Aktivîsta qada Filistîn got: "Wekî ku Emam Xomeynî jî di binpêkirina xwe de daxwaz kir, divê gelê cîhanê û ummeta Îslamî li ser pirsgirêka Filistîn yekbûnê bikin. Îro jî azadîxwazan bi her rayedarî û çand û zimanê xwe li ser pirsgirêka Filistîn û bi armanca azadkirina Xezze hevduxtî cîhanî çêkirin."
Wî îzah kir: "Rêbaza heyî ya şikandina binketiyê ya Xezze û qedandina kêmî û birînê li Gaza, tevgerê gelê cîhanê ye. Heke vê binketiyê çend hefteyan din berdewam bike, em ê li benda qirîna komeleyê ya gelê Xezze bin ji ber kêmî û birînê û heke wê demê xwarinê vegere Xezze, ji bo gelê vê herêma fayde nabe."
Di heman demê de Hocet- ul-Îslam Raci, ruhani û aktivîsta qada "cîhadê têbînî" û derhênerê "Andîşkadeh-ya rêxistina Sa'da" di navnîşaneke bi gelek ziman de ji kesên ku di karwana Sermestî de ne, ji bo vê tevgera cîhanî û gelî ji bo rizgarkirina gelê Xezze sipas kir.
Leşkerê Hizbullahê Cîhanî: Rêya Xezze
Ey hevalên azadî! Ey şoreşgerên bê sinor! Ey ku ji rojhilat heta rojavayê, ji bakur heta başûr, leşkerê mezin çêkirin! Vê manzareyê binêre, ku dîrok, wekî Kerbelayê, ji nû ve jîyan dike û hûn bi leşkerê ku ne bi şûşeyên zêvanî yên emperyalîzm û liberâlîzm, lê bi baweriyê zêde û dilê bi hevî û evînê li ser ezîz û zilmkirî, qadamên xwe li ser meydan dan.
Hûn, mirovên ku neteweyên cûda hûn, olên cûda, reng û zimanên cûda hûn, lê armancê yek hûn: "Şikandina girêdana sêyonîstî yên ku Xezze bi wan tê girtin."
Ey karwanbêj! Hezekirinên dirêj ên hûn ji bo vegera Gaza, bîranîna rêzekirinên ciwanên şehîd ên li pêşerojên zordar a li dijî şaşiyê ye. Hûn hejmartin, bi çavan têra agir û dilên bi hêvî. Kelekên we ne ji bo bazirganiyê ye lê ji bo bi yükê xebat û alîkariyê ya xwişk û birayên Filistînî we amade ne.
Hûn, şagirtên Nuh, Ibrahim û Musa ne; bi kelekê, di nav agirê de, deryayê şikandin da ku ber bi kevire Gaza bigihîjin û girêdana binketîyê şikandin.
Ey şehîdan! Hûn dizanin jiyana xwe li dijî xetere! Erê, hûn dizanin ku sêyonîstên waşîn, bi nawiyên şerî û topên xwe, li benda hûn ne. Hûn dizanin ku gava ku xwînê we di talên deryayê de were birin, wekî xwînê şehîdên karwana azadî li bendê Xezze di sala 2010-an de. Lê çi bête? Hûn leşkerê Hezbullahê Cîhanî ne! Hezbullahê ku ne tenê li Îran, Îraq, Yemen, Libnan û Sûrîye, lê di dilê her mirovê azadîxwe de tê kuştin.
Weqfa li aliyê zilmê ya gelê Filistîn kirine, wek hevalên Huseyn (aleyhisselam) ku di Kerbelayê de rawestand, û gotin: “Hêyhat min ez-zilleh!”
Ev tevgera we, tenê derbasbûna deryayê nîne; ev destpêka dawiyê ya rejîma zarok-kûjê Sêyonîst e.
Ev şikandina binketiyê Gaza ye; binketiyek ku salan e zarokan birçî kir, dêkan şewatî û mêran bindest kir.
Ey karwana azadî!
Hûn ku ji Amerîkayê heta Îranê, ji Ewropayê heta Afrîkayê, ji Asyayê heta Amerîkaya Latînê,
Mûslim, Şiî û Sunî, Mesîhî û azadîxwaz—hemû hatine da ku bibêjin: "Xezze tenê nîne!"
Çi şîrîn e karê we, gava hûn alîkariyê bar dikin:
Xwarin ji bo birçîyan, av ji bo teşneyan, derman ji bo birîndarên, cil ji bo zarokên bêmal.
Lê zêdetir ji van, kelekên we peyamê dihêlin:
Peyama berxwedana cîhanê li dijî zilm.
Heta saetên nêzîk, qûlik û kelekên we rêwîtiyê dikin; dilan ji "Ya Huseyn" û "Ya Quds" tije ne, seyrê şemalên wan bilind, motorek dengdar dibin.
Lê hevalê Xezze! Ey Qudsê paqij! Ey Filistîna qehreman! Ev leşker, wek şewqên şermezar, berê te tê.
Sêyonîstên rawestînin, Amerîka û hevserên wê têrîn, ji ber ku ev destpêka tofanê ya Al-Aqsa ya cîhanî ye.
Şikandina binketiyê ne bi silahên pêşkeftî, lê bi hêzên rûhî û dilsoz e. Ev şehîd-bext in; amade ne ku xwînê wan darê azadîyê şûştinê bike.
Hûn jî ey gelên azad! Heke dilê we ji bo zilmê dilsoz dibe, rabin, vê tevgera piştgirî bikin, şarj û duaya wan bikin.
Ey xilasgerê cîhanê, ey hêvîya hemû mazlûmanên cîhanê, tu yî ku Mesîh bi te tê, xweş be we ku ev leşkerê dawiya demê hildigirin; ev leşker leşkerê te ye.
Hevalên ji her cîhanê, hêvîyên wan li ser te ye, her wê ku te dizanin an na, lê dilê wan te digire; ew ê dîrok ji wan her dem bi xêr û mezinahî bibe bîranîn.
Xwedê jî heval û alîkarê hemû mazlûmanên cîhanê ye.
Wail Nawar, endamê karwana Samud, di vîdoyekê de bi gelê Îran re axivî:
"Ez dixwazim ji hemû Îranîyan û hemû gelên cîhanê da ku li hev re bi karwana Sermestî rawestin û piştgiriya wê bikin…
Gelê Îran bi taybetî xwe agah in ji dijwariyên şerê. Ew dizanin şer çi ye, dizanin bombardîman çawa ye, û çawa ye ku bêgune bifikrin.
Ew bi hêz û qehremanî li dijî makîneyê qirîna komelî ya sêyonîzmê standin û şer kirin."
